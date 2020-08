Mit diesem Rezept erhältst du eine würzige, geschmacklich sehr ausgewogene Lasagne zum Schlemmen. Ihr angenehmer Biss und die cremige Béchamelsauce lassen keine Wünsche mehr offen.

Zutaten für 4 Portionen

Für die Lasagne

1 Gratinform (22 x 28 cm)

9 Dinkel-Lasagneblätter

200 g Feta, vegan von Soyana - zerbröseln

200 g Dinkel-Seitan, von Soyana – fein hacken

250 g rote Paprika – entkernen und in 1-cm-Würfel schneiden

150 g Zucchini – in 8-mm-Würfel schneiden

50 g Karotten – in kleine Würfel schneiden

50 g Knollensellerie – in kleine Würfel schneiden

50 g rote Zwiebeln – fein würfeln

1 Knoblauchzehe – reiben/pressen

Weitere Zutaten und Gewürze

600 ml passierte Tomaten

2 EL Olivenöl, hitzebeständig

2 EL Tamari (Sojasauce)

2 EL Yaconsirup

1 EL Tomatenmark

2 Msp. Paprikapulver, geräuchert

20 g fein geschnittenes Basilikum

10 g + 2 EL gehackte Petersilie

1 TL gehackter Thymian

Für die Béchamelsauce

30 g Dinkelmehl, hell

250 ml Gemüsebrühe, kalt

200 ml Sojasahne

30 g Margarine, vegan + hitzebeständig

2 EL Edelhefeflocken

2 Msp. Muskatnusspulver

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 1 Stunde 30 Minuten

Für die Lasagne als Erstes die passierten Tomaten zusammen mit Yacon, Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer in einem Topf aufkochen. Dann die Hitze reduzieren und köcheln lassen bis zur weiteren Verarbeitung.

In der Zwischenzeit für die Béchamel die Margarine in einem Topf zerlassen, das Mehl dazugeben und kräftig verrühren. Mit Gemüsebrühe ablöschen und so lange verrühren, bis keine Klumpen vorhanden sind. Dann aufkochen, Sahne, Muskat, Salz und Pfeffer einrühren und 10 Min. köcheln lassen; dabei ständig rühren. Schliesslich die Hefeflocken dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

1 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Paprika zusammen mit der Zucchini 4 Min. anbraten, salzen und pfeffern und auf einem Teller beiseitestellen.

Den Backofen auf 165 °C Umluft vorheizen.

In der Zwischenzeit für die Füllung die Pfanne erneut mit 1 EL Öl erhitzen und den Seitan zusammen mit Karotten, Sellerie und Zwiebeln 4 Min. anbraten. Dann Knoblauch und Tomatenmark kurz mitrösten. Mit Tamari ablöschen, die Tomatensauce dazugeben und Basilikum, Petersilie und Thymian unterheben. Alles gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Etwa 1/3 von der Füllung auf dem Boden der Gratinform verteilen. Dann 3 Lasagneblätter darauflegen und ca. 1/3 der Béchamel darauf verteilen, ein Drittel der Paprika-Zucchini-Mischung darüber geben und 1/3 der Füllung darauf verteilen.

Erneut mit 3 Lasagneblättern abdecken und die Schichtverteilung wiederholen. Zum Abschluss 3 Lasagneblätter auflegen und mit Béchamel bedecken.

Die Lasagne 30 Min. im Ofen backen. Dann kurz herausnehmen, den Feta darauf verteilen und den Ofen auf 180 °C Grillfunktion einstellen. Sobald die Temperatur erreicht ist, weitere 10 Min. backen.

Die Lasagne mit Petersilie bestreut servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 851 kcal

Kohlenhydrate: 62 g

Eiweiss: 61 g

Fett: 37 g

