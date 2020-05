Diese feinen Puffer mit Tomaten, Kartoffeln und frischen Kräutern sind sehr aromatisch, überraschend würzig und angenehm pikant. Zudem sind sie ganz einfach und schnell zubereitet.

Zutaten für 2 Portionen

Für die Kartoffelpuffer mit Tomaten

270 g feste Tomaten

160 g Kartoffeln, festkochend – schälen und in kleine Würfel schneiden

100 g Maismehl

55 g Dinkelmehl, hell

15 g getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten – fein hacken

Weitere Zutaten und Gewürze

4 EL Erdnussöl, hitzebeständig

1 EL Tamari (Sojasauce)

1 ½ EL Meerrettich, aus dem Glas

1 EL Xylitol (Zuckeraustauschstoff)

1 EL Edelhefeflocken

1 TL Backpulver

1 EL fein gehackte Petersilie

1 TL fein gehackter Oregano

1 TL fein gehackter Thymian

1 Prise Cayennepfeffer

Für den Tomatensalat

300 g Tomaten – in feine Würfel schneiden

1 EL Olivenöl, kaltgepresst

1 EL Zitronensaft, frisch gepresst

1 EL Yaconsirup

2 EL fein geschnittenes Basilikum

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 25 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Für die Kartoffelpuffer mit Tomaten als Erstes einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Währenddessen die Tomaten am Strunk kreuzweise einritzen. Dann 20 Sek. in dem kochenden Wasser blanchieren, über einem Sieb abgiessen, kalt abschrecken und die Haut vorsichtig abziehen. Anschliessend in feine Würfel schneiden und beiseitestellen.

Die Kartoffeln, 2 EL von den Tomaten-Würfel und die getrockneten Tomaten in einem Mixer fein pürieren, danach in eine grosse Schüssel geben. Dann die beiden Mehle, die restlichen Tomaten-Würfel zusammen mit den Gewürzen – von Tamari bis Cayenne – dazugeben, alles gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Backofen auf 80 °C Umluft erhitzen.

Das Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen. Jeweils 1 EL von der Masse in das heisse Öl geben und jede Seite ca. 2 Min. goldbraun braten. Dann aus der Pfanne nehmen und im Backofen warmhalten. Mit der restlichen Masse ebenso verfahren.

Für den Tomatensalat alle Zutaten in einer Schüssel verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Kartoffelpuffer mit Tomaten zusammen mit dem Tomatensalat geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 595 kcal

Kohlenhydrate: 86 g

Eiweiss: 14 g

Fett: 20 g

