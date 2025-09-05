Zentrum der Gesundheit
  • Reife Frau hält Fischölpille für die Gesundheit
1 min
1 Kommentare

Omega-3-Fettsäuren helfen bei Entzündungen

Omega-3-Fettsäuren können in Kombination mit weiteren Vitaminen und Spurenelementen bei Entzündungsprozessen helfen – vor allem bei älteren Menschen mit ungünstiger Ernährungsweise.

Autor: Helena Auenstein
Fachärztliche Prüfung: Gert Dorschner
Stand: 05 September 2025
Hinweis: Alle weiterführenden Artikel finden Sie unterhalb der Kommentare.

Warum Omega 3 für ältere Menschen wichtig ist

Mit zunehmendem Alter kann das Immunsystem dauerhaft leicht aktiviert sein. Dadurch entstehen Entzündungsprozesse – Fachleute sprechen von niedriggradiger chronischer Entzündung oder auch von stiller Entzündung (Silent Inflammation). Sie ist kaum spürbar, beeinflusst aber viele Prozesse im Körper.

Besonders die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind bekannt dafür, dass sie entzündungshemmend wirken.

Ausgerechnet ältere Menschen nehmen aber nicht genügend EPA und DHA auf. Auch fehlt es meist an weiteren Mikronährstoffen, wie Vitamin D und Vitamin B12. Eine solche suboptimale Nährstoffversorgung kann zahlreiche Krankheiten begünstigen.

Unseren ausführlichen Hauptartikel über die Fettsäuren finden Sie unter Omega-3-Fettsäuren – Wirkung und Nebenwirkungen.

Mit Omega 3 und Mikronährstoffen gegen Entzündungen

Deutsche Forscher wollten nun in einer 2025 veröffentlichten Studie herausfinden, wie sich Omega-3-Fettsäuren in Kombination mit weiteren Mikronährstoffen auf die niedriggradige, chronische Entzündung auswirken (1).

Die 112 Probanden (70 plus) nahmen täglich zwei Fischöl-Kapseln und 1 Vitamin-Kapsel oder Placebokapseln.

Die Fischöl-Kapseln lieferten insgesamt 500 mg EPA und 500 mg DHA pro Tag. Die Vitamin-Kapsel enthielt u. a. die Vitamine A, C, E und K, 2.000 IE Vitamin D, einen Vitamin-B-Komplex (u. a. mit 100 µg Vitamin B12 und 400 µg Folsäure) sowie 10 mg Zink und 100 µg Selen.

Bessere Entzündungswerte durch Omega 3

Nach 12 Wochen war der Entzündungs-Score in der Omega-3-Gruppe signifikant stärker gesunken als in der Kontrollgruppe. Dazu verbesserte sich der Nährstoffstatus der Probanden deutlich.

Besonders stark waren die Verbesserungen bei sehr alten Teilnehmern und bei Personen, deren Ernährung bislang eher entzündungsfördernd war.

Zudem stellten die Forscher fest: Je besser die Probanden mit Omega-3-Fettsäuren versorgt waren, desto stärker sank der Entzündungs-Score.

* Hier erhalten Sie hochwertige Omega-3-Kapseln auf Algenölbasis.

Fazit: Omega 3 bei Entzündungen im Alter

Gerade im Alter sind Omega-3-Fettsäuren in Kombination mit bestimmten Vitaminen und Spurenelementen somit sehr sinnvoll. Sie scheinen eine vielversprechende Massnahme bei niedriggradiger, chronischer Entzündung zu sein.

Ideal wäre es jedoch, wenn bereits die Ernährung entzündungshemmend wirken würde.

* Mit unserem entzündungshemmenden Ernährungsplan lernen Sie, wie Sie Ihre Ernährung so umstellen können, dass chronische Entzündungen gar nicht erst entstehen.

Alle Informationen rund um die Einnahme von Omega 3 finden Sie im Artikel Omega-3-Fettsäuren richtig dosieren.

🌟 Bewerten Sie unsere Arbeit 🌟

Auf unserem Portal Zentrum der Gesundheit haben wir mittlerweile mehr als 2700 Artikel zu zahlreichen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Naturheilkunde veröffentlicht. Wenn Sie Zeit und Lust haben, freuen wir uns über Ihre Bewertung unseres Portals bei Trustpilot.

Wichtiger Hinweis

Dieser Artikel wurde auf Grundlage (zur Zeit der Veröffentlichung) aktueller Studien verfasst und von MedizinerInnen geprüft, darf aber nicht zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung genutzt werden, ersetzt also nicht den Besuch bei Ihrem Arzt. Besprechen Sie daher jede Massnahme (ob aus diesem oder einem anderen unserer Artikel) immer zuerst mit Ihrem Arzt.

Kürzlich gestellte Fragen

* Auf unseren Internetseiten finden Sie Werbung. Mehr Informationen zu diesen Affiliate-Links erhalten Sie Ende dieser Seite.

Verwandte Artikel
Various incense resin chunksVerschiedene Weihrauchharzbrocken auf kleinen Platten - Boswellia - als Medizin verwendet

Weihrauch: Der natürliche Entzündungshemmer
Omega-3-Fettsäuren Vorkommen in verschiedenen Produkten präsentiert

Omega-3-Fettsäuren - Wirkung und Nebenwirkungen
Eine Kiste mit frischem Gemüse

Entzündungshemmende Lebensmittel
Entzündungen im Körper

Eine Entzündung ist gefährlicher als Sie denken
Lebnsmittel mit hohen Omega-3-Anteilen

Entzündungswerte reduzieren
Frau nimmt ein Omega-3-Fettsäuren Präparat

Omega-3-Fettsäuren richtig dosieren
Magnesium auf einem Holzlöffel und in einer Holzschale

Magnesium wirkt entzündungshemmend