Einfach, schnell und frisch im Geschmack: Für dieses Gericht haben wir die Nudeln mit geröstetem Gemüse kombiniert und mit einem mild-würzigen Pesto versehen.

Zutaten für 2 Portionen

Für die Nudeln und das Gemüse

180 g Vollkorn-Dinkelnudeln

150 g grüne und rote Paprika (insgesamt) – waschen, entkernen, in 5-mm-Streifen schneiden

130 g Zucchini – waschen, halbieren, in 5-mm-Scheiben schneiden

130 g Champignons – säubern, in 5-mm-Scheiben schneiden

100 g Cherrytomaten – waschen, halbieren

1 ½ EL Vollkorn-Dinkelmehl

100 ml Sojasahne

Für das Pesto

40 g Pinienkerne

30 g Koriander

30 g Petersilie

70 g Olivenöl, hitzebeständig

2 EL Zitronensaft, frisch gepresst

1 EL Edelhefeflocken

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 15 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Für das Gemüse als Erstes den Backofen auf 190 °C Umluft aufheizen und ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech bereitstellen.

Paprika, Zucchini und Champignons noch feucht in eine grosse Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann mit dem Mehl bestäuben und gut vermengen.

Das Gemüse auf dem Backpapier verteilen und 15 Min. backen. Anschliessend kurz aus dem Ofen nehmen, die Tomaten dazugeben und weitere 5 Min. backen.

In der Zwischenzeit die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente kochen. Dann über einem Sieb abtropfen lassen und zurück in den Topf geben.

Für das Pesto alle Zutaten in einem Mixer fein pürieren und beiseitestellen.

Sobald die Nudeln wieder im Topf sind, das Gemüse dazugeben und mit dem Pesto sowie der Sahne gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Nudeln mit Pesto und geröstetem Gemüse auf zwei Teller verteilen und geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 876 kcal

Kohlenhydrate: 82 g

Eiweiss: 30 g

Fett: 45 g

Teilen Sie dieses Rezept