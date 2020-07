Unsere Nordsee-Frikadellen überzeugen durch ihren fein-würzigen Geschmack; die Nori-Blätter sorgen für ein leichtes Fischaroma – ein Klassiker in veganer Art.

Zutaten für 4 Portionen

Für die Nordsee-Frikadellen

80 g Vollkorn-Basmatireis – über einem Sieb spülen und abtropfen lassen

400 g Tofu Natur – mit einer Gabel zerbröseln

70 g Karotten – schälen und fein reiben

5 EL Tamari (Sojasauce)

3 EL Erdnussöl, hitzebeständig

2 EL Kartoffelstärke

2 EL Edelhefeflocken

½ TL Paprikapulver, geräuchert

1 ½ TL Nori-Algenpulver – dazu 1 Algenblatt im Mixer pulverisieren; den Rest zur Aufbewahrung in ein verschliessbares Glas füllen

Für den Dip

200 g saure Sahne, vegan von Soyana

1 EL Olivenöl, kaltgepresst

1 EL Zitronensaft, frisch gepresst

1 EL Yaconsirup

1 EL Senf

2 EL Kapern – hacken

1 EL gehackter Dill

1 EL gehackte Petersilie

Für den Salat

200 g Salatgurke – waschen, vierteln und in dünne Scheiben schneiden

100 g Endiviensalat – waschen, trocknen und in mundgerechte Stücke zupfen

1 EL Olivenöl, kaltgepresst

1 Zitrone – davon 1 EL Saft; Rest in Spalten schneiden

½ EL Yaconsirup

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 25 Minuten

Für die Nordsee-Frikadellen als Erstes den Reis nach Packungsangabe garen.

In der Zwischenzeit den Tofu zusammen mit Tamari in einem Mixer cremig pürieren. Die Creme in eine grosse Schüssel geben. Dann Karotten, Kartoffelstärke, Edelhefeflocken, Räucher-Paprikapulver und Norialgen dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und 10 Min. zur Seite stellen.

Den gegarten Reis ebenfalls in die Schüssel geben und gründlich vermengen. Dann mit feuchten Händen ca. 10 kleine Frikadellen formen.

Einen Topf mit Siebeinsatz zu etwa einem Drittel mit Wasser füllen und zum Kochen bringen. Die Frikadellen in den Siebeinsatz legen und ca. 15 Min. dämpfen. Anschliessend auf einen Teller legen.

3 EL Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen und die Frikadellen von jeder Seite 2 Min. goldbraun braten.

Zwischenzeitlich für den Dip alle Zutaten in einer Schüssel verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für den Salat ebenfalls alle Zutaten in eine Schüssel geben, gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Nordsee-Frikadellen zusammen mit dem Dip, dem Salat und Zitronen-Spalten geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 324 kcal

Kohlenhydrate: 28 g

Eiweiss: 14 g

Fett: 17 g

