Mit Ingwer gegen Brustkrebs

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/gesundheit/ingwer-brustkrebs-140902-news

Ingwer beeinflusst nicht nur Brustkrebs, sondern auch andere Krebszellen auf eine Weise, dass deren Selbstmordprogramm wieder in Gang gesetzt wird. Ingwer könnte daher eine wichtige Rolle in der Krebstherapie spielen. Forscher entdeckten überdies, dass Ingwer – im Gegensatz zu vielen schulmedizinischen Krebsmedikamenten – gesunde Zellen nicht schädigt.

Aktualisiert: 06 Juli 2020

Brustkrebs: Oft nicht heilbar

In den meisten Fällen wird Brustkrebs mit dem Medikament Tamoxifen oder anderen Arzneimitteln behandelt, die in den Hormonhaushalt eingreifen. Doch fast alle Patientinnen mit Metastasen und etwa 40 Prozent der Patientinnen, die Tamoxifen nach einem Rückfall erhalten, sterben trotz Behandlung an ihrem Brustkrebs.

Wirksame und gleichzeitig nebenwirkungsfreie Therapien gegen Brustkrebs sind also dringend erforderlich.

Ingwer: Effektiv gegen Brustkrebs

Forscher der King Abdulaziz Universität in Saudi-Arabien untersuchten nun die Wirkung eines Roh-Extraktes von Ingwer auf Brustkrebszellen. Sie stellten dabei fest, dass der Ingwer tatsächlich gegen Krebszellen wirkt und deren ausser Kraft gesetztes Selbstmordprogramm aktivieren kann.

Überdies zeigte sich, dass der Ingwer auf ganz vielfältige Weise und über verschiedene Mechanismen auf Krebszellen einwirkt. Gesunde Zellen hingegen werden vom Ingwer nicht negativ beeinflusst.

Ingwer: Nicht nur bei Brustkrebs wirksam

Die krebsfeindlichen Eigenschaften des Ingwers sind jedoch schon aus früheren Studien bekannt.

So wirkt der Ingwer beispielsweise auch gegen Hautkrebs sowie gegen Leber-, Darm- und Prostatakrebs. Sogar bei den wenig aussichtsreichen Krebsarten wie Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs konnte der Ingwer positive Einflüsse geltend machen.

Ingwer schmeckt also nicht nur gut, sondern wirkt auch noch aufgrund seiner kraftvollen sekundären Pflanzenstoffe gegen schwere Krankheiten wie Krebs.

Ingwer gegen Schmerzen und Übelkeit

Gleichzeitig ist Ingwer ein bekanntes Mittel gegen Schmerzen (z. B. bei Gelenkbeschwerden) und auch gegen Übelkeit – und zwar gegen Übelkeit, die in der Schwangerschaft auftreten kann genauso wie gegen die sog. Reise- bzw. Seekrankheit, also Übelkeit, die beim Autofahren oder auf See entsteht.

Im Hinblick auf die Behandlung von Krebs ist interessant, dass Ingwer auch bei Übelkeit hilft, wenn diese als Folge einer Chemotherapie auftritt.