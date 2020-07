Diese leckere Brokkoli-Guacamole mit Frühlingzwiebeln ist würzig, cremig und ausgewogen im Geschmack. Dem Original steht sie in nichts nach!

Zutaten für 4 Portionen

Für die Brokkoli-Guacamole

220 g Brokkoli – in Röschen teilen; vom Strunk die grobe Schale abschneiden und den Rest in Stücke schneiden

30 g Frühlingszwiebel – den weissen und den grünen Teil fein schneiden

½ rote Chilischote – entkernen und grob zerkleinern

½ TL Knoblauchpulver

1 Prise Cayennepfeffer

1 EL gehackter Koriander

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Für die Mandel-Mayonnaise

70 g Rapsöl

30 ml Wasser, kalt!

2 EL Mandelmus, weiss

1 EL Senf

1 TL Apfelessig

½ TL Kala Namak (Schwefelsalz)

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 20 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 10 Minuten

Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen, den Brokkoli hineingeben, leicht salzen und 5 Min. weichkochen. Dann über einem Sieb abgiessen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen.

In der Zwischenzeit für die Mayonnaise alle Zutaten – ausser das Öl – in ein hohes Gefäss geben. Dann mit einem Stabmixer mixen; dabei das Öl langsam dazuträufeln. Anschliessend mit Salz und Pfeffer abschmecken, in ein Schraubglas füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

In das hohe Gefäss den Brokkoli und Chili hineingeben und mit dem Stabmixer mittelfein pürieren. Dann in eine Schüssel umfüllen, 3 EL Mayonnaise sowie alle weiteren Zutaten einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Brokkoli-Guacamole passt hervorragend zu Mais-Chips, Kartoffel-Wedges oder Brot.

Tipp: Die restliche Mayo kannst du gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 - 5 Tagen verbrauchen. Du kannst sie auch z. B. im Salatdressing verwenden.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 185 kcal

Kohlenhydrate: 3 g

Eiweiss: 2 g

Fett: 18 g

