Probiere unseren leckeren veganen Obstkuchen. Dieser vegane Kuchen wird mit einer Auswahl von feinem Obst deiner Wahl, wie Beeren, belegt.

Zutaten für 8 Stücke

Für den Keksboden

1 Tortenring

310 g Kekse, vegan (nach Wahl)

100 g Vollkorn-Haferflocken, fein

100 g Margarine, vegan + hitzebeständig – zerlassen

1 TL Bio-Zitronenabrieb

1 Prise Kristallsalz

Für den Vanille-Pudding

500 ml Haferdrink

120 g Sojasahne, aufschlagbar (z. B. von Soyana)

40 g Bio-Maisstärke

30 g Xylitol (Zuckeraustauschstoff)

½ TL Bio-Zitronenabrieb

1 TL Vanillepulver

1 Päckchen Sahnesteif

2 Prisen Kala Namak (Schwefelsalz), optional

Für das Topping

350 g verschiedene Beeren (Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren)

20 g weisse Schokolade, vegan – hacken

2 EL Yaconsirup

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 30 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 5 Minuten

Für diesen veganen Obstkuchen als erstes den Vanille-Pudding die Maisstärke mit 100 ml Haferdrink anrühren. Die restlichen 400 ml Haferdrink in einen Topf geben, Xylitol, Vanille und Kala Namak hinzufügen und aufkochen lassen. Dann die angerührte Maisstärke einrühren und unter ständigem Rühren erneut zum Kochen bringen.

Den Pudding vom Herd nehmen und unter gelegentlichem Rühren ca. 2 Min. abkühlen lassen. Anschliessend in eine breite Schüssel geben und Frischhaltefolie direkt auf den Pudding legen, damit sich keine Haut bildet. Dann in den Kühlschrank stellen und ca. 1 Std. vollständig abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit für den Keksboden für den veganen Obstkuchen die Kekse und die Haferflocken nacheinander in einem Standmixer oder Cutter fein mahlen. Danach in eine Schüssel geben, die zerlassene Margarine, den Zitronenabrieb und Salz hinzufügen und vermengen. Die Masse sollte jetzt formbar sein; ist das nicht der Fall, erneut ca. 10 Min. in den Kühlschrank stellen.

Anschliessend den Tortenring auf eine Tortenplatte mit einem Durchmesser von ca. 20 cm stellen. Die Keks-Masse hineingeben und einen 8 mm dicken Boden sowie einen 8 mm dicken und 2 cm hohen Rand formen. Dann in den Kühlschrank stellen und festwerden lassen.

Die Sojasahne zusammen mit dem Sahnesteifpulver steifschlagen. Wenn der Vanille-Pudding abgekühlt ist, mit einem Handrührgerät glattschlagen und dann die Sahne unterheben.

Die Tarte aus dem Kühlschrank nehmen, den Pudding darauf verteilen und glattstreichen. Danach erneut ca. 2 Std. in den Kühlschrank stellen.

Etwa 100 g Beeren für die Garnitur beiseitelegen; die restlichen Beeren in ein hohes Gefäss geben. Den Yaconsirup dazugeben und fein pürieren. Dann durch ein feinmaschiges Sieb passieren und beiseitestellen.

Den veganen Obstkuchen aus dem Kühlschrank nehmen und 10 Min. temperieren lassen. Dann den Tortenring vorsichtig entfernen, mit den Beeren ausgarnieren und mit Schokolade bestreut servieren.

Unsere Kochfilme findest du auf YouTube.

Nährwerte pro Stück

Kalorien: 412 kcal

Kohlenhydrate: 44 g

Eiweiss: 5 g

Fett: 23 g

