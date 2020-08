Wie Sie mit Probiotika Ihre Spermienqualität verbessern könnten

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/gesundheit/spermienqualitaet-mit-probiotika-verbessern-190805084

Besonders übergewichtige Männer leiden nicht selten an schlechter Spermienqualität und infolgedessen eingeschränkter Fruchtbarkeit. Der Kinderwunsch bleibt in diesen Fällen häufig auf der Strecke. Könnte die Einnahme von Probiotika helfen?

Aktualisiert: 20 Januar 2020

Einige Humanstudien zeigen zu vorliegender Studie Parallelen, so dass man die Ergebnisse der Studie (1) durchaus in grossen Teilen auf den Menschen übertragen kann. So hatte eine Untersuchung (ebenfalls von 2017 (2)) ergeben, dass die Einnahme eines Probiotikums (L. paracasei) gemeinsam mit zwei Präbiotika (ca. 2 g) und L-Glutamin (500 mg pro Tag) bei Männern die LH-, FSH- und Testosteronspiegel erhöhen kann – unabhängig von der jeweiligen Ernährung.

Bei fettreicher Ernährung wandeln sich Androgene (männliche Geschlechtshormone) ausserdem verstärkt in das weibliche Geschlechtshormon Estradiol um (gehört zu den Östrogenen). Der Estradiolspiegel steigt, was zu sinkenden LH- und FSH-Spiegeln sorgt und infolgedessen zu nachlassenden Hodenfunktionen. Ein hoher Estradiolspiegel hat ausserdem eine konkret toxische Wirkung auf die Spermienbildung.

Der Testosteronspiegel – so die Forscher – sei bei Übergewichtigen gern niedrig, da sich cholesterinreiche Ernährungsformen schädlich auf die testosteronbildenden Zellen in den Hoden auswirken.

Der körpereigene Antioxidantienspiegel war in der fettreich essenden Gruppe ursprünglich niedriger als bei den normalessenden Probanden, was die Forscher nicht überraschte, da bei Übergewicht grundsätzlich die körpereigene Antioxidantienkapazität niedriger ist als bei Normalgewichtigen – möglicherweise auch, da eine fettreiche Ernährung zu mehr oxidativem Stress führen könnte, der dann die vorhandenen Antioxidantien natürlich auch stärker verbraucht.

LH (Luteinisierendes Hormon) regt die Testosteronbildung in den Hoden an und FSH (Follikel Stimulierendes Hormon) trägt im Hoden zur Neubildung von Spermien bei.

Genauso stiegen die Testosteronspiegel, die FSH- und die LH-Spiegel nach Einnahme der Probiotika – und zwar in beiden Gruppen, also sowohl bei den normalgewichtigen, wie auch bei den übergewichtigen Tieren. Der Cholesterinspiegel sank hingegen.

Zunächst konnte beobachtet werden, dass die Gabe des Probiotikums eine weitere Gewichtszunahme verhinderte. Auch stieg das Gewicht der Hoden in der Übergewichtigen-Gruppe, wenn die Probanden Probiotika erhielten, während in der normalgewichtigen Gruppe diesbezüglich alles beim Alten blieb – ob diese nun Probiotika erhalten hatten oder nicht, ein Zeichen dafür, dass Probiotika offenbar nur regulierend eingreifen, also dann, wenn es nötig ist.

Quellen

(1) Dardmeh F, Nielsen HI et al., Lactobacillus rhamnosus PB01 (DSM 14870) supplementation affects markers of sperm kinematic parameters in a diet-induced obesity mice model, PLoS One. 2017; 12(10): e0185964

(2) C. Maretti G. Cavallini, The association of a probiotic with a prebiotic (Flortec, Bracco) to improve the quality/quantity of spermatozoa in infertile patients with idiopathic oligoasthenoteratospermia: a pilot study, 28 February 2017

(3) Levkovich T et al., Probiotic Bacteria Induce a ‘Glow of Health’, PLoS One. 2013; 8(1): e53867