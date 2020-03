Zutaten für 4 Portionen

Für die Blumenkohlsuppe mit Sellerie

550 g Blumenkohl – in kleine Röschen teilen; davon 150 g beiseitelegen

250 g Knollensellerie – schälen und in 1-cm-Würfel schneiden

100 g Shiitake Pilze – in Scheiben schneiden

Weitere Zutaten und Gewürze

1 Ltr. Gemüsebrühe

150 ml Sojasahne

4 EL Olivenöl, hitzebeständig

2 EL Tamari (Sojasauce)

1 EL Mandelmus, weiss

2 EL Edelhefeflocken

2 EL Vollkorn-Dinkelmehl*

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle



*Für eine glutenfreie Variante kannst du auch Maismehl verwenden.

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 15 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Den Ofen auf 190 °C aufheizen; ein mit Backpapier bestücktes Backblech bereitstellen.

150 g Blumenkohl, die Shiitake Pilze und das Mehl in eine Schüssel geben. Salzen, pfeffern und gut vermengen. Dann mit 1 EL Öl und 1 EL Tamari beträufeln, nochmals gut vermengen und auf dem Backpapier verteilen. In den Ofen schieben und 15 Min. backen.

3 EL Öl in einem Topf erhitzen und den Sellerie zusammen mit dem restlichen Blumenkohl darin 6 Min. braten. Dann mit Gemüsebrühe ablöschen, mit Salz und Pfeffer würzen und 10 Min. köcheln lassen. Anschliessend in einen Standmixer füllen, fein pürieren und zurück in den Topf geben.

Sojasahne, 1 EL Tamari, Mandelmus und Hefeflocken einrühren; mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Blumenkohlsuppe mit Sellerie anrichten und mit den gebackenen Blumenkohlröschen und den Pilzen getoppt servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 466 kcal

Kohlenhydrate: 34 g

Eiweiss: 15 g

Fett: 29 g

