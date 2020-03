Zutaten für 4 Portionen

Für das Gemüse-Curry mit Kochbananen

200 g Vollkorn-Basmatireis – über einem Sieb gründlich spülen

400 g Blumenkohl – in Röschen teilen

300 g Kochbananen – die Schale abschneiden; die Bananen in 5-mm-Scheiben schneiden

250 g Weisskohl – den Strunk entfernen und die Blätter kleinschneiden

125 g Zuckerschoten – schräg halbieren

1 rote Chilischote – entkernen und in Ringe schneiden

Weitere Zutaten und Gewürze

400 ml Wasser

150 ml Kokosmilch

150 g Sojajoghurt

3 EL Kokosöl

1 EL geriebener Ingwer

1 EL Yaconsirup

1 EL Edelhefeflocken

1 TL schwarze Senfsamen

1 TL Korianderpulver

½ TL Kurkumapulver

½ TL Kreuzkümmelpulver

1 Prise Zimt

3 EL gehackter Koriander

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 25 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 25 Minuten

Für das Gemüse-Curry als Erstes den Reis aufsetzen und nach Packungsangabe garen.

In der Zwischenzeit 1 EL Öl in einer breiten Pfanne erhitzen, die Kochbananen-Scheiben nebeneinander in die Pfanne legen und von beiden Seiten goldbraun braten; dabei salzen und pfeffern. Dann aus der Pfanne nehmen, auf einen Teller legen und beiseitestellen.

Die Pfanne erneut mit 2 EL Öl erhitzen und den Weisskohl 3 Min. anbraten. Anschliessend die Senfsamen dazugeben und 2 - 3 Min. mitbraten. Dann Ingwer, Koriander, Kurkuma, Kreuzkümmel und Zimt einrühren; salzen und pfeffern, mit 400 ml Wasser ablöschen und 5 Min. kochen lassen.

Chili und Blumenkohl dazugeben und 2 Min. mitkochen. Dann auch die Zuckerschoten hineingeben und 2 Min. mitkochen lassen.

Anschliessend Kokosmilch, Joghurt, Yaconsirup und Hefeflocken einrühren, die Bananenscheiben dazugeben und einmal aufkochen lassen. Dann die Pfanne vom Herd nehmen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Falls der Reis noch nicht fertig gegart ist, das Curry vor dem Servieren nochmals kurz erwärmen.

Das Gemüse-Curry zusammen mit dem Reis anrichten und mit Koriander bestreut servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 400 kcal

Kohlenhydrate: 70 g

Eiweiss: 11 g

Fett: 7 g

