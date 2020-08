Diese leichte Tarte besteht aus einer feinen Cremefüllung und einem fruchtigen Ananas-Topping – ein wahrer Gaumenschmaus!

Zutaten für 8 Stücke

Für den Boden und die Füllung

1 Tarte-Form (Ø 28 cm)

300 g Vollkorn-Kuchenteig (Ø 33 cm)

400 g Tofu Natur – mit der Hand zerbröseln

150 g Margarine, hitzebeständig – leicht erwärmen

150 g Sojajoghurt

150 g Sojasahne

1 Bio-Zitrone – davon 1 EL Saft + 1 TL Abrieb

70 g Xylitol (Zuckeraustauschstoff)

30 g Bio-Maisstärke

25 g Kokosblütenzucker

1 EL Edelhefeflocken

½ TL Kala Namak (Schwefelsalz)

1/3 TL Vanillepulver

Für das Ananas-Topping

350 g Ananas, TK – auftauen

50 g Schokolade, vegan – hacken

30 g Wasser

30 g Bio-Maisstärke – mit 50 ml Wasser verrühren

30 g Xylitol

2 EL getrocknete Blüten

1 Prise Kristallsalz

Anzeige:

Lebensmittel online bestellen?

Im Shop von MyFairtrade findest du viele Gewürze und Zutaten, die du zum Kochen unserer Gerichte benötigst. Du möchtestIm Shop von MyFairtrade findest du viele Gewürze und Zutaten, die du zum Kochen unserer Gerichte benötigst. Einfach hier klicken.

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 40 Minuten

Zieh-/Ruhezeit ca. 1 Stunde

Für die Ananas-Tarte als Erstes den Backofen auf 175 °C Umluft vorheizen; einen Gitterrost bereitstellen.

Für die Füllung den Tofu in einen Standmixer geben und zusammen mit Margarine, Joghurt, Sahne, Zitronensaft, -abrieb, Xylitol und Kala Namak fein pürieren. Dazu den Stössel zur Hand nehmen. Dann in eine grosse Rührschüssel füllen, die Stärke, Kokosblütenzucker, Hefeflocken und Vanillepulver dazugeben und mit einem Schneebesen kräftig verrühren.

Den Kuchenteig ohne Backpapier in die Tarte-Form legen und den Teig fest am Rand andrücken. Mit einer Gabel einige Löcher in den Teigboden stechen, dann die Füllung gleichmässig darauf verstreichen. Die Tarte-Form etwas anheben und zurück auf die Arbeitsfläche fallen lassen. So kann die eingeschlossene Luft aus der Masse entweichen.

Anschliessend auf den Gitterrost stellen, in das untere Drittel des Ofens schieben und ca. 30 Min. backen. Dann den Ofen auf Unterhitze umstellen und weitere 10 Min. backen. Die Tarte ca. 30 Min. abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit für das Topping die Ananas zusammen mit Wasser, Xylitol und Salz im Standmixer cremig pürieren. Dann in einen Topf füllen und einmal aufkochen. Die angerührte Stärke dazugeben und 2 Min. unter ständigem Rühren köcheln lassen.

Dann in eine Schüssel füllen, etwas Frischhaltefolie direkt auf die Creme geben, leicht andrücken und 30 Min. bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Die Creme mit einem Schneebesen glattrühren, dann auf die Tarte geben und mit einem Gummischaber glattstreichen. Die Tarte für 30 Min. in den Kühlschrank stellen.

Die Ananas-Tarte mit der gehackten Schokolade und den Blüten ausgarnieren.

Nährwerte pro Stück

Kalorien: 510 kcal

Kohlenhydrate: 33 g

Eiweiss: 8 g

Fett: 35 g

Teilen Sie dieses Rezept