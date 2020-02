Braunes Fettgewebe ist viel gesünder als weisses Fettgewebe. Denn weisses Fettgewebe speichert Fett, braunes Fettgewebe verbrennt Fett. Erwachsene haben nur noch wenig braunes Fettgewebe. Doch gibt es Tricks, wie man das braune Fettgewebe wieder aktivieren kann.

Braunes Fettgewebe aktivieren und leichter abnehmen

Fettgewebe stellt man sich normalerweise weiss vor – und meist ist es auch weiss. Doch gibt es auch braunes Fettgewebe. Und genau dieses braune Fettgewebe soll besonders praktisch sein, wenn man abnehmen möchte. Daher stellt sich immer wieder die Frage, was man tun könnte, um weisses Fettgewebe in braunes umzuwandeln bzw. um das bestehende braune Fettgewebe zu aktivieren – natürlich auf möglichst angenehme Weise.

Der Unterschied zwischen weissem und braunem Fettgewebe

Das weisse Fettgewebe hat die Aufgabe, Fett einzulagern, was es auch bestmöglich tut, denn die weissen Fettzellen bestehen zu 90 Prozent aus Fett, während die Zellen des braunen Fettgewebes nur zu 50 Prozent aus Fett bestehen.

Braunes Fettgewebe kann also nicht so viel Fett aufnehmen wie das weisse Fettgewebe. Auch ist das braune Fettgewebe weniger ein Fettlager. Stattdessen ist es hochaktiv, was bedeutet, dass es das Fett nicht einlagert, sondern mit Hilfe seiner zahlreichen Mitochondrien verbrennt.

Braunes Fettgewebe verbrennt Fett, weisses Fettgewebe speichert Fett

Mitochondrien sind kleine Kraftwerke, in denen – im Falle des braunen Fettgewebes – Fett in Wärme verwandelt wird. Man nennt diesen Vorgang Thermogenese. Gerade wegen der grossen Mitochondrienzahl ist braunes Fettgewebe auch braun. Denn Mitochondrien sind wiederum sehr eisenreiche kleine Zellorgane – und Eisen ist braun.

Wenn das braune Fettgewebe nun also im Gegensatz zum weissen Fettgewebe kaum Fett speichert, sondern es flugs verbrennt, liegt nichts näher als der Wunsch, statt weissem Fettgewebe möglichst viel braunes Fettgewebe zu haben. Denn dann würde man automatisch abnehmen bzw. gar nicht erst zunehmen. Das verspeiste Fett gelänge zwar ins Fettgewebe, würde dort aber nicht eingelagert, sondern einfach wieder verbrannt werden.

Und genau das könnte mit ein Grund dafür sein, warum manche Leute essen können, was sie wollen, ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Sie sind einfach gut mit braunem Fettgewebe ausgestattet.

Sobald genügend braunes Fettgewebe da ist, darf geschlemmt werden

Zumindest bei Mäusen ist das der Fall. Die Tierchen können sich sogar überessen und bleiben dennoch schlank und putzmunter, wenn sie zuvor Gelegenheit hatten, ausreichend braunes Fettgewebe aufzubauen – so eine Studie (2). Die Mäuse waren überdies nicht nur vor Übergewicht, sondern auch vor Stoffwechselerkrankungen geschützt.

In einer umfassenden Arbeit (3) zu verschiedenen Studien ergab sich Ähnliches, nämlich dass braunes Fettgewebe nicht nur Kalorien verbrennt, sondern auch den Blutzuckerspiegel kontrollieren hilft und den Insulinspiegel verbessert, was einem Typ-2-Diabetes vorbeugt oder diesen therapieren helfen könnte.

Auch scheint sich dank des braunen Fettgewebes auch Fett aus dem Blut schneller entfernen zu lassen – vermutlich, da das Fettgewebe permanent Fett verbrennt und daher immer Nachschub braucht. Dies reduziert dann natürlich auch das Risiko für Hyperlipidämien (hohe Blutfettspiegel).

Wer also erst einmal reichlich braunes Fettgewebes aufgebaut bzw. aktiviert hat, kann auch mal ein paar Cheatdays einschieben, ohne dabei zuzunehmen oder chronische Krankheiten befürchten zu müssen (7).

Säuglinge haben braunes Fettgewebe, Erwachsene haben weisses Fettgewebe

Das Problem ist nun aber, dass braunes Fettgewebe bevorzugt bei Säuglingen vorkommt, um diese vor Kälte zu schützen (5 Prozent ihrer Gesamtkörpermasse besteht aus braunem Fett). Denn Säuglinge haben – anders als Erwachsene – noch nicht ausreichend Muskulatur, die durch Zittern Wärme produzieren könnte.

Im Laufe des Erwachsenwerdens nimmt daher die Menge des braunen Fettgewebes immer weiter ab. Stattdessen entsteht das weisse Fettgewebe. Lange glaubte man, Erwachsene hätten überhaupt kein braunes Fettgewebe mehr. Zufällig entdeckte man dann aber im Jahr 2009, dass auch Erwachsene noch Restbestände dieses braunen Fettgewebes haben (besonders am Nacken und an den Schulterblättern), aber nur sehr wenig.

Wie könnte man dieses braune Fettgewebe wieder aktivieren, vermehren oder noch besser, wie könnte man weisses Fettgewebe – besonders wenn man zu viel davon hat – in braunes Fettgewebe umwandeln?

Manche Medikamente aktivieren braunes Fettgewebe

Es gibt bestimmte Medikamente, die weisses Fett „bräunen“ können. Glitazone beispielsweise sind Arzneimittel (sog. Insulin-Sensitizer), die bei Diabetes Typ 2 und Insulinresistenz eingesetzt werden bzw. wurden. Inzwischen wird von der Einnahme aufgrund der starken Nebenwirkungen abgeraten (erhöhtes Knochenbruckrisiko, Krebsrisiko und Leberschäden).

Nichtsdestotrotz beobachtete man, dass diese Arzneimittel bei der Aktivierung von braunem Fettgewebe helfen konnten. Allerdings gehörten Wassereinlagerungen zu den Nebenwirkungen – und diese führen wieder zu einer Gewichtszunahme, so dass man hierbei kaum in den Genuss der fettverbrennenden Eigenschaften des braunes Fettgewebes kommen wird (1).

Frieren aktiviert braunes Fettgewebe

Deutlich nebenwirkungsfreier ist da die Kälteexposition. Denn das braune Fettgewebe lässt sich von Kälte aktivieren. Offenbar genügen bereits täglich zwei Stunden, die man statt bei gemütlicher Raumtemperatur nur bei 17 Grad (oder weniger) verbringt, um das braune Fettgewebe so zu aktivieren, dass es zu einem merklichen Abbau von Körperfett kommt (8).

Gerade bei Übergewichtigen, die sich besonders über ein schnell aktivierbares braunes Fettgewebe freuen würden, dauert es jedoch etwas länger, bis man einen Effekt bemerkt, denn je mehr Übergewicht man hat, umso schwerfälliger verläuft die Aktivierung des braunen Fettgewebes (9).

Kalt schlafen, weniger heizen bringt mehr braunes Fettgewebe

Im Schlafzimmer – so weiss man längst – sind hohe Temperaturen gar nicht gut. Wir hatten bereits hier berichtet(5), dass es viel gesünder ist, bei kühlen Temperaturen, also in ungeheizten Räumen und bei geöffnetem Fenster zu schlafen. Denn wer bei beispielsweise 19 Grad schläft (statt bei über 20), kann seinen Anteil an braunen Fettzellen in nur vier Wochen verdoppeln.

Doch auch tagsüber lohnt es sich, die Heizung nicht allzu hoch zu drehen. Im April 2016 veröffentlichten japanische Forscher die Ergebnisse ihrer Studie beim jährlichen Meeting der Endocrine Society in Boston. Sie gaben an, dass Personen, die sich tagsüber bei kühleren Temperaturen aufhalten, schlanker sind als Leute, die es sich gerne bei 20 Grad und mehr gemütlich machen (4).

Versuchen Sie daher einmal, Ihre Tagestemperatur (während des Winters) in der Wohnung bei unter 20 Grad einzustellen.

Kalte Duschen und Eisbäder aktivieren braunes Fettgewebe

Begeisterte Anhänger der Kälte-Methode führen ausserdem täglich kalte Duschen in ihre Alltagsroutine ein oder Eisbäder, bei denen man die Badewanne mit kaltem Wasser und Eiswürfeln füllt (Vorsicht Erfrierungen, daher nicht übertreiben!) oder im Winter in den naheliegenden See hüpft (vorher die Eisschicht aufklopfen!).

Herzkranke, anderweitig Erkrankte und Geschwächte sollten derartige Abkühlungen besser nicht durchführen, zumindest nicht abrupt. Auch Personen, die Eisbäder/Eisduschen nicht gewöhnt sind, sollten sich erst einmal langsam an die ungewohnten Temperaturen herantasten.

Wer nun aber glaubt, es genüge, eine Kältekur von ein paar Wochen einzuschieben und es sich dann wieder vor dem Ofen gemütlich machen zu können, hat sich getäuscht. Denn leider kann sich braunes Fettgewebe schnell wieder zurück in weisses Fettgewebe umwandeln, wenn die täglichen Kältestunden ausbleiben (10).

Sport aktiviert braunes Fettgewebe

Dieser Punkt ist meist weniger interessant, denn Sport gehört so oder so zu den Massnahmen, die zum Abnehmen eingesetzt werden sollten – ob Sport nun braunes Fettgewebe aktiviert oder auf andere Weise beim Abnehmen hilft, ist eher zweitrangig, besonders deshalb, weil man ja meist auf der Suche nach gemütlichen (!) Abnehmmethoden ist. Denn wer gerne Sport macht, hat im Allgemeinen seltener ein Problem mit Übergewicht und interessiert sich auch nicht wesentlich dafür, ob sein Körperfett nun aus braunem oder weissem Fettgewebe besteht.

Nichtsdestotrotz hier zur Vervollständigung dennoch der Hinweis, wie hilfreich Sport sein könnte. Bei Mäusen (11) kann ein bestimmtes Protein namens Irisin die Umwandlung von weissem Fettgewebe in braunes Fettgewebe fördern. Glücklicherweise wird Irisin auch im menschlichen Körper gebildet – und zwar in grossen Mengen bei jenen Menschen, die gerne Sport treiben. Personen, die viel sitzen verfügen über eine geringere Irisinprodukton und daher auch über weniger braunes Fettgewebe.

Besonders gut zur Irisinbildung eignet sich offenbar ein intensives aerobisches Intervalltraining. Empfohlen wird im Allgemeinen das folgende wöchentliche Minimum an Bewegung:

150 Minuten moderate Bewegung, etwa Walken, Wandern o. ä.

Oder 75 Minuten Joggen oder Schwimmen swimming laps

Diese Empfehlungen beziehen sich jedoch allgemein auf das Abnehmen und auch auf die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie viel Sport nun konkret nötig ist, um wie viel braunes Fettgewebe zu aktivieren, ist noch nicht bekannt.

Nahrungsergänzungsmittel zur Aktivierung des braunen Fettgewebes

Frieren bei ausgeschalteter Heizung, Eisbäder und Sport – das alles klingt anstrengend. Wie viel lieber würde man da doch einfach nur ein Mittel einnehmen und so im gut klimatisierten Wohnzimmer, auf dem Sofa liegend sein braunes Fettgewebe aktivieren. Und tatsächlich, einige Substanzen scheinen sich förderlich auf das braune Fettgewebe auszuwirken.

Sulforaphan aktiviert braunes Fettgewebe

In unserem Artikel Sulforaphan kann Übergewicht abbauen war genau das bereits in den Jahren 2016/2017 Thema. Sulforaphan ist ein Pflanzenstoff, der in Kohlgemüse, insbesondere im (rohen) Brokkoli und in Brokkolisprossen vorkommt. Bislang wurde Sulforaphan vorwiegend aufgrund seiner antioxidativen, entgiftenden sowie krebs- und entzündungshemmenden Eigenschaften untersucht und entsprechend als Nahrungsergänzungsmittel empfohlen.

Schon der Hinweis auf eine entzündungshemmende Wirkung sollte bei Übergewicht hellhörig machen. Denn gerade das weisse Fettgewebe schüttet bei Übergewicht Entzündungsbotenstoffe aus und sorgt auf diese Weise für schleichende Entzündungen, die dann natürlich wieder chronische Erkrankungen begünstigen. Nicht zuletzt deshalb gilt weisses Fettgewebe als Risikofaktor für z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, manche Krebsarten, Diabetes und eine Fettleber.

In einer japanischen Studie nun entdeckte man, dass die Einnahme von Sulforaphan die Umwandlung von weissem Fettgewebe in braunes Fettgewebe fördert.

Bei Mäusen konnte Sulforaphan sogar die Gewichtszunahme bei fettreicher Ernährung um 15 Prozent reduzieren (im Vergleich zu Mäusen, die ebenfalls fettreich assen, aber kein Sulforaphan erhielten). Bei den Sulforaphan-Tieren verringerte sich ausserdem der Bauchfettanteil und die bereits entstandene Fettleber bildete sich zurück.

*Bestes hochdosiertes Sulforaphan erhalten Sie hier: Sulforaphan-Kapseln

Coenzym Q10 aktiviert das braune Fettgewebe

Coenzym Q10 ist ebenfalls ein bekanntes Antioxidans, das bevorzugt als natürliches Anti-Aging-Mittel zum Einsatz kommt. Allerdings weiss man inzwischen, dass auch Coenzym Q10 zu einer gesteigerten Fettverbrennung führt – und zwar indem es bestimmte Proteine (sog. UCPs) aktiviert, die nun wiederum das braune Fettgewebe aktivieren können. Details dazu haben wir hier erklärt: Coenzym Q10: Wirkungen und Eigenschaften

*Coenzym Q10 erhalten Sie hier: Coenzym Q10 Kapseln

Braunes Fettgewebe aktivieren und ganz leicht abnehmen

Dieser Artikel soll lediglich ergänzende Tipps für ein erfolgreiches Abnehmen liefern, wozu natürlich AUCH die Aktivierung des braunen Fettgewebes gehört. Doch allein z. B. durch die Einnahme von Sulforaphan werden Sie höchstwahrscheinlich nicht die erwünschten Abnehmerfolge erzielen, wenn Sie nicht auch all die anderen Massnahmen berücksichtigen, die für eine gesunde Gewichtsabnahme wichtig sind, z. B. eine gesunde Ernährung, die Sanierung der Darmflora, die Optimierung der Vitalstoffversorgung etc. Informationen dazu finden Sie z. B. hier: 15 Tipps zum gesunden Abnehmen



