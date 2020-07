Für diese hervorragende Gemüsepfanne haben wir eine aromatisch-pikante Paste zubereitet, mit der du aus jedem Gemüse eine asiatische Köstlichkeit kreieren kannst.

Zutaten für 2 Portionen

Für die Gemüsepfanne

240 g Aubergine – in 2,5-cm-Würfel schneiden

200 g Tofu Natur – in 1-cm-Würfel schneiden

150 g Austernpilze – in Streifen zupfen

100 g Karotte – in 4 cm lange und dünne Streifen schneiden

100 g Baby-Mais – schräg in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden

90 g Vollkorn-Basmatireis – über einem Sieb gründlich spülen

Weitere Zutaten und Gewürze

200 ml Gemüsebrühe

3 EL Erdnussöl, hitzebeständig

2 ½ EL Tamari (Sojasauce) – davon 1 EL mit 1 EL Wasser verrühren

20 g Thai-Basilikum – grob hacken

Für die Paste

60 g rote Zwiebeln – grob zerkleinern

5 Knoblauchzehen – grob zerkleinern

3 rote milde Chilischoten – grob zerkleinern

1 EL Kokosöl

1 EL Tamari (Sojasauce)

2 TL Tamarindenpaste

2 TL Kokosblütenzucker

½ TL Nori Algen, gemahlen – dazu 1 Algenblatt im Mixer pulverisieren; den Rest zur Aufbewahrung in ein verschliessbares Glas füllen

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 25 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 40 Minuten

Für die Gemüsepfanne als Erstes den Reis nach Packungsangabe garen.

In der Zwischenzeit für die Paste das Kokosöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin 4 Min. rösten, dann zusammen mit allen anderen Zutaten in einen Mixer geben und zu einer feinen Paste verarbeiten.

Die Paste zurück in die Pfanne geben und unter ständigem Rühren 1 - 2 Min. rösten, bis die Paste anfängt zu glänzen. Dann mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellen.

1 EL Erdnussöl in einer grossen Pfanne erhitzen. Den Tofu darin von allen Seiten 5 Min. scharf braten, dann mit der Tamari-Wassermischung ablöschen und weiterbraten lassen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Den Tofu aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen.

2 EL Erdnussöl in der Pfanne erhitzen. Die Auberginen, Pilze und Mais darin 3 - 4 Min. braten, dann die Karotten dazugeben und 1 Min. mitbraten. Mit den restlichen 1 ½ EL Tamari und Gemüsebrühe ablöschen, die Paste einrühren, Tofu dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Am Schluss das Thai-Basilikum unterheben.

Die Gemüsepfanne zusammen mit dem Reis anrichten und servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 486 kcal

Kohlenhydrate: 62 g

Eiweiss: 20 g

Fett: 14 g

