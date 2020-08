Kinder mit Bluthochdruck

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/medizin/kinder-bluthochdruck-150000020

Bluthochdruck galt eigentlich immer als Problem, das erst in einem gewissen höheren Alter auftritt. Heute aber leiden schon Kinder an Bluthochdruck. Einfach deshalb, weil sie sich immer weniger bewegen und ihre Freizeit vor dem Fernseher, dem Computer oder mit der Spielkonsole verbringen. Ist der Bluthochdruck jedoch erst einmal da, dann sind natürlich auch Herzkrankheiten nicht mehr fern. Diese kommen dann nicht mehr mit 60 oder 70, sondern schon mit 30 oder 40.

Aktualisiert: 16 September 2019

TV und Computer führen bei Kindern zu Bluthochdruck

Auch Kinder leiden heutzutage schon unter zu hohem Blutdruck.

Verantwortlich dafür sind mindestens zwei Faktoren:

Sie verbringen zu viel Zeit vor dem Bildschirm. Sie bewegen sich zu wenig.

Zu diesem Ergebnis kam eine wissenschaftliche Studie von spanischen und brasilianischen Forschern. An der Untersuchung nahmen mehr als 5.000 europäische Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren teil.

Dabei zeigte sich, dass 11 Prozent der Kinder bereits unter einem zu hohen Blutdruck litten.

Bei jenen Kindern, die mehr als zwei Stunden täglich vor dem Fernseher, Computer oder der Spielkonsole verbrachten, war das Bluthochdruckrisiko 30 Prozent höher als bei ihren Altersgenossen, die sich lieber anderen Hobbys widmeten.

Bluthochdruckrisiko bei Kindern steigt durch Bewegungsmangel

Um weitere 50 Prozent stieg das Bluthochdruckrisiko der Kinder, wenn sie sich zusätzlich zur mindestens zweistündigen TV- und Computersession auch noch weniger als eine Stunde am Tag bewegten.

Im International Journal of Cardiology schrieben die Forscher um Dr. Augusto César F. de Moraes, dass sich bei Couchpotato-Kindern genau wie bei Couchpotato-Erwachsenen, die Blutgefässe verengten, die Sauerstoffversorgung des Herzens schlechter werde und der Blutdruck dadurch steige.

Infolgedessen steigt natürlich auch das Risiko, früher oder später an Herzkrankheiten zu leiden. Ist der Blutdruck jedoch schon in der Kindheit erhöht, dann treffen natürlich auch Herzprobleme viel früher ein.

Wenn man also einst vielleicht mit 50 oder 60 Bluthochdruck bekam und mit 70 am Herzinfarkt verstarb, so tritt all das nun viel früher ein.

Die wenig überraschende Lösung heisst natürlich: Mehr Bewegung und weniger Fernsehen bzw. weniger Computerspiele.

