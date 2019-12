Zutaten für 4 Portionen

Für die Spinat-Lasagne

1 Gratinform (23 x 28 cm)

9 Dinkel-Lasagneblätter

400 g Spinat, TK – auftauen lassen und mit den Händen leicht auspressen

300 g Blumenkohl – in Röschen teilen

120 g Champignons – putzen und in Scheiben schneiden

1 EL Dinkelmehl, hell

280 ml Sojadrink

2 EL Olivenöl, hitzebeständig

1 EL Zitronensaft, frisch gepresst

2 EL grob gehacktes Basilikum

1 TL gehackter Thymian

Für die Tomatensauce

800 g geschälte Tomaten, aus dem Glas

100 ml Wasser

1 EL Olivenöl, hitzebeständig

1 EL Tomatenmark

¾ EL Kokosblütenzucker (ggf. wird mehr benötigt)

1 TL gehackter Thymian

1 TL gehackter Oregano, alternativ ½ TL getrocknet

1 Lorbeerblatt

Für den veganen Käse

2 EL Pinienkerne

4 EL Wasser

2 EL Mandelmus

2 EL Edelhefeflocken

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 25 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 50 Minuten

Für die Tomatensauce das Olivenöl in einem Topf erhitzen, das Tomatenmark kurz andünsten und die Tomaten hinzufügen; das Glas mit 100 ml Wasser ausspülen und ebenfalls hineingeben. Aufkochen lassen und dabei mit Kokosblütenzucker, Thymian, Oregano, Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce so lange wie möglich köcheln lassen. Am Ende das Lorbeerblatt entfernen und nochmals mit Kokosblütenzucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Backofen auf 190 °C Umluft erhitzen; einen Gitterrost und die Gratinform (23 x 28 cm) bereitstellen.

Ein Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen bringen und den Blumenkohl darin 10 Min. bissfest kochen. Dann über einem Sieb abgiessen und abtropfen lassen.

Tipp: Das Kochwasser kannst du auch für eine Suppe beiseitestellen.

Den Spinat mit 2 EL Olivenöl in einer Schüssel vermengen, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellen.

Den Blumenkohl zusammen mit dem Sojadrink, Zitronensaft, Dinkelmehl, Thymian und Basilikum in einem Standmixer pürieren. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anschliessend den Boden der Gratinform mit Tomatensauce knapp bedecken, 3 Lasagneblätter darauf verteilen, dann kommt eine Schicht Blumenkohlsauce und mit dem gesamten Spinat belegen.

Dann folgt wieder Tomatensauce, danach wieder 3 Lasagneblätte und darauf eine Schicht Blumenkohlsauce und die Champignons verteilen.

Darauf die restliche Tomatensauce verteilen, die letzte Schicht Lasagneblätter und mit der restlichen Blumenkohlsauce abschliessen.

Die Gratinform auf den Gitterost stellen, in das untere Drittel des Backofens schieben und ca. 35 Min. backen.

Für den Käse das Mandelmus mit Wasser und Edelhefeflocken verrühren und die Pinienkerne in einem Mixer fein mixen, hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dann die Lasagne kurz aus dem Ofen nehmen, den veganen Käse behutsam darauf verteilen und weitere 5 Min. backen.

Die Lasagne aus dem Ofen nehmen und schlemmen. :-)

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 481 kcal

Kohlenhydrate: 61 g

Eiweiss: 19 g

Fett: 17 g

