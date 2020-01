Wenn Sie schon immer mit dem Gedanken spielten, ganzheitliche/r ErnährungsberaterIn zu werden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu! Bei der Akademie der Naturheilkunde sparen Sie bei einer Anmeldung bis zum 19. Januar 360 Euro. Worauf warten Sie noch? Seien auch Sie mit dabei!

Sparen Sie 360 Euro bei Ihrer Anmeldung zum ganzheitlichen Ernährungsberater

Das Fernstudium zum Fachberater für holistische Gesundheit (auch ganzheitlicher Gesundheits- und Ernährungsberater genannt) eröffnet nicht nur völlig neue Berufsperspektiven, es verhilft auch Ihnen persönlich und Ihrer Familie zu sehr viel mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

M. Reich

Denn nichts ist heutzutage wichtiger als Kompetenz und Fachwissen – und genau das erhalten Sie in der Fernausbildung der Akademie der Naturheilkunde. Mit einem umfangreichen Wissen in Sachen Gesundheit, Ernährung und Ganzheitlichkeit ausgestattet, entscheiden Sie künftig mit Leichtigkeit, was es zu tun gibt, um sich ab sofort besser zu fühlen und gesünder zu werden.

Nutzen Sie die Aktion der Akademie der Naturheilkunde und sparen Sie bei Ihrer Anmeldung bis zum 19. Januar 360 Euro und lernen Sie so leicht, wie noch nie zuvor! Denn Sie erhalten die Lehrmaterialien sowohl als gedruckte Bücher, als Lern-App zum Online- und Offline-Lesen und auch als Hörbuch.

Auf diese Weise können Sie sich nahezu überall mit Ihrer Ausbildung beschäftigen, sei es in der Bahn, beim Sport, im Urlaub oder natürlich bei sich zu Hause!

Was unterscheidet den ganzheitlichen Ernährungsberater von einem ganz normalen Ernährungsberater?

Der Fachberater für holistische Gesundheit ist nicht mit einem herkömmlichen Ernährungsberater zu vergleichen. Er kennt hingegen die ganzheitlichen Zusammenhänge und weiss, wie die Gesundheit – ob mental oder körperlich – mit welchen Massnahmen beeinflusst werden kann.

Dabei geht es nicht nur um die individuell richtige Ernährung, sondern auch um Massnahmen zur inneren Reinigung, um die Optimierung der Vitalstoffversorgung, um ein gutes Stress- und Gewichtsmanagement, um die Motivation zu sportlicher Betätigung, um individuell passende Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr.

Details dazu finden Sie auf der Seite der Akademie der Naturheilkunde oder auch hier: Fernausbildung ganzheitliche/r ErnährungsberaterIn

Alle diese Massnahmen zusammen führen oft zu schnellen Erfolgen, ganz gleich ob Sie und Ihre Klienten abnehmen möchten oder sich einfach nur viel besser und leistungsfähiger fühlen möchten.

Das Fernstudium ist staatlich zugelassen und zertifiziert

Natürlich ist das Fernstudium der Akademie der Naturheilkunde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht zugelassen und ausserdem eduQua-zertifiziert. Bei eduQua handelt es sich um das Schweizerische Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen. Zur Erwerbung dieses Zertifikats müssen 22 Qualitätsstandards erfüllt werden.

Details zur staatlichen Zulassung und zur eduQua-Zertifizierung lesen Sie hier: ZFU-Zulassung und eduQua-Zertifzierung der Akademie der Naturheilkunde

Wie läuft das Fernstudium ab?

Das Fernstudium zur/zum Fachberater/in für holistische Gesundheit dauert im allgemeinen 16 Monate. Wer das Fernstudium berufsbegleitend durchführt, schafft es in dieser Zeit meist gut. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, die Dauer zu verlängern, wenn Sie mehr Zeit benötigen. Sollten Sie bereits Vorkenntnisse haben (die für die Ausbildung jedoch nicht erforderlich wären) und den Lehrstoff schneller durcharbeiten, können Sie die Prüfung auch schon früher ablegen.

Die Ausbildung besteht aus 6 Modulen mit insgesamt über 1.500 Seiten inklusive Lernfragen. Die Lernfragen helfen Ihnen, am Ende jeden Kapitels, den Stoff noch einmal zu überprüfen. Für jedes Modul sind 2 Monate veranschlagt. Wenn Sie nach einem Jahr alle Module durchgearbeitet haben, nehmen Sie sich ausreichend Zeit (dazu sind 4 Monate vorgesehen), um sich auf die Prüfung vorzubereiten.

Die Prüfung ist eine Online-Prüfung im Multiple-Choice-Verfahren, die Sie von zu Hause aus ablegen können.

Stets im Kontakt mit den Dozenten: Online-Forum und Präsenz-Beraterseminare

Während der Ausbildung können Sie sich jederzeit im e-Campus (Online-Forum) der Akademie der Naturheilkunde einloggen, sich dort mit Ihren MitstudentInnen austauschen und Ihren DozentInnen Fragen zu den Inhalten der Lehrmaterialien stellen.

Sobald Sie die Prüfung bestanden haben, können Sie an den beiden Beraterseminaren der Akademie teilnehmen, um das praktische Beraten sowie die Gesprächsführung und Kommunikation mit dem Klienten zu erlernen. Am Ende des zweiten Seminars findet sodann auch eine praktische Prüfung statt.

Die Beraterseminare finden an verschiedenen Orten in Deutschland und der Schweiz statt. Im Anschluss daran sind Sie bereit für Ihre Beratertätigkeit und können Ihre Klienten sicher und kompetent auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit begleiten.

Gehören auch Sie zum Team der ganzheitlichen ErnährungsberaterInnen!

Seien auch Sie mit dabei und gehören Sie bald zum Team der FachberaterInnen für ganzheitliche Gesundheit! Wenn Sie die aktuelle Rabattaktion nutzen möchten, verringert sich Ihre Monatsrate von 189 Euro auf nur noch 159 Euro.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spass bei Ihrer Ausbildung zur/m ganzheitlichen Ernährungsberater/in und natürlich beim Entdecken all der Möglichkeiten, die Ihnen und Ihren Klienten dabei helfen werden, sich gesünder und glücklicher zu fühlen!

Zur Anmeldung und zu allen weiteren Informationen inkl. den Feedbacks von TeilnehmerInnen und AbsolventInnen der Akademie gelangen Sie hier: Fernstudium zur/m ganzheitlichen ErnährungsberaterIn

