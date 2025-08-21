Sucralose - Schlechte Idee bei Krebs-Immuntherapie

Sucralose in vielen Light-Produkten

Sucralose (E 955) ist ein künstlicher Süssstoff. Er kommt häufig in zuckerfreien Energy-Drinks und Limonaden, in Tafelsüsse, Proteinpulvern, Kaugummis und kalorienreduzierten Milchprodukten vor.

Weitere Informationen über Sucralose und seine Wirkung finden Sie im Artikel Sucralose: Süssstoff erhöht Risiko für Diabetes.

Amerikanische Forscher veröffentlichten 2025 eine Studie, die den Einfluss von Sucralose auf Krebs-Immuntherapien (1) untersuchte.

Studie: Einfluss von Sucralose auf Immuntherapien

Die Forscher begleiteten einerseits 157 Patienten mit schwarzem Hautkrebs oder Lungenkrebs, die mit sogenannten PD-1-Hemmern behandelt wurden.

Diese Medikamente aktivieren bestimmte Abwehrzellen (T-Zellen), damit sie Krebszellen erkennen und bekämpfen.

Die Ernährung erfassten sie per Fragebogen, um den Sucralose-Konsum mit dem Behandlungserfolg zu vergleichen.

Andererseits führten die Forscher Versuche an Mäusen mit implantierten Tumoren durch, um die beobachteten Zusammenhänge genauer zu prüfen. Sie untersuchten, wie Sucralose die Darmflora und die Abwehrzellen beeinflusst.

Schlechteres Ansprechen auf Immuntherapie

Wer mehr Sucralose zu sich nahm, sprach schlechter auf die Immuntherapie an. Das Fortschreiten der Krebserkrankung setzte früher ein – bei Lungenkrebs etwa nach 7 statt nach 18 Monaten und beim schwarzen Hautkrebs nach 8 statt nach 13 Monaten.

Auch bei den Mäusen schwächte Sucralose die Wirkung der Immuntherapie. Die Tumoren wuchsen schneller, die Zahl aktiver T-Zellen war geringer. Haushaltszucker (Saccharose) hatte diesen Effekt nicht.

Der Grund liegt offenbar im Darmmikrobiom. Sucralose förderte Bakterien, die Arginin abbauen und verringerte die Arginin-Aufnahme der T-Zellen. Dadurch war im Körper, bis ins Tumorgewebe, weniger Arginin verfügbar.

Arginin ist eine Aminosäure, die für die Energieversorgung und Funktionsfähigkeit der T-Zellen wichtig ist. Fehlt Arginin, können die T-Zellen die Krebszellen weniger gut bekämpfen.

Fazit: Vorsicht bei Produkten mit Sucralose

Die Studie weist erstmals darauf hin, dass Sucralose die Wirkung von Immuntherapien bei Krebs schwächen kann.

Auch wenn weitere Studien nötig sind, um den Zusammenhang zu bestätigen, sollten Krebspatienten vorsichtshalber Sucralose meiden.

Statt Light-Getränken empfehlen sich selbstgemachte Limonaden und Eistees oder einfach Wasser oder ungesüsste/mit Stevia gesüsste Tees; für Müslis und Desserts eignet sich z. B. Yacon. Eine Übersicht weiterer Alternativen bietet der Artikel Zuckerersatz: Die 7 gesündesten Süssungsmittel .