Statine werden in Deutschland von etwa 4,6 Millionen Menschen eingenommen (22). Statine sind somit ein riesiger Markt. Damit sie künftig von noch mehr Menschen geschluckt werden, will man möglichst wenig über ihre Nebenwirkungen verlauten lassen. Ja, man glaubt schon fast, es gäbe gar keine Nebenwirkungen. Und man glaubt, Statine seien die einzige Lösung, um sich vor Herz-Kreislauf-Ereignissen zu schützen. Weit gefehlt!

Statine sind Medikamente, die zur Senkung des Cholesterinspiegels verordnet werden und auf diese Weise – so heisst es – das Risiko für eine Arteriosklerose (Arterienverkalkung) und infolgedessen auch für Herzinfarkte und Schlaganfälle senken könnten.

Inzwischen liest man sogar, dass auch Menschen, die keinen hohen Cholesterinspiegel haben, von einer Statineinnahme profitieren könnten, denn Statine senkten nicht nur den Cholesterinspiegel, sondern würden insbesondere entzündungshemmend wirken – und chronische Entzündungen wiederum gelten als wichtige Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Offiziell heisst es, Statine sollten erst gegeben werden, wenn Lebensstilveränderungen nicht den gewünschten Erfolg hatten (Ernährungsumstellung, Bewegung etc.). Da Ärzte selten konkrete Hilfen zu einer solchen Lebensstilveränderung geben (können), werden Statine meist sehr schnell verschrieben.

Statine hemmen in der Leber ein Enzym, dass an der dortigen Cholesterinproduktion beteiligt ist. Die Leber bildet infolgedessen weniger Cholesterin. Da sie aber Cholesterin benötigt, z. B. zur Bildung von Gallensäuren, zieht sie verstärkt Cholesterin aus dem restlichen Körper ab – der LDL-Cholesterinspiegel sinkt (um bis zu 60 Prozent).

Auch die Blutfette sollen etwas sinken, genauso die Entzündungswerte (CRP). Gleichzeitig steigt der HDL-Cholesterinspiegel und die Plaquestabilität nimmt zu. Letzteres bedeutet, dass die Ablagerungen an den Blutgefässwänden stabiler werden, die Gefahr also sinkt, dass sich ein Blutgerinnsel lösen könnte (23).

In den letzten Jahren werden verstärkt Studien veröffentlicht, die den Statinen ausserdem ganz wundervolle Zusatzwirkungen bescheinigen. So sollen die Mittel das Krebsrisiko reduzieren (10 – 14), die Darmflora günstig beeinflussen (24) und sogar das Sterberisiko bei Covid-19 senken (25). Man erhält den Eindruck, es handle sich um regelrechte Superpillen mit nahezu ausschliesslich positiven Wirkungen.

Was die Covid-19-Sache angeht, so zeigte sich allerdings schnell, dass hier das Ärzteblatt in seiner Überschrift etwas zu überschwänglich, wenn nicht gar irreführend formulierte. Denn in Wirklichkeit stellte die entsprechende Studie nur fest, dass Statine das Sterberisiko nicht erhöhten, wie man erst vermutet hatte, was höchstwahrscheinlich auf die entzündungshemmende Wirkung von Statinen zurückgeführt werden kann.

In einem systematischen Review (15) von 2018 von zehn Studien mit insgesamt 1.881 Krebspatienten und 1.572 Todesfällen ergab sich überdies, dass bei einem fortgeschrittenen Krebsgeschehen eine zusätzliche Statineinnahme keine positiven Auswirkungen mit sich brachte.

Niedrige Cholesterinspiegel in Zusammenhang mit einer Statineinnahme seien sogar mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden, so die Autoren einer Studie von 2015. Die meisten Statinstudien seien zu kurz, um ein Krebsgeschehen zu entwickeln. In einer längeren Studie habe sich ergeben, dass Frauen, die länger als 10 Jahre Statine einnahmen, eine höhere Brustkrebsinzidenz hatten (40).

Und was die Darmflora betrifft, so gibt es auch hier durchaus Studien, die das Gegenteil zeigen, dass Statine die Darmflora also eher negativ beeinflussen. 2017 erschien eine Arbeit (39), in der es hiess, Statine führten zu einer Darmflorastörung (Dysbiose) und die nun gestörte Darmflora von Statinpatienten bilde weniger kurzkettige Fettsäuren (die für die Gesundheit der Darmschleimhaut wichtig wären). In dieser Studie hiess es auch, dass Statine den Nüchternblutzucker erhöhten (und damit das Diabetesrisiko) und auch zu einer Gewichtszunahme führten.

Statine können also – wie jedes Medikament – Nebenwirkungen haben. Das Risiko für die Entstehung von Nebenwirkungen ist je nach Statin und auch je nach eingesetzter Dosis unterschiedlich hoch.

Die Nebenwirkungen der Statine werden offiziell extrem verharmlost, ja regelrecht unter den Tisch gekehrt. Der Nutzen würde bei weitem überwiegen, heisst es immer wieder. Schliesslich sinke das Risiko deutlich, an einer Herz-Kreislauf-Problematik zu versterben, wofür man ja auch ein paar Nebenwirkungen in Kauf nehmen könne. Doch nicht einmal das muss man offenbar.

In einer Meta-Studie von 2018 (4) beispielsweise analysierten Forscher Studien zwischen 2000 und 2017, um die Häufigkeit der Nebenwirkungen einer langfristigen Statin-Einnahme zu ermitteln. Das Diabetesrisiko sei gering, lediglich bei entsprechenden Vorerkrankungen (Übergewicht, Bluthochdruck etc.) sei es höher.

Die Behandlung mit Statinen beeinträchtige nicht die kognitiven Funktionen, auch die Nierenfunktionen würden sich nicht signifikant verschlechtern. Nicht einmal eine verstärkte Entwicklung eines Katarakts (grauen Stars) habe man entdecken können – und eine Leberschädigung aufgrund von Statinen sei sehr selten. Die Langzeitbehandlung mit Statinen sei daher enorm sicher und weise nur ein geringes Risiko für klinisch relevante Nebenwirkungen auf.

Schwere und Häufigkeiten der möglichen Nebenwirkungen von Statinen seien äusserst gering und betreffe lediglich 0,5 bis 1 Prozent der Patienten (7, 8). Sind Statine also tatsächlich harmlos? Die überwältigende Zahl der für Statine positiven Studien soll zumindest diesen Eindruck vermitteln. Manchmal allerdings gerät man in Versuchung zu glauben, dass diese Studien vielleicht auch entsprechend gelenkt und beeinflussst wurden.

Für Studie Nummer (4) beispielsweise gab es Zuschüsse von Amgen, AstraZeneca, Eli Lilly, Esperion, Merck, Pfizer und Sanofi-Regeneron – allesamt Pharmagiganten, die Statine oder andere Lipidsenker im Programm haben. Zusätzlich gaben die Autoren an, gelegentlich Gelder von Pharmaunternehmen zu erhalten, z. B. für Vorlesungen oder Beratungstätigkeiten.

Aber es gibt auch andere Informationen: Bis zu 10 Prozent der Statinpatienten berichten über Muskelschmerzen (Myalgien), so steht es in manchen Studien und Artikeln. Im Ärzteblatt ist stellenweise sogar von bis zu 30 Prozent die Rede (26).

Die Beschwerden sind dabei so unangenehm, dass viele Patienten die Statineinnahme deshalb abbrechen, so ein Review von 2019. Die sog. Statin-Assoziierten Muskelsymptome (kurz: SAMS) machen dabei bis zu 72 Prozent der Statin-Nebenwirkungen aus (1).

Gerne schiebt man die Schmerzen jedoch dem Nocebo-Effekt in die Schuhe. Nocebo bedeutet (im Gegensatz zu Placebo), dass sich die Patienten eine schädliche Wirkung eines Mittels einbilden, etwa weil sie von der entsprechenden Nebenwirkung gehört oder gelesen haben. Eine Studie von 2017 will genau das belegt haben (2, 3). Doch wurde sie von Pfizer finanziert, einem der weltweit grössten Statin-Hersteller.

Allein mit dem Statin Lipitor (Atorvastatin) machte Pfizer von 2003 bis 2011 jährliche Umsätze zwischen 9 und mehr als 12 Milliarden Dollar. Dann lief das Patent aus, so dass der Pfizer-Jahresumsatz mit diesem Statin derzeit "nur" noch 2 Milliarden Dollar beträgt (27).

Ein anderes Erklärungsmodell in Sachen Muskelschmerzen ist, dass die Betreffenden so oder so Muskelschmerzen hätten. Schliesslich hätten gerade ältere Menschen oft Muskelschmerzen, so heisst es, auch dann wenn sie keine Statine einnähmen. Werden aber Statine genommen, dann würden auftretende Muskelschmerzen kurzerhand den Statinen zugeschrieben (28, 29).

Lediglich wenn sich erhöhte Creatinkinase-Werte im Serum nachweisen lassen, gilt eine Muskelerkrankung als belegt. Sie kann sich über Muskelschwäche, Muskelschmerzen, Muskelsteifheit und Muskelkrämpfen zeigen. Die Creatinkinase ist ein Enzym, dessen Spiegel beim Abbau von Muskelzellen steigt.

Eine lebensbedrohliche Komplikation der statinbedingten Myopathien ist die sog. Rhabdomyolyse. Diese Erkrankung geht mit einem gravierenden Zerfall von Muskelzellen einher. Der Muskel löst sich also auf. Eines der Zerfallsprodukte (das Myoglobin) wird über die Nieren ausgeschieden und kann dabei die Nieren so stark schädigen, dass es zu einem akuten (und tödlichen) Nierenversagen kommen kann.

Zwar ist diese Komplikation lebensbedrohlich, doch glücklicherweise selten (1 Betroffener unter 100.000 Statinpatienten) (30).

Wegen Todesfällen durch eine Rhabdomyolyse musste der Pharmakonzern Bayer im Jahr 2001 – vier Jahre nach der Zulassung – seinen Cholesterinsenker Lipobay (Cerivastatin) wieder vom Markt nehmen, da etwa 100 Menschen an Muskelzerfall verstorben waren. 1.600 Menschen erkrankten schwer, wobei häufig irreversible Schäden zurückblieben.

Bayer musste in den USA über 1,1 Milliarden Dollar an die Geschädigten bezahlen. Erst noch im Jahr 2013 erhielt ein italienischer Arzt 350.000 Euro, weil er sich 1999 Lipobay verordnet hatte und nur zwei Monate später so stark an Rhabdomyolyse erkrankte, dass er dauerhaft arbeitsunfähig wurde und fortan von einer Invalidenrente leben musste (31, 32).

Viele der Lipobay-Opfer sollen deshalb erkrankt sein, weil sie zusätzlich zum Statin noch weitere Medikamente (z. B. Fibrate zur Triglyceridsenkung) eingenommen hatten, die in Kombination das Risiko für Muskelschäden drastisch erhöhten.

Lipobay verschwand, das Risiko für Myopathien durch Statine aber nicht. Denn auch die heute gängigen Statine können die Muskelauflösung in Gang setzen, besonders dann, wenn sie – wie seinerzeit Lipobay – mit anderen Medikamenten zusammen eingenommen werden, z. B. mit

Wenn Sie also neben Statinen noch weitere Medikamente nehmen müssen, erkundigen Sie sich unbedingt nach möglichen Interaktionen/Wechselwirkungen (34).

Allerdings sind nicht alle Statine gleich riskant. Wird beispielsweise Simvastatin in höherer Dosis eingenommen (80 mg pro Tag), dann steigt das Rhabdomyolyse-Risiko unverhältnismässig. Da das Statin auch noch weniger gut den LDL-Cholesterinspiegel senkt als z. B. Rosuvastatin, spricht derzeit nicht viel für Simvastatin (35). Es lohnt sich also auch hier, genau nachzufragen oder auch einmal eine Zweitmeinung einzuholen.

Statine sind nicht die einzigen Medikamente, die Myopathien verursachen können. Auch die folgenden Medikamente können zu einer Rhabdomyolyse (und vielen weiteren Nebenwirkungen) führen (36):

Wie schon weiter oben angedeutet, steigt unter Statineinnahme das Risiko, an Diabetes zu erkranken. In einer Studie von 2019 ergab sich an 228.000 Patienten, dass sich schon innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Statineinnahme das Risiko für Diabetes und Hautinfektionen deutlich erhöhte. Die Hautinfektionen waren dabei so schlimm, dass eine Antibiotikagabe erforderlich war.

Auch in einem Review ebenfalls von 2019 (veröffentlicht im Journal der American Heart Association) wird Diabetes als mögliche Nebenwirkung genannt. Besonders gefährdet sind Patienten, die bereits übergewichtig sind oder einen gestörten Blutzuckerspiegel haben, heisst es dort (1).

Als weitere Nebenwirkungen zählen die Autoren neurologische- und neurokognitive Störungen, eine statinbedingte Demenz sowie Leber- und Nierenschäden auf.

Auch Verdauungsbeschwerden sowie Rücken-, Nacken-, Brust und Gelenkschmerzen findet man auf den Beipackzetteln der Statine, wenn man sich die Rubrik der unerwünschten Ereignisse ansieht.

Des Weiteren stehen dort: Gewichtszunahme, Fieber, Haarausfall, Hautausschlag, Juckreiz, allgemeine Schwäche, Wassereinlagerungen, Tinnitus, Kopfschmerzen und vieles mehr. Die Liste ist jedoch so lang, dass Sie diese am besten selbst lesen, z. B. hier von Atorvastatin Basics 20 mg.

Selbst einen erholsamen Schlaf können Statine vereiteln, da offenbar auch Alpträume zu ihren Nebenwirkungen gehören können. In einer Studie von 2005 hatte man zunächst festgestellt, dass niedrige Cholesterinspiegel Alpträume verursachen können (37).

Wenn Statine nun den Cholesterinspiegel senken, dann könnten doch auch Statine für Alpträume verantwortlich sein, könnte man nun annehmen. Und genau das wird in einem Fallbericht gezeigt, der 2006 im British Medical Journal erschienen war. Darin war es Atorvastatin, das zu Alpträumen führte (38).

Sollten Sie also nach Beginn der Statintherapie an Schlafstörungen und Albträumen leiden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt!

Vermutlich wird uns auch in Sachen Wirkungen und Nebenwirkungen der Statine nicht alles gesagt, denn immer wieder berichten unabhängige Forscher, dass Statine doch nicht so gut sind, wie man uns glauben machen will.

Dr. David M. Diamond, Professor für Psychologie, molekulare Pharmakologie und Physiologie an der University of South Florida und Dr. Uffe Ravnskov, unabhängiger Gesundheitsforscher und Experte für Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kritisieren, dass in vielen Studien die Nebenwirkungen vernachlässigt werden und vor allem viele Studien statistisch „aufgehübscht“ wurden, um Statine besser dastehen zu lassen, als sie tatsächlich seien (17, 18).

Zwar können Statine die Cholesterinwerte dramatisch senken, aber kardiovaskuläre Ereignisse würden nicht wesentlich verhindert werden. Die Behauptungen, Statine seien wahre Lebensretter, weil sie Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere herzbedingte Todesfälle verhindern, seien übertrieben.

Zudem seien die Nebenwirkungen häufiger, als in den Medien oder Konferenzen berichtet werde, und so würde die Waage nicht mehr so zugunsten der Statine ausfallen, wenn es darum geht Nebenwirkungen und Wirkungen abzuwägen (40, 41).

Weitere Informationen von Dr. Ranvnskov, z. B. dass LDL-Cholesterin (das sog. schlechte Cholesterin) gar nicht unbedingt schlecht sein muss, lesen Sie im vorigen Link.

Und hier finden Sie die Meinung dreier Kardiologen, die sagen, Arteriosklerose hat hauptsächlich drei Ursachen (wobei gesättigte Fette oder auch Cholesterin NICHT zu diesen Ursachen zählen)!

Zahlreiche Studien, Reviews und Meta-Analysen zeigen, wie gut Statine den Cholesterinspiegel senken können und wie gut sie daraufhin das Herzinfarktrisiko zu drosseln scheinen. In einer Meta-Studie von 2003 (5) beispielsweise untersuchten britische Forscher über 200 Studien und stellten folgendes fest:

Die Resultate in 164 der Studien zeigten, dass sich der LDL-Spiegel je nach Präparat zwischen 40 und 60 Prozent senken liess. 58 Studien wiesen auf eine Verringerung des Herzinfarktrisikos im ersten Jahr um 11 Prozent, nach zwei Jahren um 24 Prozent, nach 3 bis 5 Jahren um 33 Prozent und darüber hinaus um 36 Prozent auf. Erhöht man die Statindosis, dann kann man das Herzinfarktrisiko (im Vergleich zur niedrigeren Statindosistherapie) noch um weitere 15 Prozent senken, laut einer Studie von 2010 (6).

Eigentlich will man bei diesen Zahlen sofort das nächstbeste Statin in höchstmöglicher Dosis einnehmen. Doch es gibt auch andere Studien, z. B. eine Untersuchung (9) aus dem Jahr 2016 mit 17.082 Probanden. Sie hatten einen durchschnittlichen LDL-Cholesterinspiegel von 108 mg/dl und erhielten nun täglich 20 mg Rosuvastatin oder ein Placebo.

In der Statingruppe senkte das Statin den LDL-Cholesterinwert bei 3.640 Personen um 50 Prozent oder mehr. Bei weiteren 3.365 Personen senkte es den Wert um weniger als 50 Prozent (aber mehr als 0 Prozent). Bei 851 Teilnehmern (10,8 Prozent) aber veränderte sich der Wert nicht oder verschlechterte sich sogar, was darauf hinweisen würde, dass Statine bei jedem zehnten Patienten versagen.

Eine Studie vom Frühjahr 2019 ergab sogar an über 165.000 Patienten, dass Statine bei der Hälfte aller Patienten den Cholesterinspiegel nicht so gut senkten, wie man sich das erhofft hatte. Denn der erwünschte niedrige Cholesterinspiegel war laut dieser Studie bei vielen Patienten auch nach einer zweijährigen Statin-Einnahme noch nicht erreicht.

Zusätzlich traten trotz der Einnahme von Statinen bei 22.798 Patienten Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf – und das, obwohl die Statine bei 10.656 dieser Betroffenen den Cholesterinspiegel optimal gesenkt hatten, was zeigt, dass es bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sicher nicht nur um den Cholesterinspiegel gehen sollte.

Statine scheinen also doch nicht das Wundermittel schlechthin zu sein. Und so stellt sich die Frage, wie man das Ziel – ein längeres und herzgesundes Leben – auf andere, nämlich nebenwirkungsfreie Weise erzielen könnte?

Würde man statt Statinen den ganzheitlichen Weg einschlagen, dann sinkt das Herz-Kreislauf-Risiko doppelt und dreifach. Denn jetzt sinkt auch der Blutdruck, der Blutzuckerspiegel reguliert sich, Übergewicht schwindet, chronische Müdigkeit verliert sich, Gelenkschmerzen lassen nach, die Verdauung wird besser, die Fitness steigt und vieles weitere mehr. Und all das ohne das Damoklesschwert der Nebenwirkungen, das einem permanent über dem Kopf schwebt.

Wie Sie Ihren Cholesterinspiegel ganz natürlich senken können bzw. wie Sie sich auf natürliche Weise für ein gesundes Herz-Kreislauf-System einsetzen können, beschreiben wir im vorigen Link.

