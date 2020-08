Dieses unglaublich frische und leckere Rucolapesto beweist, dass ein Pesto ohne Basilikum, Pinienkerne und Olivenöl genauso lecker schmeckt wie die klassische Variante!

Zutaten für 2 Portionen

Für das Rucola-Pesto

200 g Spaghetti aus Mais

200 g Datteltomaten, bunt – halbieren

90 g + 1 EL Kürbiskerne

70 g Avocado (netto)

50 g + 10 g Rucola – waschen und trocknen

Weitere Zutaten und Gewürze

80 ml Wasser

1 Bio-Zitrone – davon 4 EL Saft + 1 TL Abrieb

2 EL Yaconsirup

5 EL Edelhefeflocken

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 10 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 15 Minuten

Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen und die Datteltomaten ca. 10 Min. backen.

Die Spaghetti nach Packungsangabe al dente kochen. Dann über einem Sieb abgiessen, abtropfen lassen und zurück in den Topf geben.

In der Zwischenzeit 50 g Rucola zusammen mit 90 g Kürbiskernen, Avocado, Wasser, Zitronensaft und Yaconsirup in einen Standmixer geben und langsam, auf kleiner Stufe, fein pürieren. Ggf. den Stössel zur Hand nehmen. Anschliessend in eine Schüssel füllen, die Hefeflocken und Zitronenabrieb einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Hinweis: Sollte das Pesto zu fest geworden sein, einfach mit Wasser in die gewünschte Konsistenz bringen.

Das Pesto und die 10 g Rucola zu den Spaghetti in den Topf geben, vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den EL Kürbiskerne grob hacken.

Die Spaghetti auf zwei Teller verteilen, die Tomaten darauf geben und mit den Kürbiskernen garniert servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 805 kcal

Kohlenhydrate: 85 g

Eiweiss: 33 g

Fett: 34 g

