Mediterrane Ernährung senkt Demenzrisiko

Mediterrane Ernährung schützt das Gehirn

Demenz zählt zu den grössten Gesundheitsproblemen weltweit. Medikamente können den Verlauf bisher nur wenig beeinflussen. Umso wichtiger sind Massnahmen, die das Risiko senken.

Die mediterrane Ernährung gilt als entzündungshemmend und soll gut fürs Herz sein. Sie setzt sich aus reichlich Gemüse, Früchten, Vollkorn, Hülsenfrüchten, Fisch, Nüssen und Olivenöl zusammen.

Zugleich kommen Fleisch, Wurst, Zucker, Milchprodukte und stark verarbeitete Produkte nur selten auf den Teller und Alkohol – am besten Rotwein – nur in kleinen Mengen ins Glas.

Unseren Hauptartikel zur mediterranen Ernährung finden Sie unter Mediterrane Ernährung – Gesund und lecker.

Diese Ernährungsform scheint auch das Gehirn zu schützen (1), wie die Auswertung einer Forschergruppe von 2023 ergab.

Weniger Demenz-Erkrankungen bei mediterraner Ernährung

Die Forscher nutzten die Daten von 60.000 Personen (60 plus) und erfassten, wie stark sich ihre Ernährung an der Mittelmeer-Kost orientierte. Sie wurden im Durchschnitt über neun Jahre begleitet. Während der Beobachtungszeit erkrankten 882 Personen an Demenz.

Wer sich stärker an die mediterrane Ernährung hielt, erkrankte seltener. Das Demenzrisiko der mediterran Essenden war um 23 Prozent niedriger als das Risiko der Personen, die am wenigsten mediterran assen.

Es handelt sich jedoch nur um eine Beobachtungsstudie. Das bedeutet, sie kann nur einen Zusammenhang aufzeigen, aber keine eindeutige Wirkung belegen.

Dennoch sprechen die grosse Teilnehmerzahl und die signifikanten Ergebnisse dafür, dass die mediterrane Ernährung eine wichtige Rolle bei der Prävention von Demenz spielen könnte.

Fazit: Mediterran essen lohnt sich mehrfach

Die mediterrane Ernährung lohnt sich nicht nur fürs Herz, sondern auch fürs Gehirn. Eine Ernährungsumstellung hin zu mehr mediterraner Kost ist ein einfacher Schritt, um die Chancen auf mehr Gesundheit – und ein besseres Gedächtnis – im Alter zu erhöhen.

Bauen Sie mehr Gemüse, Früchte, Hülsenfrüchte und Olivenöl in Ihren Alltag ein – greifen Sie häufiger zu Vollkornprodukten und weniger zu tierischen Fetten und Milchprodukten.

* Kombinieren Sie für noch mehr Gesundheit die mediterrane Küche mit der veganen Ernährung! Unser online Kochkurs Mediterrane Küche – Fokus Italien zeigt Ihnen, wie Sie genau das mit vielen Köstlichkeiten umsetzen können.