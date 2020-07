Diese asiatischen Nudeln mit Miso begeistert! Denn die feinen Röstaromen des Gemüses, in Kombination mit der köstlichen Miso-Sauce, machen dieses Gericht perfekt.

Zutaten für 2 Portionen

Für die Nudeln und das Gemüse

180 g Vollkorn-Dinkelnudeln

150 g grüne und rote Paprika (insgesamt) – waschen, entkernen, in 5-mm-Streifen schneiden

130 g Zucchini – waschen, halbieren, in 5-mm-Scheiben schneiden

130 g Champignons – säubern und vierteln

100 g Cherrytomaten – waschen, halbieren

2 EL Sesamsamen – fettfrei rösten

1 ½ EL Vollkorn-Dinkelmehl

1 EL Erdnussöl, hitzebeständig

2 EL gehackter Koriander

Für die Miso-Sauce

100 ml Wasser

10 g Misopaste, Gerste

5 EL Tamari (Sojasauce)

2 EL Sesamöl, geröstet

1 EL Yaconsirup

1 EL Edelhefeflocken

1 Prise Cayenne

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 15 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Für das Gemüse als Erstes den Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier bestückt bereitstellen.

Paprika, Zucchini und Champignons noch feucht in eine grosse Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann mit dem Mehl bestäuben, Erdnussöl hinzufügen und gut vermengen.

Das Gemüse auf dem Backpapier verteilen und 15 Min. backen. Anschliessend kurz aus dem Ofen nehmen, die Tomaten dazugeben und weitere 5 Min. backen.

In der Zwischenzeit die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente kochen. Dann über einem Sieb abgiessen, abtropfen lassen und zurück in den Topf geben.

Tipp: In einem anderen Rezept mit Film kannst du schauen, wie man Nudeln selber macht.

Für die Miso-Sauce alle Zutaten in einer Schüssel vermengen, abschmecken und kurz beiseitestellen.

Sobald die Nudeln wieder im Topf sind mit der Miso-Sauce übergiessen und gut vermengen.

Die Nudeln mit Miso zusammen mit dem gerösteten Gemüse auf zwei Teller verteilen, mit Koriander und Sesam bestreut geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 609 kcal

Kohlenhydrate: 80 g

Eiweiss: 21 g

Fett: 21 g

