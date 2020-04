Zutaten für 4 Portionen

Für die Chinakohl-Röllchen

900 g Chinakohl – davon 12 grosse Blätter verwenden

200 g Kartoffeln, mehligkochend – schälen, waschen und in Würfel schneiden

200 g Räuchertofu – erst in dünne Scheiben, dann in dünne Streifen schneiden

3 EL Dinkel-Paniermehl

50 g Sojasahne

4 EL Tamari (Sojasauce)

1 EL Kartoffelstärke

1 EL Yaconsirup

1 EL Edelhefeflocken

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Für die Sauce

200 g Wasser

50 g Sojasahne

2 EL Erdnussöl, hitzebeständig

2 EL Tamari

1 EL Edelhefeflocken

2 EL von der Füllung

2 EL gehackte Petersilie

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 35 Minuten

Für die Chinakohl-Röllchen als Erstes die Kartoffeln in Salzwasser weichkochen. Dann über einem Sieb abgiessen und etwas abkühlen lassen. Anschliessend fein stampfen

Den Topf erneut mit gesalzenem Wasser aufkochen, die Chinakohl-Blätter darin 2 Min. blanchieren, dann über einem Sieb abgiessen.

Für die Füllung die Kartoffeln in eine Schüssel geben, Tofu, Paniermehl, Sahne, Tamari, Yacon und Hefeflocken dazugeben, gründlich vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2 EL von der Masse entnehmen und für die Sauce beiseitestellen. Dann die Stärke dazugeben, nochmals gut vermengen und sehr würzig abschmecken.

Ein Chinakohl-Blatt mit dem Strunk nach oben vor sich hinlegen. Etwa 1 EL der Füllung auf das untere Viertel geben, das Blattende einmal eng über die Füllung legen, dann die Seiten eng nach innen einschlagen und das ganze Blatt von unten nach oben eng einrollen. Anschliessend die Röllchen auf einen Teller legen. Diesen Vorgang mit allen Blättern wiederholen.

Währenddessen einen Topf mit Siebeinsatz etwa 4 - 5 cm hoch mit Wasser füllen (je nach Topfbreite) und einen Deckel auflegen. Einmal aufkochen lassen.

Den Teller mit den Röllchen auf den Siebeinsatz stellen, den Topf wieder abdecken und 15 Min. dämpfen.

In der Zwischenzeit für die Sauce eine Pfanne mit 2 EL ÖL erhitzen und die von der Füllung zurückgelegten 2 EL darin 2 Min. anbraten. Dann mit Wasser ablöschen und Sahne, Tamari sowie Hefeflocken einrühren. Anschliessend in ein hohes Gefäss füllen und mit einem Stabmixer fein pürieren. Dann zurück in die Pfanne geben, abschmecken und warmhalten, bis die Röllchen fertig sind.

Die Chinakohl-Röllchen zusammen mit der Sauce anrichten und geniessen.

Tipp: Dazu passen ein Kartoffelpüree und grüne Bohnen besonders gut.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 309 kcal

Kohlenhydrate: 23 g

Eiweiss: 14 g

Fett: 17 g

Teile dieses Rezept