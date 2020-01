Foodscout ist die neue Rezepte-Zeitschrift vom Zentrum der Gesundheit. Kochen und geniessen Sie mit uns die besten vegetarischen und veganen Rezepte aller Zeit. Foodscout gibt es seit dem 4. Januar 2020 an Ihrem Kiosk. Nichts wie hin!

Foodscout: Das neue Gourmet-Magazin vom Zentrum der Gesundheit

Unser neues Magazin ist da und erwartet Sie seit 4. Januar 2020 an Ihrem Kiosk! Foodscout versorgt Sie auf 100 Seiten mit 55 köstlichen Rezepten, aber auch mit Interviews, Tipps für die gesunde Küche, Detailwissen zu Superfoods und spannenden Infos rund um die wichtigsten Ernährungsfragen.

Alle Foodscout-Rezepte sind vegetarisch, die allermeisten vegan. Natürlich erfüllen alle Rezepte die Vorgaben der vollwertig-gesunden Ernährung und sind so erklärt, dass man sie schnell und einfach nachkochen kann. Foodscout-Rezepte gelingen übrigens garantiert! Denn sie wurden von unseren Köchen so lange überprüft und optimiert, bis wirklich gar nichts mehr schiefgehen kann.

Foodscout: Die neue Rezepte-Zeitschrift vom Zentrum der Gesundheit – © ZDG/nigelcrane

Die erste Ausgabe: Wintersalate, köstlicher Kohl und gesunde Hausmannskost

Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe, wie Sie auch im Winter köstliche Salate zaubern können, wie Klassiker der Hausmannskost im Nu veganisiert werden können und wie Sie zum Experten in Sachen köstlicher Kohlgerichte werden. Probieren Sie unsere Königsberger Klopse, den herzhaften Nussbraten oder Kohlrouladen mit Walnusssauce.

Exotische Leckerbissen und selbst gemachtes Fermentgemüse

Im Winter ist ausserdem Saison für milchsaure Gemüse. Lesen Sie daher in Foodscout, wie Sie selbst probiotisches Gemüse herstellen können. Und falls Sie gerne in die Ferne schweifen und die exotische Küche lieben, so haben wir für Sie ganz besondere Leckerbissen parat. Wie wäre es mit einer leichten vietnamesischen Reisnudelsuppe, mit einer schnellen Minz-Raita oder einer veganen „Peking-Ente“?

Jedes Rezept ist dabei auf köstlichste Weise mit individuellen Gewürzkombinationen verfeinert und aromatisiert, so dass selbst das einfachste Gericht im Nu zum Lieblingsessen wird.

Basisches zum Entschlacken und kalorienarme Genuss-Desserts

Natürlich fehlen auch rein basische Rezepte nicht, die man gerade jetzt nach den üppigen Feiertagsessen umso mehr geniessen kann. Vom Smoothie über den Frühstücksbrei bis hin zur Pilzpfanne, Spinat-Pancakes und Kartoffel-Spaghetti ist in der Basenrubrik für alles gesorgt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es jetzt nichts Süsses mehr gibt. Probieren Sie unsere superleichten Desserts, die nicht mehr als 300 kcal pro Portion enthalten, wie unsere Mousse au Chocolat oder unsere Schokoküchlein mit edler Orangen-Safran-Sauce.

Wo gibt es Foodscout? Und was kostet Foodscout?

Foodscout ist in Deutschland, der Schweiz, in Luxemburg und Österreich erhältlich. Die erste Ausgabe gibt es seit dem 4. Januar 2020 an den Kiosken und auch in Buchhandlungen an Bahnhöfen und Flughäfen zum Preis von 4,95 Euro in Deutschland und CHF 6 in der Schweiz.

Ab der zweiten Ausgabe – erhältlich ab 3. April 2020 – können Sie Foodscout auch abonnieren! Foodscout erscheint alle drei Monate. Viel Spass damit und einen gesunden Appetit!

Hinweis: Mit dem Kauf von Foodscout oder auch von unseren Büchern unterstützen Sie unsere Arbeit, so dass wir auch weiterhin allen Menschen kostenfreie Informationen zu allen Themen aus dem Bereich der Ernährung und Gesundheit zur Verfügung stellen können. Vielen Dank!

Ölmühle Solling

Aceto Balsamico di Modena 5,50 EUR Kochen ⟩ Essig effective nature

Bentonit Detox Kapseln 19,90 EUR Verdauung ⟩ Bentonit

Fernausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater Sie interessiert, was in unserem Essen steckt und wollen wissen, wie sich Nähr- und Vitalstoffe auf den Körper auswirken? Sie wünschen sich ein gesundes Leben für sich, Ihre Familie und Mitmenschen? Ernährungsberater sind beliebt – doch oft geht bei der Beratung der ganzheitliche Aspekt vergessen, den es für eine nachhaltige Gesundheit braucht. Lernen Sie bei der Akademie der Naturheilkunde die Zusammenhänge zwischen Lebens- und Ernährungsweise sowie physischem und psychischem Wohlbefinden kennen. Die Akademie der Naturheilkunde bildet interessierte Menschen wie Sie in rund 16 Monaten zum ganzheitlichen Ernährungsberater aus. Bestellen Sie hier die kostenlose Infobroschüre.