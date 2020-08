Diese Ernährungsform schützt Frauen vor Falten

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/gesundheit/was-wirklich-gegen-falten-hilft-200105167

Niederländische Forscher untersuchten, wie man essen muss, damit sich weniger Falten bilden. Sie untersuchten vier Ernährungsformen. Dabei zeigte sich in DIESER Studie, dass eine bestimmte Ernährungsform zwar Frauen, aber nicht Männer vor Falten schützen konnte.

Aktualisiert: 20 April 2020

Wie köstlich eine gesunde Ernährung sein kann, erleben Sie am besten mit unseren Rezepten und Kochvideos. Seien Sie herzlich willkommen in unserer Rezepterubrik mit inzwischen mehr als 1500 gesunden vitalstoffreichen Rezepten sowie in unserem Kochkanal bei Youtube mit 650 Koch-Videos , die auch Anfängern eine gesunde Ernährung leicht machen.

In einer niederländischen Studie untersuchten Forscher vom Erasmus MC University Medical Center in Rotterdam nun den Zusammenhang zwischen der jeweiligen Ernährungsform der Studienteilnehmer und der Ausprägung ihrer Falten. Es wurden also nicht die Auswirkungen einzelner Lebensmittel oder einzelner Nährstoffe (wie z. B. Fettsäuren) auf die Faltenbildung hin untersucht, sondern die Auswirkungen der gesamten Ernährungsform.

Quellen

Nijsten T et al., A healthy diet in women is associated with less facial wrinkles in a large Dutch population-based cohort, J Am Acad Dermatol. 2019 May;80(5):1358-1363.e2. doi: 10.1016/j.jaad.2018.03.033. Epub 2018 Mar 27