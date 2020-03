Zutaten für 4 Portionen

Curry mit Schwarzwurzeln und Gemüse

380 g Schwarzwurzel, netto ca. 300 g

170 g Zucchini – in 1-cm-Würfel schneiden

150 g Kräuterseitlinge – in Scheiben schneiden

240 g Vollkorn-Basmatireis – über einem Sieb gründlich spülen

1 EL Mandelmus, weiss – zum Selbermachen

Weitere Zutaten und Gewürze

250 ml Kokosmilch

2 EL Kokosöl

½ Bio-Limette – auspressen

1 milde rote Chilischote – entkernen und in Ringe schneiden

einige Thai-Basilikum-Blätter zur Deko

Für die Paste

250 ml Wasser

10 g Ingwer – grob zerkleinern

5 Kaffir-Limettenblätter – die Stiele entfernen

1 Stange Zitronengras – in Ringe schneiden

½ Bio-Limette – davon den Saft + 1/3 TL Abrieb

1 kleine Knoblauchzehe (optional)

2 EL Tamari (Sojasauce)

1 ½ EL Yaconsirup

1 EL Tomatenmark

½ TL Korianderpulver

1/3 TL Kurkumapulver

1/3 TL Kreuzkümmelpulver

1/3 TL Norialgen, gemahlen – dazu 1 Algenblatt im Mixer pulverisieren und zur Aufbewahrung in ein Glas füllen

2 EL grob gehacktes Thai-Basilikum

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 25 Minuten

Für das Curry mit Schwarzwurzeln und Gemüse als Erstes den Reis nach Packungsangabe garen.

In der Zwischenzeit für die Paste alle Zutaten in einem Standmixer fein pürieren.

Für die Schwarzwurzeln eine Schüssel mit Wasser bereitstellen und den Saft der halben Limette dazugeben. Handschuhe anziehen und die Wurzeln im Waschbecken gründlich waschen. Dann am über dem Waschbecken schälen, nochmals waschen und in das Limetten-Wasser geben. Anschliessend schräg in 5-mm-Scheiben schneiden und sofort zurück ins Wasser geben. Danach über einem Sieb abgiessen und abtropfen lassen.

Das Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und die Schwarzwurzeln zusammen mit Zucchini und den Kräuterseitlingen 4 Min. braten. Anschliessend mit Salz und Pfeffer würzen, die Chiliringe dazugeben und mit der Paste ablöschen.

Die Kokosmilch und Mandelmus einrühren, einmal aufkochen lassen, die Hitze reduzieren und das Gemüse 3 Min. bissfest köcheln. Schliesslich mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Curry mit Schwarzwurzeln und Gemüse zusammen mit dem Reis anrichten und mit Thai-Basilikum ausgarniert geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 373 kcal

Kohlenhydrate: 55 g

Eiweiss: 9 g

Fett: 12 g

