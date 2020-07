Diese Süsskartoffel Puffer sind mega lecker und knusprig. Die Kombination aus Erdnüssen und Süsskartoffeln sorgt für eine richtige Geschmacks-Explosion!

Zutaten für 4 Portionen

Für die Süsskartoffel-Puffer

380 g Süsskartoffeln – schälen und würfeln

150 g Vollkorn-Toast – würfeln

100 g Tapioka (geschmacksneutrale Stärke)

· 4 EL Erdnüsse, salzfrei – grob hacken und fettfrei rösten

Weitere Zutaten und Gewürze

3 EL Erdnussöl, hitzebeständig

2 EL Tamari (Sojasauce)

1 EL Yaconsirup

1 TL Meerrettich, aus dem Glas

2 EL Edelhefeflocken

1 Prise Cayennepfeffer

Für den Salat

200 g grüne Paprika – entkernen und in feine Streifen schneiden

120 grüne und blaue Trauben, kernlos – waschen und halbieren

2 EL Kresse

1 EL Erdnussöl, hitzebeständig

1 EL Zitronensaft, frisch gepresst

1 EL Yaconsirup

1 TL Senf

1 TL gezupfter Thymian

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 30 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 15 Minuten

Für die Süsskartoffel-Puffer die Süsskartoffeln zusammen mit Tamari und Yacon in einem Mixer fein pürieren. Dann in eine grosse Schüssel füllen, Tapioka, Hefeflocken, Cayenne und Meerrettich dazugeben und vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, die Erdnüsse und die Brotwürfel unterheben und nochmals gut vermengen.

Den Ofen auf 80 °C Umluft vorheizen.

Das Öl in einer breiten Pfanne erhitzen. Jeweils einen Esslöffel vom Süsskartoffel-Teig in die Pfanne geben und leicht andrücken. Etwa 4 Min. bei mittlerer Hitze von jeder Seite braten. Anschliessend aus der Pfanne nehmen und zum Abtropfen auf das Küchenpapier legen. Dann zum Warmhalten in den Ofen schieben.

In der Zwischenzeit für den Salat 1 EL Öl in einer weiteren Pfanne erhitzen und die Paprikastreifen ca. 3 Min. anbraten. Dann Thymian unterheben, aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen.

Für das Dressing; Zitronensaft, Yaconsirup und Senf in eine Schüssel geben, verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Danach die Paprikastreifen, Trauben und Kresse unterheben und abschmecken.

Die Süsskartoffel-Puffer zusammen mit dem Paprika-Trauben-Salat geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 421 kcal

Kohlenhydrate: 70 g

Eiweiss: 8 g

Fett: 10 g

