Zutaten für 4 Portionen

Für den Kaiserschmarrn

200 g Vollkorn-Dinkelmehl

2 EL Rosinen

200 ml Sojasahne, aufschlagbar

180 ml Haferdrink

40 g Apfeldicksaft

2 EL Margarine, vegan + hitzebeständig

1 EL Xylitol (Zuckeraustauschstoff) – im Mixer fein pulverisieren

9 g Sahnesteif

8 g Backpulver

1 Prise Kristallsalz

Für das Zwetschgenkompott

300 g Zwetschgen, TK – leicht antauen lassen und halbieren

200 ml Wasser

4 EL Apfeldicksaft

2 TL Bio-Maisstärke – mit 3 EL Wasser verrühren

2 Prisen Zimtpulver

2 Prisen Kardamompulver

1 Prise Kristallsalz

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 25 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier bereitstellen.

Für den Kaiserschmarrn den Haferdrink, Apfeldicksaft, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben und mit einer Kelle vermengen. Dann das Mehl dazugeben und zu einem klumpenfreien Teig vermengen.

Sojasahne und Sahnesteif in einem hohen Gefäss steifschlagen. Dann zuerst nur etwa 2 EL unter den Teig heben, danach den Rest nach und nach unterheben, damit er schön luftig bleibt. Anschliessend die Rosinen unterheben.

Ein Drittel der Margarine in einer Pfanne erhitzen, ein Drittel vom Teig hineingeben und bei mittlerer Hitze von jeder Seite 2 Min. abgedeckt braten. Dann auf einen Teller legen und mit dem restlichen Teig ebenso verfahren.

Wenn alle 3 Teige gebacken sind, diese auf das Backpapier legen und 8 - 10 Min. im Ofen backen. Dann aus dem Ofen nehmen mit einer Bratkelle in mundgerechte Stücke teilen.

In der Zwischenzeit für das Zwetschgenkompott alle Zutaten – ausser die Maisstärke – in einen Topf geben und 10 Min. köcheln lassen. Dann die Maisstärke einrühren, einmal aufkochen lassen und danach in eine Servier-Schale füllen

Den Kaiserschmarrn mit dem Xylitol-Puderzucker bestäuben, zusammen mit dem Zwetschgenkompott anrichten und geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 515 kcal

Kohlenhydrate: 68 g

Eiweiss: 8 g

Fett: 22 g

