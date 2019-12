Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes Weihnachtsfest und einen glücklichen Rutsch ins neue Jahr.

Für Sie ein frohes Weihnachtsfest!

Schon wieder steht Weihnachten vor der Tür und damit auch die Zeit der Besinnlichkeit. Wir hoffen sehr, dass Sie die letzten Tage des Jahres so verbringen können, wie Sie es sich wünschen – ganz traditionell im Kreis der Familie oder vielleicht auch einmal ganz anders, irgendwo in der Ferne oder sogar im Kloster, wo man mancherorts die Feiertage verbringen kann und wo dann tatsächlich die Besinnlichkeit im Mittelpunkt steht.

Gesunde Geschenke!

Falls das aber für Sie nicht in Frage kommt und Sie gerade mitten im Trubel der Geschenkesuche stecken, schauen Sie sich doch im Shop unseres Partners nach gesunden Geschenkideen um oder schenken Sie einen Einkaufsgutschein, damit sich der Beschenkte selbst etwas Gesundes aussuchen kann.

Vielleicht gibt es auch Hobbyköche unter Ihren Familienmitgliedern und Freunden. In diesem Fall sind unsere Kochbücher eine wunderbare Überraschung, denn damit schenken Sie nicht nur Spass beim Kochen, sondern auch noch viel Gesundheit in Form köstlicher Rezepte, die beim Beschenkten bald tagtäglich auf den Tisch kommen werden.

* Unsere Kochbücher finden Sie hier: Die Kochbücher vom Zentrum der Gesundheit

Das Foodmagazin vom Zentrum der Gesundheit am Kiosk

Ab 4. Januar 2020 können Sie unsere Rezepte übrigens auch an vielen Kiosken an Bahnhöfen und Flughäfen kaufen, nämlich in Form unseres Food-Magazins Foodscout – Die besten vegetarischen Rezepte. Darin finden Sie Dessert-Rezepte mit weniger als 300 kcal pro Portion, deftige Hausmannskost in rein pflanzlichen Variationen, extravagante Kohlrezepte, asiatische Leckerbissen, die Anleitung zum Fermentieren von Gemüse und viele weitere gesunde Köstlichkeiten mehr.

Ideen für ein köstlich-gesundes Weihnachtsmenü

Natürlich kochen wir nach wie vor auch in unserem Youtube-Kanal, der immer mehr Freunde findet und wo Ihnen unser Vegan-Koch Ben täglich neue pflanzenbasierte Rezepte vorstellt. Schauen Sie doch einmal herein und machen Sie aus Ihrem Weihnachtsmenü in diesem Jahr nicht nur ein Fest für die Geschmacksknospen, sondern auch eines für Ihre Gesundheit. Denn unsere Rezepte sind beides: Gesund und köstlich!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Liebe und Gute, ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage zwischen den Jahren und einen guten Rutsch in ein schönes und glückliches neues Jahr!

Ihr Team vom Zentrum der Gesundheit

P. S. Im Januar erwartet Sie unser nächster Newsletter mit vielen spannenden Themen! Bis bald!

