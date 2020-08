© gettyimages.de/Yulia_Davidovich

Kamillentee verlängert das Leben

Wer regelmässig Kamillentee trinkt, scheint sein Risiko für sämtliche Krankheiten zu verringern. Eine US-Studie hat jetzt gezeigt, dass ältere Frauen, die gerne Kamillentee zu sich nehmen, seltener an den typischen Zivilisationskrankheiten sterben und somit auch länger leben als Frauen, die dem Kamillentee nichts abgewinnen können. Und so reiht sich eine erneute Studie in den Kreis jener Beweise, die zeigen, dass Heilpflanzen und deren Potential grundsätzlich unterschätzt werden. Vielleicht tauschen auch Sie künftig Ihr Abendbierchen gegen Kamillentee ein?

Aktualisiert: 21 Juni 2019

Kamillentee verringert Sterberisiko Die Kamille ist eine der ältesten und am meisten verwendeten sowie am besten untersuchten Heilpflanzen weltweit. Bei vielen Krankheiten und Beschwerden kann die Kamille lindernd einschreiten. Jetzt hat sich gezeigt, dass die Kamille nicht nur gegen spezifische Gesundheitsprobleme wirkt, sondern offenbar ganz allgemein das Leben verlängern kann, indem sie kurzerhand das Sterberisiko verringert. Forscher der University of Texas Medical Branch in Galveston/USA stellten fest, dass Frauen (über 65 Jahre) länger lebten, wenn sie regelmässig Kamillentee tranken. Die Studienergebnisse wurden im Fachmagazin The Gerontologist veröffentlicht. Über einen Zeitraum von sieben Jahren untersuchten die Wissenschaftler die Auswirkungen der Kamille auf das Sterberisiko von weit über 1.600 Frauen. Sie verwendeten dafür die Daten der Hispanic Established Populations for Epidemiologic Study of the Elderly. 14 Prozent der Studienteilnehmer trank regelmässig Kamillentee. Es zeigte sich, dass die Kamillentee-Trinkerinnen ein um 29 Prozent geringeres Risiko hatten zu sterben als die Nicht-Kamillentee-Trinkerinnen. Bei Männern konnte der Kamillentee jedoch nichts ausrichten. Offenbar sind diese gegen die lebensverlängernden Wirkung der Heilpflanze immun. Selbstverständlich verglich man nur jene Personen miteinander, die einen ähnlichen Lebens- und Ernährungsstil pflegten, einen ähnlichen Gesundheitszustand hatten und aus derselben Schicht stammten, so dass andere beeinflussende Faktoren weitgehend ausgeschlossen werden konnten. Kamillentee und seine Wirkungen Wie und warum die Kamille nun konkret das Leben verlängert, sei leider nicht bekannt – so die Forscher. Doch seien natürlich schon viele Studien mit der Kamille durchgeführt worden. Sie zeigten beispielsweise, dass die Kamille bei einem hohen Blutzuckerspiegel eingesetzt werden kann, bei nervösen Magenbeschwerden, bei Diabeteskomplikationen und bei Angststörungen. Auch kennt man die Cholesterin senkende Wirkung der Kamille, ihre antioxidative Kraft, ihr antimikrobielles und entzündungshemmendes Potential sowie ihre Blut verdünnenden Eigenschaften. Und da fragt man sich noch, warum die Kamille das Leben verlängert?

Quellen University of Texas Medical Branch at Galveston. “Drinking chamomile decreases risk of death in older Mexican American women." ScienceDaily. ScienceDaily, 20 May 2015. (Kamillentee verringert Sterberisiko bei älteren Amerikanerinnen von mexikanischer Abstammung)