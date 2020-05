Selen ist wichtig für ein starkes Immunsystem. Bei Selenmangel werden Viren aggressiver und der Körper anfälliger für Infektionen. Dennoch hört man immer wieder, Selen könne ausgerechnet Covid-19 begünstigen und seinen Verlauf verschlimmern. Was also tun?

Selen soll Covid-19 begünstigen

Als wir am 12. April 2020 in unserem Newsletter auch einen Artikel zur immunsystemstärkenden Wirkung von Selen bei Virusinfekten veröffentlicht hatten, erhielten wir zahlreiche Zuschriften von LeserInnen, die uns darauf aufmerksam machten, dass Selen gerade in Corona-Zeiten besser nicht eingenommen werden sollte.

An verschiedenen Stellen (u. a. 2) im Netz wurde sodann auch tatsächlich gesagt, dass die Einnahme von Selen im Falle einer Covid-19-Erkrankung zu einem schwereren Verlauf führen könnte. Da es schwer vorstellbar war, dass ein Spurenelement, das laut zahlreicher Studien (siehe oben verlinkter Selen-Artikel) gerade bei Viruserkrankungen so hilfreich auf das Immunsystem einwirkt, ausgerechnet bei SARS-CoV2 problematisch sein soll, haben wir uns die Angelegenheit näher angeschaut.

Selen und ACE-Hemmer erhöhen Zahl bestimmter Rezeptoren auf den Zellen

Begründet wird die Warnung vor Selen im Zusammenhang mit Covid-19 folgendermassen: Selen würde – ähnlich wie die Blutdruckmedikamente vom Typ der ACE-Hemmer – die Zunahme der ACE2-Rezeptoren auf manchen Zellen fördern (Epithelzellen der Lungen, Nieren, Blutgefässe und des Darms). Darauf weist eine japanische In-vitro-Untersuchung von Wissenschaftlern des National Research Institute of Fisheries Science von 2019 (1) hin.

ACE-Hemmer sind die umsatzstärkste Arzneimittelgruppe in Deutschland. Man erkennt die entsprechenden Wirkstoffe an der Endung -pril, z. B. Captopril, Enalapril, Imidapril etc.

ACE2-Rezeptoren dienen Coronaviren als Eintrittspforte in die Zellen

Das Coronavirus SARS-CoV2 nun nutze diese ACE2-Rezeptoren, um in die Zellen eindringen zu können. ACE2-Rezeptoren seien für das Virus somit die Eintrittstore in die Zellen. Je mehr ACE2-Rezeptoren eine Zelle habe, umso leichter könne das Virus die Zelle überwältigen und infizieren. Also – so die Theorie – könnten sämtliche Mittel, die die Bildung von ACE2-Rezeptoren auf der Zelle fördern (und somit auch Selen), eine Covid-19-Infektion begünstigen bzw. zu einem schwereren Verlauf führen (9, 10, 11).

Wer ACE-Hemmer nimmt, hat mehr ACE2-Rezeptoren

Wie kam es zu dieser Theorie? Die Zellen von Personen, die ACE-Hemmer einnehmen, haben offenbar mehr ACE2-Rezeptoren. Dasselbe gilt für Personen, die Sartane (ebenfalls ein Blutdrucksenker), Ibuprofen oder Glitazone (ein Diabetesmedikament) nehmen.

Warnung vor Ibuprofen war kein Fake!

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Meldung, Ibuprofen würde ebenfalls die Bildung von ACE2-Rezeptoren verstärken, kein Fake ist, wie im Mainstream oft behauptet wird (z. B. im Ärzteblatt vom 16. März 2020 (10)). Die einzige Fake-News an dieser Geschichte war, dass es hiess, die Meldung stamme von der Wiener Uniklinik. In Wirklichkeit stammte sie u. a. aus einem Artikel in The Lancet von Wissenschaftlern der Basler Uniklinik und der Universität Thessaloniki (11).

Ist erhöhte ACE2-Zahl bei Covid-19 schlecht?

Ob nun eine erhöhte ACE2-Anzahl im Falle einer Covid-19-Infektion tatsächlich schlecht ist, war zunächst unklar. Denn einerseits wusste man natürlich, dass das Virus über ACE2 leichter in die Zelle gelangen könnte und somit eigentlich das Sterberisiko unter Einnahme der genannten Medikamenten höher sein müsste.

Andererseits hat sich gezeigt, dass ACE2 bei Lungenentzündungen sogar entzündungshemmend wirkt und daher auch bei Covid-19 einen ungünstigen Verlauf verhindern können müsste. Ja, ACE2 wird aus diesem Grunde als mögliches Therapeutikum bei entzündlichen Lungenerkrankungen, Krebs, Diabetes und Bluthochdruck diskutiert (11).

In einer Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie zum Thema ACE-Hemmer und SARS-CoV2 heisst es ausserdem, tierexperimentelle Daten hätten gezeigt, dass eine SARS-CoV-Infektion zu einem Anstieg von Angiotensin II führe, wodurch die Lungenschädigung verstärkt würde (12). Da ACE-Hemmer aber gerade das Angiotensin II reduzieren, wäre von einer ACE-Hemmer-Gabe eher eine hilfreiche Wirkung bei Covid-19-bedingter Lungenentzündung zu erwarten.

Virenmenge in der Zelle ist für Schwere der Erkrankung nicht relevant

Befunde sollen ausserdem gezeigt haben, dass Patienten ähnliche Virenmengen in den befallenen Zellen hatten – unabhängig vom Schweregrad ihrer Symptomatik, so dass man davon ausgehe, dass die Zahl der ACE2-Rezeptoren auf der Zelloberfläche für die Schwere einer Covid-19-Erkrankung nicht entscheidend sei.

Diese Information wird im Ärzteblatt erwähnt (10), stammt jedoch lediglich aus einem Beitrag eines Innsbrucker Sportmediziners, der sich an einer entsprechenden Diskussion auf ResearchGate beteiligte (13).

Neue Studie: ACE-Hemmer und Co beeinflussen Covid-19-Verlauf nicht

Am 1. Mai 2020 erschien nun eine Studie mit 12.594 Patienten im New England Journal of Medicine, die extra zur Klärung des Sachverhalts an der New York University Grossman School of Medicine durchgeführt wurde.

Da fast die Hälfte aller erwachsenen Amerikaner an Bluthochdruck leiden, entsprechende Medikamente nehmen und daher zur Risikogruppe für einen ungünstigeren Verlauf bei einer Covid-19-Infektion gehören würden, sollte sich die Gefahr durch ACE-Hemmer bewahrheiten, wartete man gespannt auf die Ergebnisse. Diese ergaben jedoch, dass es keinen Zusammenhang zwischen Blutdruckmedikamenten und dem Covid-19-Risiko bzw. einem schwereren Covid-19-Verlauf gibt. Untersucht wurden ACE-Hemmer, Sartane, Betablocker und Calciumkanalblocker (14).

Entwarnung auch für Selen

Wie verhält es sich nun mit Selen? Da Selen – wie ACE-Hemmer – die ACE2-Rezeptoren-Anzahl erhöhen soll, diese aber für den Schweregrad einer Covid-19-Erkrankung offensichtlich nicht relevant ist, kann auch für Selen Entwarnung gegeben werden.

Selbst wenn ACE-Hemmer tatsächlich bedenkliche Auswirkungen in Sachen Covid-19 vermuten lassen würden, zeigt schon der Vergleich der Selenwirkung mit jener von ACE-Hemmern, dass Selen eben KEINE vergleichbare Wirkung aufweist. Andernfalls würde es vollkommen genügen, Selen zur Blutdrucksenkung einzunehmen, was aber nicht der Fall ist.

* Selen-Kapseln finden Sie hier: Natürliches Selen aus Bio-Senfkörner

Selen ist nicht mit ACE-Hemmern vergleichbar

Zwar zeigte sich in einem Review von 2014 in der Hälfte der untersuchten Studien: Je höher der Selenspiegel, umso niedriger der Blutdruck. In der anderen Hälfte aber zeigte sich das Gegenteil, dort stieg mit steigendem Selenspiegel auch der Blutdruck (7).

In der eingangs erwähnten japanischen Studie von 2019 (1) schreiben die Forscher, dass die ACE-Hemmung (z. B. mit Hilfe einer selenreichen Ernährung) ein Mittel zur Prävention von Bluthochdruck sein könnte, worauf auch eine epidemiologische Studie aus 2011 hinweise (15). In dieser Untersuchung jedoch standen eigentlich Omega-3-Fettsäuren im Mittelpunkt, so dass das Ergebnis lautet: Je mehr Omega-3-Fettsäuren ein Mensch zu sich nimmt (mit der Ernährung), umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass er je an einem hohen Blutdruck erkranken wird.

Es heisst zwar, dass es eine frühere Hypothese gegeben habe, derzufolge Omega-3-Fettsäuren besonders dann blutdrucksenkend wirken, wenn man gleichzeitig einen gesunden Selenspiegel und einen niedrigen Quecksilberspiegel habe. Das jedoch habe sich kaum bestätigt, so die Forscher der 2011-Studie. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum diese Arbeit überhaupt genannt wird.

Natriumselenit zur Optimierung der Selenversorgung

Die in der japanischen Studie untersuchte Selenverbindung war Selenonein. Es handelt sich dabei um eine organische selenhaltige Verbindung, die man erstmals aus dem Blut und Gewebe von Thunfisch isolierte (6). Sie ist die Hauptselenverbindung in marinem Fisch und gilt als starkes Antioxidans. Sie schützt vor Quecksilber und genauso vor der (schädlichen) oxidativen Wirkung von Eisen.

Die Japaner schreiben nun, dass Selenonein das ACE hemmen könne (also wie ACE-Hemmer wirke), Selenit dagegen nicht! Wer also nun nach wie vor dem Selen misstraut, aber bei niedrigem Selenspiegel diesen dringend optimieren sollte, kann auf Nahrungsergänzungen mit Natriumselenit zurückgreifen.

Dies könnte auch für Personen eine Lösung sein, die ACE-Hemmer einnehmen und durch die Einnahme von Selen eine Verstärkung der ACE-hemmenden Wirkung befürchten.

*Natriumselenit erhalten Sie in Tropfenform z. B. hier Natriumselenit-Tropfen

Sollten Sie bisher ACE-Hemmer nehmen, mit diesen aber gar nicht zufrieden sein, dann könnte hier evtl. ein Medikamentenwechsel hilfreich sein, wobei z. B. Calciumkanalblocker gewählt werden könnten. Diese verändern nicht die Zahl der ACE2-Rezeptoren (11).

Fazit: Selenspiegel bestimmen lassen und Selenmangel beheben

Letztendlich gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die Einnahme von individuell passenden Selendosierungen (50 bis 200 µg pro Tag zur Behebung eines festgestellten Mangels, wie in unserem Artikel empfohlen) bei Virusinfekten schädlich sein könnte. Im Gegenteil. Es wird problematisch, wenn man den Mangel nicht behebt, da Selen für die Immunfunktion von zentraler Bedeutung ist und Viren bei einem Selenmangel an Aggressivität zulegen (pathogen werden und leichter mutieren).

Es wird lediglich von einer exzessiven, unkontrollierten Selenzufuhr abgeraten. Von einer exzessiven und unkontrollierten Selenzufuhr ist jedoch IMMER abzuraten, ob nun gerade eine Viruspandemie herrscht oder nicht. Ja, man sollte eine exzessive und unkontrollierte Zufuhr eines jeden Stoffes vermeiden, da eine solche IMMER nachteilig ist.

Lassen Sie daher Ihren Selenspiegel überprüfen. Er sollte im Vollblut bestimmt werden und idealerweise bei 140 bis 160 µg/l liegen, da bei diesen Konzentrationen selenabhängige Enzyme (zur Entgiftung/Virenabwehr) eine maximale Aktivität aufweisen – so rät u. a. biovis‘ Diagnostik, ein medizinisches Labor im hessischen Limburg an der Lahn (3).

Die Selengehalte einiger Lebensmittelgruppen finden Sie am Ende dieses Artikels: Selen entgiftet Schwermetalle und Umweltgifte (der Tagesbedarf eines Erwachsenen liegt bei etwa 70 µg).

