Vitamin-B-Mangel macht Kinder dick

Übergewichtige Kinder könnten mitunter deshalb übergewichtig sein, weil sie einen Vitamin-B-Mangel haben. Behebt man den Mangel, fällt das Abnehmen deutlich leichter. Sind Kinder überdies rundum gut mit B-Vitaminen versorgt, dann besteht für sie ein geringeres Risiko, übergewichtig zu werden. Die B-Vitamine sollen gar einen so grossen Einfluss auf das Körpergewicht haben, dass Forscher eine Nahrungsergänzung mit B-Vitaminen konkret zur Prävention von Adipositas empfehlen. Um welche B-Vitamine es sich handelt, erfahren Sie hier.

Aktualisiert: 05 August 2020

Vitamin-B gegen Übergewicht

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind übergewichtig. Damit steigen nicht nur Risiken für diverse Erkrankungen wie etwa Diabetes und Herz-Kreislauf-Probleme.

Betroffene sind häufig auch Hänseleien von Mitschülern und Spielkameraden ausgesetzt, die schlimmstenfalls zu psychischen Erkrankungen führen können.

Ursachen

Als Hauptursachen werden immer wieder Bewegungsmangel und eine ungesunde Ernährung angegeben. Doch was genau ist an der Ernährung ungesund?

Natürlich ist sie meist zu kohlenhydratreich und zu ballaststoffarm.

Auch Vitamine fehlen in einer ungesunden Ernährung. Und Vitamin-Mangel kann – wie man jetzt weiss – zu Übergewicht führen bzw. das Abnehmen erschweren.

Lesen Sie auch: Lösungen gegen Übergewicht bei Kindern

Adipositas durch Vitamin-B-Mangel

Ein Wissenschaftlerteam der australischen University of Queensland und des Swiss Tropical Institute of Public Health in Basel/Schweiz um Inong R. Gunanti fand heraus, dass insbesondere ein Vitamin-B-Mangel ein eindeutiger Risikofaktor für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas bei Minderjährigen darstellt.

Sie werteten die Daten von über 1.100 Kindern und Jugendlichen mexikanisch-amerikanischer Abstammung im Alter von acht bis fünfzehn Jahren aus.

Es zeigte sich, dass mit sinkendem Vitamin-B-Spiegel das Gewicht der Kinder stieg.

Je dicker die Kinder, umso niedriger waren ihre Werte der folgenden Vitamine: Vitamin B1, B2, Folsäure und Vitamin B12.

Sollte Ihr Kind daher mit Übergewicht zu kämpfen haben, sorgen Sie dafür, dass sein Programm zur Gewichtsregulierung auch ein Präparat mit dem gesamten Vitamin-B-Komplex enthält.

