Die gebackenen Karotten sind schön würzig und knackig. In Kombination mit dem Salat und der Curry-Mayonnaise ergibt sich ein tolles ausgewogenes Gericht.

Zutaten für 4 Portionen

Für die gebackenen Karotten

500 g Mini-Karotten, bunt – schälen

500 g Süsskartoffeln – in 1-cm-Spalten schneiden

200 g Eisbergsalat – waschen und in mundgerechte Stücke schneiden

100 g Cherrytomaten – vierteln

5 Radieschen – in feine Streifen schneiden

2 EL gehackte Petersilie

Für die Panade

2 EL Vollkorn-Dinkelmehl

130 g Kokosmilch

2 EL Tamari (Sojasauce)

1 EL geriebener Ingwer

1 TL Kreuzkümmelpulver

1 TL Korianderpulver

1 TL Kurkumapulver

1 Prise Cayennepfeffer

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Für die Curry-Mayonnaise

100 g Sonnenblumenöl

60 g3 Sojadrink

1 TL Zitronensaft, frisch gepresst

1 TL Senf

1 TL Currypulver

Im Shop von MyFairtrade findest du viele Gewürze und Zutaten, die du zum Kochen unserer Gerichte benötigst. Einfach hier klicken.

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Für die Karotten als Erstes den Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen; zwei mit Backpapier bestückte Backbleche bereitstellen.

Für die Panade alle Zutaten in einer Schüssel kräftig verrühren und sehr würzig abschmecken. Dann die Karotten und Süsskartoffeln durch die Panade ziehen, auf den zwei Blechen verteilen und 20 - 25 Min. im Ofen backen. (Ben Erklären warum Mehl, auch glutenfrei möglich)

In der Zwischenzeit alle Zutaten für die Mayonnaise – ausser das Öl – in einen hohen Becher geben und mit einem Stabmixer pürieren; währenddessen das Öl dazuträufeln lassen. So lange pürieren, bis die Mayonnaise angenehm fest geworden ist. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Salat in eine Schüssel geben, mit 1 EL Mayonnaise vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die gebackenen Karotten und Süsskartoffeln zusammen mit dem Salat, Cherrytomaten und Radieschen anrichten, mit Petersilie bestreuen und dazu die Curry-Mayonnaise geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 365 kcal

Kohlenhydrate: 48 g

Eiweiss: 6 g

Fett: 14 g

