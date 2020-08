Dieser fruchtige Avocado Salat mit Mango schmeckt einfach herrlich. Chili rundet das Ganze mit einer pikanten Note ab und die Croûtons sorgen für den Knuspereffekt.

Zutaten für 2 Portionen

Für den Mango-Avocado-Salat

150 g junger Blattsalat – waschen und trocknen

1 reife Mango – davon 150 g in 4 cm grosse und 5 mm dicke Scheiben schneiden

1 Avocado – davon 150 g in 1 x 1-cm-Würfel schneiden

3 Scheiben Vollkorn-Toast – in 1 x 1-cm-Würfel schneiden

1 EL fein geschnittene Minze

1 EL Olivenöl, kaltgepresst

Für das Dressing

35 ml Orangensaft, frisch gepresst

5 EL Zitronensaft, frisch gepresst

2 EL Olivenöl, kaltgepresst

1 EL Tahini (Sesampaste)

1 EL Yaconsirup

1 TL Misopaste aus Gerste (z.B. von Soyana)

½ rote Chilischote – entkernen und fein würfeln

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 15 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 10 Minuten

Für den Mango-Avocado-Salat als Erstes die Toastwürfel in einer fettfreien Pfanne goldbraun rösten. Dann mit 1 EL Olivenöl beträufeln und beiseitestellen.

Für das Dressing alle Zutaten – ausser das Olivenöl – in eine Salatschüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. Dann das Öl dazuträufeln und so lange weiterrühren, bis eine schöne Konsistenz erreicht ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Salat, die Mango, die Avocado und die Minze entweder in das Dressing geben und vorsichtig unterheben. Oder separiert in einer grossen Bowl anrichten und erst am Tisch vermengen.

Den Mango-Avocado-Salat mit den gerösteten Brotwürfeln bestreut servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 642 kcal

Kohlenhydrate: 49 g

Eiweiss: 10 g

Fett: 42 g

