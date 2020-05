Diese köstliche Cannelloni mit unserer Grünkern-Füllung schmeckt einer normalen Bolognese sehr ähnlich. Sie ist würzig und sehr angenehm im Biss.

Zutaten für 3 Portionen

Für die Grünkern-Füllung

8 Vollkorn Lasagneblätter (alternativ Cannelloni Röhrennudeln)

80 g Grünkern – schroten

200 g Lauch

50 g Karotten – schälen und in 5-mm-Würfel schneiden

240 ml + 200 ml Gemüsebrühe

1 EL Olivenöl, hitzebeständig

1 EL Tamari (Sojasauce)

1 EL Tomatenmark

½ TL Paprikapulver, edelsüss

2 Msp. Kümmelpulver

1 Msp. Muskatnusspulver

1 TL gehackter Rosmarin

Für die Béchamel

1 EL (gestr.) Dinkelmehl, hell

100 ml Gemüsebrühe, kalt

100 ml Sojasahne

1 EL Margarine, vegan + hitzebeständig

2 EL Edelhefeflocken

1 Msp. Muskatnusspulver

2 EL gehackte Petersilie

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 15 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 45 Minuten

Für die Grünkern-Füllung einen Topf mit 240 ml Gemüsebrühe zum Kochen bringen und den Grünkern abgedeckt ca. 20 Min. weichköcheln.

Nach ca. 10 Min. 1 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Lauch zusammen mit den Karotten darin 4 Min. braten. Dann Tomatenmark, Paprika und Kümmel dazugeben und kurz mitbraten. Mit 200 ml Gemüsebrühe ablöschen, mit Tamari, Salz und Pfeffer würzen und ca. 5 Min. köcheln lassen. Schliesslich den gegarten Grünkern und den Rosmarin in die Pfanne geben, vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und zur Seite stellen.

Für die Béchamel die Margarine in einem Topf zerlassen, das Mehl im Sturz dazugeben und zügig zu einer festen Masse verrühren. Mit der kalten Gemüsebrühe ablöschen und kräftig verrühren. Dann die Sahne einrühren und mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce einmal aufkochen, dann die Hitze reduzieren und unter ständigem Rühren 5 Min. köcheln lassen. Schliesslich die Hefeflocken einrühren und nochmals abschmecken.

Den Backofen auf 190 °C Umluft + Gratinierfunktion vorheizen; eine Gratinform 28 cm x 15 cm) bereitstellen.

In der Zwischenzeit einen grossen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und salzen. Die Lasagneblätter, bzw. die Cannelloni darin al dente kochen. Dann aus dem Wasser nehmen und abtropfen lassen.

Die Lasagneblätter mit der Grünkern-Masse füllen, aufrollen und in die Gratinform legen. Falls du Cannelloni verwendest: Die Grünkern-Masse in einen Spritzbeutel geben, die Pasta damit befüllen und in die Gratinform legen. Die übriggebliebene Masse rechts und links davon verteilen. Dann gleichmässig mit der Béchamel begiessen und 15 - 20 Min im Ofen backen.

Die Cannelloni mit Petersilie bestreut geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 531 kcal

Kohlenhydrate: 79 g

Eiweiss: 18 g

Fett: 14 g

Teilen Sie dieses Rezept