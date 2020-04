Zutaten für 3 Portionen

Nudeln mit Gemüse und Pilzen an Limettensauce

180 g Dinkel-Vollkorn Tagliatelle

250 g Kräuterseitlinge – in Scheiben schneiden

250 g Wirsing – den Strunk entfernen und in Streifen schneiden

100 g rote Paprika – entkernen und in Streifen schneiden

100 g gelbe Paprika – entkernen und in Streifen schneiden

4 EL Erdnüsse, ungesalzen – grob hacken

1 rote Chilischote – entkernen und fein hacken

Weitere Zutaten und Gewürze

2 Bio-Orangen davon 200 ml Saft + 1 TL Abrieb

7 EL Yaconsirup (bei süssen Orangen weniger verwenden)

5 EL Tamari (Sojasauce)

2 Bio-Limetten – davon 4 EL Saft + 1 TL Abrieb

3 EL Erdnussöl, hitzebeständig

3 EL gehackter Koriander

1 EL gehackte Minze

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle



Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 15 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Die Nudeln nach Packungsangabe garen, dann über einem Sieb abgiessen und kalt abschrecken und abtropfen lassen.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Pilze darin 8 - 10 Min. anbraten. Dann die Paprika- und Wirsingstreifen dazugeben und ca. 5 Min. mitdünsten.

In der Zwischenzeit den Orangen- und Limettensaft sowie den Abrieb in eine Schüssel geben, Tamari, Yacon und Chili dazugeben und gut verrühren. Die Sauce über den Pfanneninhalt geben und 2 - 3 Min. kochen lassen. Schliesslich die Nudeln ebenfalls in die Pfanne geben, gut vermengen und kurz darin erwärmen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Nudeln mit dem Gemüse und den Pilzen anrichten und mit Erdnüssen, Koriander und Minze bestreut servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 524 kcal

Kohlenhydrate: 78 g

Eiweiss: 18 g

Fett: 14 g

