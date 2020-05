Selen könnte sich positiv auf den Heilprozess von Covid-19 auswirken. Forscher entdeckten jetzt einen Zusammenhang zwischen dem Selenstatus in verschiedenen Regionen Chinas und der entsprechenden Heilungsrate bei Covid-19.

Höherer Selenspiegel bei Personen, die Covid-19 überlebten

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Professor Margaret Rayman, Ernährungsmedizinerin an der University of Surrey, entdeckte einen Zusammenhang zwischen dem Selenstatus der Bevölkerung einer bestimmten Region und dem dortigen Verlauf von Covid-19.

Die Ergebnisse der Studie wurden im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht (1, 2). Ausgewertet wurden Daten, die bis zum 18. Februar 2020 aus China vorlagen. Man schaute, inwiefern der Selenspiegel mit den Heilungs- bzw. Sterberaten an Covid-19 in Verbindung stand.

Hoher Selenspiegel, hohe Heilungsrate bei Covid-19

China ist bekannt dafür, dass es dort sowohl Bevölkerungsgruppen mit den weltweit niedrigsten Selenwerten gibt als auch Bevölkerungsgruppen mit dem weltweit höchsten Selenspiegel.

Der Grund dafür ist der extrem unterschiedliche Selengehalt der chinesischen Böden, was bedeutet, dass selenreiche Böden auch selenreiche Lebensmittel hervorbringen und umgekehrt selenarme Böden über selenarme Lebensmittel leicht zu einem Selenmangel in der Bevölkerung führen können.

Professor Raymans Team stellte fest, dass sich Covid-19-Patienten in Ortschaften, die über einen hohen Selenspiegel verfügten, eher wieder von der Infektion erholten. Die Selenzufuhr (über die Nahrung) in der Stadt Enshi beispielsweise (Provinz Hubei) ist die höchste in ganz China. Gleichzeitig war die Heilungsrate in Enshi dreimal höher als in all den anderen Städten Hubeis.

Niedriger Selenspiegel, hohe Sterberate bei Covid-19

In der Provinz Heilongjiang hingegen ist die Selenzufuhr weltweit die niedrigste. Dort war die Sterberate bei den Covid-19-Patienten fünfmal höher als in allen anderen Provinzen (Hubei ausgenommen).

Als die Forscher den Selenspiegel über Haaranalysen in 17 Städten bestimmten, zeigte sich auch hier, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen Selenspiegel und Heilungs- bzw. Sterberate bestand. Die Ergebnisse dürfen dennoch nicht überschätzt werden, da die Wissenschaftler nur eine Korrelation feststellten und andere Faktoren, wie das Alter oder Vorerkrankungen nicht berücksichtigen konnten.

Nichtsdestotrotz ist Selen ein lebensnotwendiges Spurenelement, das eine Schlüsselrolle im menschlichen Immunsystem spielt und gerade in Zeiten hoher Infektionsgefahr in ausreichender Menge eingenommen werden sollte (mit der Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln).

Selen macht Ihr Immunsystem stark

Selen wird meist über Fisch, Fleisch, Eier und Getreide aufgenommen. Selen wirkt u. a. entgiftend, antioxidativ, immunsystemregulierend und entzündungshemmend. Wir haben bereits hier die wichtige Rolle des Selens im Zusammenhang mit Virusinfekten beschrieben: Mit Selen das Immunsystem stärken

Darin heisst es u. a., dass ein gesunder Selenspiegel

die körpereigene Abwehrkraft verbessert,

die Vermehrung von Viren verlangsamen kann,

den von Viren verursachten oxidativen Stress mindert,

die virusbedingten Entzündungsprozesse reduziert und

gefährlichen Virus-Mutationen vorbeugt (die bei Selenmangel eintreten können).

Alle diese Eigenschaften sorgen dafür, dass der jeweilige Mensch weniger anfällig für Infekte wird bzw. Infekte bei ihm leichter verlaufen. Gerade in Zeiten erhöhter Infektionsgefahr, z. B. in Grippe- oder Corona-Zeiten sollte daher ein Selenmangel vermieden werden. Dazu lässt man den Selenspiegel überprüfen und kann sodann je nach Ergebnis bedarfsgerecht Selen einnehmen.

Der Selenspiegel wird im Vollblut bestimmt und sollte bei 140 bis 160 µg/l liegen. Die Selengehalte einiger Lebensmittelgruppen finden Sie am Ende dieses Artikels: Selen entgiftet Schwermetalle und Umweltgifte (der Tagesbedarf eines Erwachsenen liegt bei etwa 70 µg).

* Mit 50 bis 100 µg Natriumselenit pro Tag versorgen z. B. diese Selen-Tropfen (10 µg Selen pro Tropfen).

* Sollten Sie bei sehr niedrigem Selenspiegel ein höher dosiertes Produkt benötigen, dann versorgen diese Selenhefe-Kapseln mit täglich 200 µg organischem Selen.

