Omega-3-Fettsäuren helfen bei Entzündungen

Warum Omega 3 für ältere Menschen wichtig ist

Mit zunehmendem Alter kann das Immunsystem dauerhaft leicht aktiviert sein. Dadurch entstehen Entzündungsprozesse – Fachleute sprechen von niedriggradiger chronischer Entzündung oder auch von stiller Entzündung (Silent Inflammation). Sie ist kaum spürbar, beeinflusst aber viele Prozesse im Körper.

Besonders die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind bekannt dafür, dass sie entzündungshemmend wirken.

Ausgerechnet ältere Menschen nehmen aber nicht genügend EPA und DHA auf. Auch fehlt es meist an weiteren Mikronährstoffen, wie Vitamin D und Vitamin B12. Eine solche suboptimale Nährstoffversorgung kann zahlreiche Krankheiten begünstigen.

Mit Omega 3 und Mikronährstoffen gegen Entzündungen

Deutsche Forscher wollten nun in einer 2025 veröffentlichten Studie herausfinden, wie sich Omega-3-Fettsäuren in Kombination mit weiteren Mikronährstoffen auf die niedriggradige, chronische Entzündung auswirken (1).

Die 112 Probanden (70 plus) nahmen täglich zwei Fischöl-Kapseln und 1 Vitamin-Kapsel oder Placebokapseln.

Die Fischöl-Kapseln lieferten insgesamt 500 mg EPA und 500 mg DHA pro Tag. Die Vitamin-Kapsel enthielt u. a. die Vitamine A, C, E und K, 2.000 IE Vitamin D, einen Vitamin-B-Komplex (u. a. mit 100 µg Vitamin B12 und 400 µg Folsäure) sowie 10 mg Zink und 100 µg Selen.

Bessere Entzündungswerte durch Omega 3

Nach 12 Wochen war der Entzündungs-Score in der Omega-3-Gruppe signifikant stärker gesunken als in der Kontrollgruppe. Dazu verbesserte sich der Nährstoffstatus der Probanden deutlich.

Besonders stark waren die Verbesserungen bei sehr alten Teilnehmern und bei Personen, deren Ernährung bislang eher entzündungsfördernd war.

Zudem stellten die Forscher fest: Je besser die Probanden mit Omega-3-Fettsäuren versorgt waren, desto stärker sank der Entzündungs-Score.

Fazit: Omega 3 bei Entzündungen im Alter

Gerade im Alter sind Omega-3-Fettsäuren in Kombination mit bestimmten Vitaminen und Spurenelementen somit sehr sinnvoll. Sie scheinen eine vielversprechende Massnahme bei niedriggradiger, chronischer Entzündung zu sein.

Ideal wäre es jedoch, wenn bereits die Ernährung entzündungshemmend wirken würde.

