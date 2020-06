Diese Frühlingsrollen mit einer Füllung aus Räuchertofu und Gemüse schmecken toll in Kombination mit dem frischen Dip. Dazu sind sie wunderbar knusprig!

Zutaten für 10 Rollen

Für die Frühlingrollen

15 grosse Blätter Reispapier

200 g Räuchertofu – zerbröseln

120 g Weisskohl – in feine Streifen schneiden

120 g Karotten – schälen und in feine Streifen schneiden

100 g Mungosprossen – über einem Sieb spülen und abtropfen lassen

100 g Shiitake – in Scheiben schneiden

5 EL Erdnussöl

2 EL grob geschnittenes Thai-Basilikum

2 EL grob geschnittener Koriander

Für die Würzsauce

4 EL Wasser

3 EL Tamari (Sojasauce)

2 EL Edelhefeflocken

Für die Dip-Sauce

100 g Tomaten – vierteln; Strunk und Kerngehäuse entfernen; in 5-mm-Würfel schneiden

2 Medjool Dattel – entsteinen

1 Stange Zitronengras – in feine Ringe schneiden

1 Kaffir-Limettenblatt – Stiel entfernen

1 milde rote Chilischote – in feine Ringe schneiden

100 ml Wasser

2 EL Limettensaft, frisch gepresst

3 EL Tamari

2 EL fein geschnittenes Thai-Basilikum

2 EL fein geschnittener Koriander

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 40 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 35 Minuten

Alle Zutaten für die Würzsauce in einer kleinen Schüssel verrühren.

1 EL Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen und den Tofu darin ca. 3 Min. anbraten. 3 EL von der Würzsauce nehmen, den Tofu damit ablöschen, verdampfen lassen und anschliessend aus der Pfanne nehmen.

Für die Füllung die Pfanne erneut mit 2 EL Öl erhitzen. Weisskohl, Karotten und Shiitake darin ca. 4 Min. scharf anbraten, dann mit der restlichen Würzsauce ablöschen und verdampfen lassen, bis keine Flüssigkeit mehr übrig ist. Thai-Basilikum und Koriander unterheben, mit Salz oder Tamari abschmecken und auf einen Teller geben.

Eine grosse, breite Schüssel mit warmem Wasser füllen; ein mit Backpapier bestücktes Backblech bereitstellen.

5 Reispapier-Blätter in der Mitte halbieren. Ein ganzes Reisblatt in das warme Wasser geben, ca. 15 Sek. einweichen und auf die Arbeitsfläche legen. Dann ein halbes Blatt ebenfalls einweichen und in die Mitte des ganzen Blatts legen. Das halbe Blatt dient als Verstärkung, damit die Rollen nicht einreissen.

Einen gehäuften Esslöffel von der Füllung auf das untere Drittel des Reispapiers geben, dann 1 EL vom Tofu draufgeben und einige Mungosprossen darauf verteilen. Zuerst die untere Seite über die Füllung legen, danach die Seiten rechts und links einfalten und schliesslich von unten her eng (!) aufrollen.

Die Rolle auf das Backpapier legen und mit den restlichen Reisblätter und der Füllung ebenso verfahren. Am Schluss solltest du 10 Rollen erhalten.

Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen.

Eine beschichtete Pfanne mit 2 EL Öl erhitzen und einen mit Küchenpapier bestückten Teller bereitstellen.

5 Rollen gleichzeitig bei mittlerer Hitze von jeder Seite ca. 3 Min. goldbraun anbraten. Dann zum Abtropfen auf den Teller legen. Anschliessend auf dem Backblech verteilen und 10 - 15 Min. im Ofen backen.

In der Zwischenzeit für die Dip-Sauce das Wasser zusammen mit Datteln, Zitronengras, Kaffir-Limettenblatt, Limettensaft und Tamari in einem Standmixer fein pürieren. Dann durch ein feinmaschiges Sieb in eine Schüssel passieren, die Tomaten, Chili, Thai-Basilikum und Koriander dazugeben und vermengen.

Die Frühlingsrollen zusammen mit der Dip-Sauce servieren und geniessen.

Nährwerte pro Rolle

Kalorien: 149 kcal

Kohlenhydrate: 15 g

Eiweiss: 6 g

Fett: 7 g

Teilen Sie dieses Rezept