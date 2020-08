Welcher Sport ist der beste für’s Gehirn?

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/fitness/vorbeugung-alzheimer-mit-ausdauersport-190504050

Ist Joggen besser für’s Gehirn oder soll man lieber regelmässig Yoga machen? Forscher untersuchten, welcher Sport sich am besten zur Vorbeugung von Demenz und Alzheimer eignet.

Aktualisiert: 22 Januar 2020

Nun mag es anstrengend klingen, mehrmals in der Woche sportlich aktiv sein zu müssen. Betrachten Sie Ihr Training jedoch nicht als Anstrengung oder Belastung. Sehen Sie es als Herausforderung, stecken Sie sich Ziele und geniessen Sie Ihre Fortschritte. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn der Körper plötzlich an Fitness und Beweglichkeit gewinnt – und das Gehirn neue Kraft schöpft.

Teilnehmer, die in den vergangenen Jahren hingegen regelmässig Cardio-Workouts (Ausdauertraining) absolviert hatten (Laufen, Spinning, Radfahren etc.), waren geistig deutlich aktiver.

Forscher von der Columbia University und der University of Miami verglichen die Hirnscans von 876 Senioren mit ihrem Denk- und Erinnerungsvermögen – und nach fünf Jahren erneut. Es zeigte sich, dass der geistige Verfall grösser war, wenn die Teilnehmer Sportarten mit niedrigem Aktivitätslevel wählten, also z. B. Spazierengehen und Yoga .

Was also soll man am besten tun, um Demenz und Alzheimer vorzubeugen? Joggen, Radfahren und Zumba oder lieber Spazierengehen, Yoga und Tai Chi?

Wer sich viel bewegt, bleibt auch geistig fit. Daher ist Bewegung ein wichtiger Faktor in Sachen Demenz- und Alzheimerprävention. Allerdings kommt es auf die Art der Bewegung an. Denn nicht jede Sportart soll sich gleichermassen gut auf das Gehirn auswirken.

