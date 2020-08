Haselnüsse statt Vitamintabletten

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/gesundheit/haselnuesse-statt-vitamintabletten-181204114

Nicht immer sind Vitaminpräparate nötig. Schon allein der tägliche Verzehr einiger Haselnüsse kann die Versorgung mit mindestens zwei Vitalstoffen optimieren.

Aktualisiert: 21 August 2020

Haselnüsse versorgen mit Magnesium und Vitamin E

Nüsse sind bekannt für ihren Nährstoffreichtum. Es müssen daher nicht immer Vitaminpräparate sein, wenn man seine Vitalstoffversorgung optimieren möchte. Wer täglich knapp 60 Gramm Haselnüsse verspeist, kann schon allein damit seine Vitalstoffversorgung ganz deutlich verbessern – so eine Studie der Oregon State University, die im Dezember 2018 im Journal of Nutrition veröffentlicht wurde.

Die 32 Teilnehmer der Studie (55 plus) sollten für einen Zeitraum von vier Monaten knapp 60 Gramm Haselnüsse täglich essen. Anschliessend stellten die Wissenschaftler fest, dass insbesondere die Magnesium- und Vitamin-E-Spiegel der Probanden merklich gestiegen waren.

Magnesium- und Vitaminmangel: Mitursache vieler chronischer Erkrankungen

Die beiden Vitalstoffe gehören zu jenen, die häufig in viel zu geringen Mengen verzehrt werden, so dass vor allem bei älteren Menschen entsprechende Mangelerscheinungen beobachtet werden können.

Zu den schwerwiegenden Folgen dieser Mängel zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Alzheimer und weitere chronische Beschwerden, die oft als altersbedingt gelten, in Wirklichkeit aber auch von Vitalstoffmängeln mitverursacht sein können.

Haselnüsse senken Cholesterin und Blutzucker

Eine weitere positive Folge des regelmässigen Haselnussverzehrs waren ein sinkender Blutzuckerspiegel sowie abnehmende LDL-Cholesterinwerte. Dabei hatten die Probanden nichts weiter getan, als täglich einige Haselnüsse in ihren Speiseplan zu integrieren. Sie hatten nichts an ihrer übrigen Ernährung geändert, sich nicht häufiger bewegt und auch keine anderen Massnahmen umgesetzt.

Die Triglyzeridwerte (Blutfette), Insulinspiegel und auch die Entzündungsmarker haben sich nicht verändert. Die in letzter Zeit so in Verruf geratenen Pflanzenstoffe (Lektine, Enzymhemmer, Phytinsäure) zeigten ganz offensichtlich keine negativen Auswirkungen, zumindest wurden keine genannt.

Haselnüsse: Gute Quelle für Kupfer und Mangan

Natürlich liefern Haselnüsse nicht nur Magnesium und Vitamin E. Sie sind auch eine sehr gute Quelle für Kupfer, Mangan und Vitamin B6 sowie für gesunde Fette, da sie insbesondere einfach ungesättigte Fettsäuren enthalten (ähnlich wie Olivenöl).

Vergleicht man Haselnüsse mit Walnüssen, zeigt sich tatsächlich, dass Haselnüsse mit 24 mg Vitamin E deutlich mehr Vitamin E enthalten als Walnüsse (6 mg) und auch etwas mehr Magnesium. Genauso liefern sie auffallend viel Kupfer und Mangan, jeweils fast doppelt so viel wie Walnüsse.

Mandeln liefern noch mehr Vitamin E und Magnesium als Haselnüsse

Vergleicht man die Haselnüsse jedoch mit Mandeln, dann haben letztere beim Vitamin E und Magnesium die Nase vorn. Beim Kupfer und Mangan bleiben jedoch die Haselnüsse Spitzenreiter.

Die Vorteile der Walnüsse liegen beim etwas höheren Zinkgehalt und dem hohen Omega-3-Fettsäuren-Wert inklusive eines sehr guten Omega-3-Omega-6-Verhältnisses.

Wie immer ist es daher sinnvoll, einfach abwechselnd die unterschiedlichen Nüsse und Kerne in den Speiseplan einzubinden. Eine vergleichende Tabelle mit den wichtigsten Nährwerten (je 100 g) der drei Nussarten (Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln) finden Sie hier:

Nährwerte pro 100 g



Haselnüsse Walnüsse Mandeln Bedarf pro Tag Kalorien 650 kcal 650 kcal 590 kcal

Fett 63% 63% 53%

Protein 16% 14% 24%

Kohlenhydrate 6% 11% 6%

Ballaststoffe 8% 6% 11%

Vitamin B1 460 µg 340 µg 220 µg 1.100 µg Vitamin B3 4,9 mg 4,9 mg 4,9 mg 17 mg Vitamin B6 0,6 mg 0,9 mg 0,02 mg 1,5 mg Biotin 62 µg 19 µg 19 µg 100 µg Folsäure 90 µg 80 µg 45 µg 400 µg Vitamin E 24,5 mg 6 mg 25,9 mg 12 mg Kalium 745 mg 544 mg 676 mg 4.000 mg Calcium 149 mg 87 mg 85 mg 1.000 mg Magnesium 163 mg 130 mg 218 mg 350 mg Eisen 3,4 mg 2,5 mg 3,1 mg 12,5 mg Zink 2 mg 2,7 mg 3,1 mg 8,5 mg Kupfer 1,6 mg 0,9 mg 0,9 mg 1,25 mg Mangan 3,4 mg 2 mg 1,8 mg 3,5 mg Fluorid 0 mg 0,7 mg 0,09 mg 3,8 mg Gesättigte Fettsäuren 5 g 6,7 g 4,5 g

Einfach ungesättigte Fettsäuren 51 g 10 g 10 g

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 6 g

fast nur Linolsäure

(Omega 6) 42 g

35 g Linolsäure (Omega 6)

6,3 g Alpha-Linolensäure

(Omega 3) 11,5 g

fast nur Linolsäure

(Omega 6)



