Bier mit Gift

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/ernaehrung/bier-toxische-pilze-15000051

Bier gehört besonders im Sommer zum Lieblingsgetränk ganzer Nationen. Schnell ist ein Liter die Kehle hinab geflossen – oder auch mal mehr. Im Bier aber befindet sich ein Gift, das von winzigen Pilzen produziert und ins Bier entlassen wird.Denn Pilzgifte sind äusserst toxisch, schaden der Leber und können – gemeinsam mit dem Bieralkohol – zu allerlei Gebrechen beitragen.

Aktualisiert: 10 Oktober 2019

Auch ist der Konsum von einem Liter Bier pro Tag nicht gar so selten. Zwar wird in der Schweiz eher wenig Bier getrunken, nämlich 57 Liter pro Kopf und Jahr. Doch schon die Spanier trinken durchschnittlich 75 Liter, die Deutschen und die Österreicher 107 Liter und die Spitzenreiter aus Irland 142 Liter Bier pro Person und Jahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sehr viele Menschen gibt, die überhaupt kein Bier oder nur wenig Bier trinken, was die Biermenge der Viel-Bier-Trinker sodann noch deutlich erhöht.

Die Forscher Berrada und Rodriguez vom UV Department of Preventive Medicine untersuchten 154 Biermarken aus ganz Europa. In fast 60 Prozent aller Biersorten wurde das Pilzgift Dexynivalenol (DON) gefunden. In 9 Prozent der Biere das sogenannte HAT-2.

Quellen

Rodríguez-Carrasco Y, Barrada H et al., “Occurrence of Fusarium mycotoxins and their dietary intake through beer consumption by the European population”, Food Chemistry, 2015; 178: 149 DOI: (Vorkommen von Mykotoxinen des Fusarium-Pilzes und deren Aufnahme über Bierkonsum in der europäischen Bevölkerung)