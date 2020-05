Ashwagandha ist eine der bedeutsamsten Heilpflanzen des Ayurveda. Sie wird traditionell als Beruhigungsmittel bei stressbedingten Schlafstörungen oder zur Stärkung der Schilddrüse eingesetzt. Wir stellen die Wirkungen und Anwendungsmöglichkeiten der Schlafbeere vor.

Ashwagandha, die schlafbringende Pflanze

Ashwagandha (Withania somnifera) ist eine Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse. Sie wird in Deutschland auch Schlafbeere, Winterkirsche oder „Indischer Ginseng“ genannt. Der Name Ashwagandha kommt aus dem Sanskrit und bedeutet soviel wie: Geruch des Pferdes, da die Wurzeln stark nach Pferd duften.

Interessanter jedoch ist aus naturheilkundlicher Sicht der botanische Name. Während Withania die Pflanzengattung beschreibt, zu der noch einige andere Withania-Arten gehören, stammt der Begriff „somnifera“ aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „schlafbringend“ (somnus = Schlaf, ferre = bringen) und weist damit auf eines der Haupteinsatzgebiete der Ashwagandha hin – nämlich Schlafstörungen.

Auch der Schlafmohn trägt in seiner botanischen Bezeichnung diesen Begriff: Papaver somniferum.

Man nutzt Wurzeln und Blätter, nicht die Beeren

Als wichtige Heilpflanze aus dem Ayurveda stamm Ashwagandha natürlich aus Asien, ist aber mittlerweile in vielen tropischen und subtropischen Gebieten zu finden, z. B. in Afrika, Spanien, Griechenland, auf den Kanaren und der arabischen Halbinsel.

Obwohl Ashwagandha im Deutschen Schlafbeere heisst, sind es nicht die Früchte, die verwendet werden, sondern die Wurzeln und die Blätter der Ashwagandha. Diese Pflanzenteile enthalten die sog. Withanolide, die bisher am besten erforschten Wirkstoffe in Ashwagandha.

* Ashwagandha finden Sie hier unter diesem Link.

Verwechslungsgefahr: Ashwagandha und Physalis

Die Beeren der Ashwagandha ähneln stark den Früchten der Physalis peruviana (Andenbeere, Kapstachelbeere), die ebenfalls zu den Nachtschattengewächsen gehört. Die Beeren beider Pflanzen können daher gelegentlich verwechselt werden. Sie werden beide von einer papiernen Hülle umgeben (die getrockneten Blütenblätter, die die Beeren umschliessen). Ja, manchmal wird Ashwagandha sogar Physalis somnifera genannt, was noch deutlicher auf die nahe Verwandtschaft hinweist.

Allerdings sind die Beeren der Ashwaganda nicht geniessbar. Während die Physalis im reifen Zustand erfrischend süss schmeckt, sind die Ashwagandha-Beeren sehr bitter und in grösseren Mengen aufgrund ihres Alkaloidgehaltes giftig. Gegessen werden sie daher schon allein des unangenehmen Geschmackes wegen nicht. Doch kann man sie dank ihres hohen Saponingehaltes zur Seifenherstellung nutzen.

Die Wirkungen von Ashwagandha

In einer Übersichtsarbeit des Los Angeles College of Chiropractic aus dem Jahr 2000 (6) werden zahlreiche therapeutische Wirkungen von Ashwagandha aufgelistet:

Entzündungshemmend

Anti-Tumor-Wirkung (7)

Anti-Stress-Wirkung

Anti-Alzheimer-Wirkung (7)

Immunmodulierend

Antioxidativ

Förderung der Blutbildung

Anti-Aging-Wirkung

Positive Wirkung auf den Hormonhaushalt, das Herz-Lungen-System und das Zentrale Nervensystem.

Gleichzeitig heisst es in der genannten Arbeit (6), Toxizitätsstudien hätten gezeigt, dass Ashwagandha ein sicheres Mittel mit nur wenigen oder gar keinen Nebenwirkungen sei. Zu möglichen Nebenwirkungen lesen Sie bitte jedoch weiter unten nach.

Ashwagandha wirkt als Adaptogen gegen Stress

Im Ayurveda wird Ashwagandha seit etlichen tausend Jahren bei zahlreichen Leiden eingesetzt, etwa bei Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Gelenkschmerzen, Fruchtbarkeitsproblemen und Impotenz, aber auch zur Verbesserung der Hirnleistung und zur Stimmungsaufhellung (7).

Wegen seiner Fähigkeit, die Stressresistenz zu erhöhen, zählt Ashwagandha zu den sog. Adaptogenen. Der Begriff steht für Heilpflanzen, die stressresistenter machen, was bedeutet, dass unter ihrer Einwirkung Stress die Gesundheit nicht mehr so stark angreifen kann. Weitere Adaptogene sind z. B. Rhodiola rosea oder auch der Ginseng.

Wir stellen in unserem Artikel zur natürlichen Senkung eines überhöhten Cortisolspiegels den Einsatz von Ashwagandha anhand einer Studie aus dem Jahr 2012 vor: Wie Sie einen zu hohen Cortisolspiegel auf natürliche Weise senken können

Cortisol ist ein wichtiges Stresshormon, dessen Spiegel bei anhaltenden Stressbelastungen chronisch erhöht bleiben und so der Gesundheit schaden kann. Folgen eines zu hohen Cortisolspiegels können Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Reizdarmsymptome, depressive Verstimmungen bis hin zu Angststörungen, erhöhte Schmerzempfindlichkeit und vieles mehr sein. Sogar ein Diabetes kann sich entwickeln, wenn der Stress einfach nicht mehr nachlässt.

In genannter Untersuchung erhielten 64 Teilnehmer zweimal täglich je 300 mg eines Ashwagandha-Wurzelextraktes oder ein Placebopräparat. Nach zwei Monaten war der Cortisolspiegel in der Ashwagandha-Gruppe signifikant gesunken. In der Placebogruppe nicht.

Ashwagandha bei Schilddrüsenunterfunktion

Häufig wird Ashwagandha in der Naturheilkunde bei einer Schilddrüsenunterfunktion empfohlen. Wir haben darüber in unserem Artikel Schilddrüsenunterfunktion natürlich behandeln geschrieben.

Bei einer Schilddrüsenunterfunktion leidet man häufig an Erschöpfung und Müdigkeit, so dass man möglicherweise eher skeptisch ist, ausgerechnet die Schlafbeere einzunehmen. Diese jedoch sorgt vielmehr für einen guten Schlaf, nicht aber zu Tagesmüdigkeit.

Da die Schilddrüsenunterfunktion auch die Folge u. a. einer stressbedingten Überlastung sein kann, ist Ashwagandha als Adaptogen hier ein Versuch wert, da die Pflanze gerade die stressbedingte Erschöpfung lindern kann. Gleichzeitig wirkt sich Ashwagandha positiv auf die Schilddrüsenhormonproduktion aus, was jedoch – wie so häufig – wissenschaftlich noch nicht hundertprozentig abgesegnet ist.

Informationen zur Anwendung und Dosierung von Ashwagandha bei Schilddrüsenunterfunktion lesen Sie bitte im oben angegebenen Schilddrüsenartikel.

Ashwagandha zur Senkung der Blutfett- und Blutzuckerwerte

An der Sardar Patel University in Indien hat man im Jahr 2007 an Ratten eine cholesterinsenkende und antioxidative Wirkung nach Gabe eines Ashwagandha-Wurzelpulver festgestellt (8). Die Gabe von entweder 0,75 g oder 1,5 g des Extraktes pro Tag führte zu einer signifikanten Verbesserung der Blutfettwerte (Gesamtcholesterin sank, Triglyceride ebenfalls, während das HDL-Cholesterin stieg).

Eine indische Studie von 2012 bestätigte diese Wirkung an 18 menschlichen Probanden, denen man nach einer anfänglichen 20-tägigen Phase der langsamen Dosissteigerung (jeweils 10 Tage lang 750 mg, dann 1000 mg) schliesslich 10 Tage lang jeweils 1250 mg eines Ashwagandha-Extraktes gab (52). Nebenwirkungen gab es so gut wie keine.

In einer weiteren Untersuchung (10) ein Jahr später zeigte sich an 30 Patienten, die vier Wochen lang dreimal täglich jeweils 400 mg Ashwagandha-Extrakt oder ein Placebo erhielten, dass Ashwagandha den Triglyceridspiegel und auch den Nüchternblutglucose-Wert merklich senken konnte.

Ashwagandha bei Diabetes

Bei den obigen Studien wurden jeweils gesunde Probanden eingesetzt, während man in einer Studie (11) aus dem Jahr 2000 bei tatsächlichen Diabetes-Typ2-Patienten nach 30-tägiger Gabe eines Ashwagandha-Pulvers (3 g pro Tag) eine Senkung des Blutzuckers um 12 % feststellte (durchschnittlich von 206 vor der Studie auf 182 mg/dl nach 30 Tagen).

In der Kontrollgruppe hatten die Patienten ein antidiabetisches Medikament erhalten, das denselben Effekt hatte.

Worauf Sie beim Kauf von Ashwagandha achten sollten

Wenn Sie Ashwagandha probieren möchten und auf der Suche nach einem hochwertigen Produkt sind, achten Sie beim Kauf in jedem Fall auf Bio-Qualität, um eine mögliche Pestizidbelastung – sowohl von sich selbst als auch der Umwelt – zu vermeiden.

Ashwagandha ist in Form der gemahlenen Wurzel erhältlich. Diese gibt es als loses Pulver oder abgefüllt in Kapseln oder gepresst zu Tabletten. Zusätzlich gibt es Wurzelextrakte. Sie enthalten die Ashwagandha-typischen Wirkstoffe in hoher Konzentration und sind daher häufig auch wirksamer als das Pulver.

Bei beiden Varianten (Extrakten und Pulver) sollte der Withanolidgehalt angegeben sein – idealerweise mit mindestens 5 Prozent. Manchmal wird auch die konkrete Withanolidmenge angegeben, die bei Extrakten pro Tagesdosis um die 8 mg liegen sollte.

Ist der Gehalt nicht angegeben, fragen Sie vor dem Kauf beim Hersteller/Händler nach.

* Ashwagandha finden Sie hier unter diesem Link.

Ashwagandha richtig dosieren

Vom Ashwagandha-Pulver nimmt man zweimal täglich jeweils 2 bis 4 g ein und kann diese Dosis nach Bedarf steigern.

Von Extrakten nimmt man – wie oben geschrieben – täglich so viel ein, dass man eine Tagesdosis von 8 mg Withanoliden erreichen kann. Ist diese Wirkung für Sie zu stark, reduzieren Sie diese natürlich und nehmen erst einmal nur die Hälfte ein.

Wenn Sie nur schwache Beschwerden haben, genügt u. U. das reine Pflanzenpulver. Liegen stärkere Beschwerden vor, kann es sein, dass Extrakte sinnvoller sind, die aber auch schneller zu einer zu starken Wirkung führen können, was bedeutet, dass man sorgfältig – in Absprache mit einem naturheilkundlich versierten Arzt – dosieren sollte, besser mit kleineren Dosen startet und die Reaktionen des Körpers genau beobachtet.

Bei der Anwendung von Ashwagandha ist Geduld erforderlich, da etliche Wochen bis Monate vergehen können, bis sich eine Wirkung einstellt. Manchmal tritt die Wirkung aber auch schon nach wenigen Tagen ein.

So nimmt man Ashwagandha ein

Ashwagandha-Extraktkapseln nimmt man mit viel Flüssigkeit ein. Das Ashwagandha-Pulver rührt man am besten in Wasser oder Fruchtsäfte. Es kann aber auch in Smoothies oder Müslis gegeben werden.

Nimmt man Ashwagandha zu einer Mahlzeit, könnte die Wirkung geringer ausfallen bzw. länger auf sich warten lassen. Daher wird meist empfohlen, es eine Stunde vor den Mahlzeiten oder zwei Stunden danach einzunehmen.

Die Tageszeit spielt weniger eine Rolle. Gerade bei chronischen Beschwerden ist es wichtig, für eine regelmässige Einnahme zu sorgen, etwa zweimal täglich morgens und abends. Auf diese Weise kann man tagsüber auf die adaptogene (vor Stress schützende) Wirkung zählen und nachts auf die schlaffördernde Wirkung.

Oft ist es ferner das Beste, auf die Reaktionen des eigenen Körpers zu achten. Sollten Sie nach der Einnahme von Ashwagandha am Morgen müde werden, nehmen Sie es nur noch am Abend ein. Wenn eine abendliche Einnahme kurz vor dem Schlafengehen für einen erholsamen Schlaf nicht genügt, dann nehmen Sie das Präparat etwas früher, evtl. schon am Nachmittag.

Mögliche Nebenwirkungen von Ashwagandha

Ashwagandha gilt in den empfohlenen Mengen als sicher und sehr nebenwirkungsarm. Gelegentlich können Verdauungsbeschwerden in Form von z. B. Durchfall auftreten. Ist das der Fall, reduziert man die Dosis oder legt eine Einnahmepause ein.

Dosierungen von bis zu 2000 mg Ashwagandha-Extrakt pro Kilogramm Körpergewicht sollen laut Untersuchungen (an Ratten) ohne Nebenwirkung bleiben (2) – so eine Veröffentlichung aus 2016 im Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. Allerdings wurde der Extrakt lediglich vier Wochen lang verabreicht. Zu Langzeitwirkungen existieren bisher keine eindeutigen Untersuchungen.

Laut eines Kapitels in LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury (aktualisiert am 2. Mai 2019) soll es in der Vergangenheit vereinzelt zu (reversiblen) Leberschäden bei Personen gekommen sein, die Ashwagandha eingenommen hatten (2 bis 12 Wochen nach der Einnahme) (3). Allerdings wird betont, dass man in vielen dieser Fälle nicht genau wisse, ob die Problematik von Ashwagandha herrührte oder einem anderen Inhaltsstoff, da einige der Betroffenen Mischpräparate eingenommen hatten.

Ashwagandha in der Schwangerschaft und Stillzeit

Da es (noch) keine Studien zur Anwendung von Ashwagandha in der Schwangerschaft und Stillzeit gibt, wird empfohlen, Ashwagandha in diesen Lebensphasen besser nicht einzunehmen (4, 5).

Wer die Einnahme von Ashwagandha mit dem Arzt besprechen sollte

Manche Personengruppen sollten die Einnahme vorab mit ihrem Arzt besprechen. Dazu gehören u. a. Patienten mit Diabetes, Bluthochdruck, Schilddrüsenfunktionsstörungen, psychischen Störungen und Autoimmunerkrankungen.

