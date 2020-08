Diese schnelle und einfache Olivenpaste, serviert auf geröstetem Brot, eignet sich perfekt als Party-Häppchen! Da sie sich sehr gut vorbereiten lässt, hast du mehr Zeit für deine Gäste.

Zutaten für 4 Portionen (12 Stück)

Für die Olivenpaste und Brot

12 Scheiben Vollkorn-Baguette

200 g Zucchini – waschen

150 g Kalamata Oliven – entsteinen

100 g Cashewkerne – fein mixen

30 g getrocknete, eingelegte Tomaten – hacken

4 bunte Datteltomaten – vierteln

Weitere Zutaten und Gewürze

1 EL Kapern – hacken

1 TL Zitronensaft, frisch gepresst

3 EL gehackte Petersilie

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 35 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 10 Minuten

Als Erstes die Zucchini mit einem Sparschäler in lange Scheiben schneiden. Dann in eine Schüssel geben, salzen und 5 Min. ziehen lassen. Anschliessend in ein Sieb geben, abtropfen lassen und pfeffern.

In der Zwischenzeit eine Pfanne fettfrei erhitzen und die Brotscheiben darin auf beiden Seiten rösten. Die Pfanne vom Herd nehmen und beiseitestellen.

Währenddessen die Oliven, gemixte Cashewkerne, getrocknete Tomaten, Kapern und Zitronensaft in einen Standmixer geben und fein pürieren. Dann ggf. mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Petersilie unterheben.

Das geröstete Brot mit der Olivenpaste bestreichen. Dann mit den Zucchinischeiben und den Datteltomaten belegen und servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 620 kcal

Kohlenhydrate: 69 g

Eiweiss: 16 g

Fett: 27 g

