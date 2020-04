Spermidin ist ein Stoff, der die körpereigene Entschlackung anheizt und daher auch als Anti-Aging-Mittel gilt. Gleichzeitig zeigen erste Studien von Prof. Dr. Drosten: Spermidin könnte den Körper in seinem Kampf gegen Corona unterstützen, denn der Stoff wirkt antiviral.

Studie: Spermidin schützt Zellen vor Coronaviren

Spermidin wird schon seit einigen Jahren erforscht, rückte jetzt jedoch – mitten in der Corona-Krise – ganz besonders in den Vordergrund des Geschehens. Denn eine In-vitro-Studie des Instituts für Virologie der Charité in Berlin, an der Professor Dr. Christian Drosten höchstpersönlich beteiligt war, ergab Mitte April 2020, dass Spermidin vor Corona schützen und sogar bei bereits erfolgter Ansteckung die Ausbreitung des Virus im Körper hemmen könnte (3).

SpermidinPLUS

Spermidin Ursprung 39,90 EUR Vitalität ⟩ Vital- & Pflanzenstoffe Aman Prana

Rohe Weizenkeime 7,50 EUR Frühstück ⟩ Müsli

Spermidin ist ein Stoff (ein sog. Polyamin), der sowohl in der Nahrung vorkommt, als auch im Körper selbst gebildet wird – einerseits in den Zellen selbst, aber auch von manchen Darmbakterien. Der Name Spermidin stammt von der Tatsache, dass Sperma, also Samenzellen, ganz besonders spermidinreich sind.

Zwei Widersacher: SARS-CoV-2 und Spermidin

Das Team um Drosten stellte nun in obiger Studie fest, dass das neue Coronavirus SARS-CoV-2 den Spermidinspiegel senkt. Da Spermidin jedoch die sog. Autophagie (Selbstreinigungsprozess der Zelle) fördern würde, führt ein sinkender Spermidinspiegel zu verschlackten Zellen, in denen sich wiederum das Virus besser vermehren kann.

Spermidinmangel könnte somit eine Voraussetzung für eine erhöhte Infektanfälligkeit und schwerere Infektverläufe sein.

Spermidin reduziert Vermehrung des neuen Coronavirus um 85 Prozent

Als die Forscher die mit Viren befallenen und unter Spermidinmangel leidenden Zellen sodann mit Spermidin versorgten, konnte die Vermehrung von SARS-CoV-2 um 85 Prozent reduziert werden. Neben Spermidin wurde auch Niclosamid getestet, ein Antiwurmmittel, das gegen Band- und Madenwürmer im Einsatz ist. Dieses konnte die Vermehrung des Virus nahezu vollständig stoppen, ist aber im Gegensatz zu Spermidin kein körpereigener Stoff, sondern ein Arzneimittel.

Wurden Coronaviren auf gesunde Zellen „losgelassen“, die zuvor gut mit Spermidin versorgt wurden, dann war das Risiko einer Infektion deutlich geringer, so dass möglicherweise mit Hilfe von Spermidin einer Ansteckung vorgebeugt werden könnte.

Nun will man entsprechend weiter forschen, ob das eine oder andere der getesteten Mittel nicht nur direkt an der Zelle, sondern auch bei einem mit Viren infizierten Menschen helfen könnte.

Spermidin verlängert die Lebensspanne um 5 Jahre

Forscher der Universität Innsbruck veröffentlichten (in Zusammenarbeit mit der Uni Graz) bereits im Jahr 2018 eine Studie zu Spermidin (1, 2). Allerdings nicht im Zusammenhang mit einer möglichen antiviralen Wirkung, sondern weil man aus Tierstudien wusste, dass die Gabe von Spermidin lebensverlängernd wirkte.

Die Innsbrucker Wissenschaftler stellten nun anhand von 829 Teilnehmern (zwischen 45 und 84 Jahren) fest, dass eine spermidinreiche Ernährung auch beim Menschen mit einer höheren Lebenserwartung im Zusammenhang zu stehen scheint. Jene Teilnehmer, die über ihre Ernährung viel Spermidin zu sich nahmen (mehr als 80 µmol por Tag), hatten ein geringeres Risiko im 20-jährigen Beobachtungszeitraum der Studie zu versterben als Teilnehmer, die eher spermidinarm assen (weniger als 60 µmol pro Tag). Ja, die spermidinreich Essenden konnten mit einem Überlebensvorteil von etwa 5 Jahren rechnen. Veröffentlicht wurde die Studie im American Journal of Clinical Nutrition.

Mit dem Älterwerden sinkt der Spermidinspiegel

Mit fortschreitendem Alter nimmt die körpereigene Spermidinproduktion ab. Umso wichtiger ist es dann, spermidinreich zu essen. Schaut man sich jedoch die Liste jener Lebensmittel an, die als gute Spermidinquellen gelten, dann müssen sich Menschen, die sowieso schon gesund essen, wohl keine Gedanken machen, denn als besonders spermidinreich gelten laut den Innsbrucker Forschern Vollkornprodukte, Erbsen, Äpfel, Salat, Nüsse, Kartoffeln und gereifter Käse.

Ja, es genügten „beispielsweise zwei Portionen Vollkornbrot, zweimal Salat und ein Apfel auf dem täglichen Speiseplan“, um ins obere Drittel der Spermidineinnahme zu gelangen, so der entsprechende Bericht auf der Webseite der Medizinischen Universität Innsbruck (2). Dort wird auch erklärt, wie genau Spermidin lebensverlängernd wirken kann:

Spermidin aktiviert das Entschlackungsprogramm der Zelle

Spermidin kann die Autophagie anregen. Dabei handelt es sich wie oben erwähnt um den Selbstreinigungsprozess der Zelle, also um einen körpereigenen Entschlackungsprozess, der z. B. auch durch Fastenphasen aktiviert wird, was ein Grund dafür ist, warum das Intervallfasten als so gesund gilt. Auch nach anstrengender sportlicher Aktivität steigt der Spermidinlevel im Körper (um Muskelzellen zu bilden oder zu reparieren), genauso während der Schwangerschaft oder bei Kindern während des Wachstums.

Bei der Autophagie – so die Innsbrucker Forscher – „werden fehlerhafte oder nicht mehr benötigte Zellbestandteile abgebaut und verwertet. Weil die Autophagie im Alter an Effizienz verliert, kommt es zu krankheitsrelevanten Ablagerungen in den Zellen, die wiederum zu Demenz, Diabetes, Tumoren und Atherosklerose führen können.“

Dr. Grandel

Fermentierte Weizen... 6,99 EUR Snacks und Knabbereien ⟩ Nüsse und Kerne SpermidinPLUS

Spermidin Gedächtnis 49,90 EUR Vitalität ⟩ Vital- & Pflanzenstoffe

Spermidin schützt vor Ablagerungen und vorzeitiger Alterung

Neurologe Stefan Kiechl, der die Innsbrucker Studie leitete, erklärt: „Die vermehrte Aufnahme von Spermidin signalisiert der Zelle, den Selbstreinigungsprozess zu starten und schützt damit vor Ablagerungen und vorzeitiger Alterung.“

Während also Forscher einer renommierten Universität längst von Ablagerungen (Schlacken) und der Notwendigkeit einer regelmässigen Entschlackung wissen und nach Möglichkeiten suchen, wie man die körpereigene Entschlackung/Zellreinigung fördern könnte (um Krankheiten und vorzeitiger Alterung zuvorzukommen), warnen sog. Verbraucherschützer nach wie vor konsequent vor Entschlackungs- oder Detoxkuren und behaupten, Schlacken oder Ablagerungen von Stoffwechselprodukten gäbe es nicht. Ja, es wird immer wieder betont, der Körper könne problemlos nicht verwertbare Stoffe über den Darm und die Nieren ausscheiden und brauche dazu keine Hilfe von aussen (5).

Natürlich sind nicht alle Detoxkuren sinnvoll und wirksam, wählt man diese jedoch sorgfältig anhand von ausführlichen Informationen, dann kann man damit sehr gut, die Selbstreinigungsprozesse des Körpers und die körpereigenen Entgiftungsfähigkeiten fördern und unterstützen – selbstverständlich immer begleitet von einer gesunden und vitalstoffreichen pflanzenbasierten Ernährung.

Spermidin hält körperlich gesund und geistig fit

Eine weitere lebensverlängernde Massnahme ist bekanntlich das Wenig-Essen. Wer regelmässig eher wenig isst, lebt länger und bleibt auch geistig länger fit, so weiss man. Das Wenig-Essen aber mache kaum jemandem Spass, so Forscher der Uni Graz im Jahr 2018 in Science (4).

Die verstärkte Aufnahme von Spermidin jedoch habe ähnliche gesundheitliche Auswirkungen wie das Wenig-Essen. Auch die Grazer Wissenschaftler führen an dieser Stelle neben weiteren Wirkmechanismen, die dem Körper beim gesund und jung bleiben helfen, die Aktivierung der Autophagie an.

Esse man mehr Spermidin, dann hätte das einen schützenden Effekt vor Krebs, Stoffwechselerkrankungen, Herzkrankheiten und auch vor neurodegenerativen Erkrankungen (Parkinson, Alzeimer).

Diese Lebensmittel liefern am meisten Spermidin

Als beste Spermidinquelle nennen die Forscher Weizenkeime, die pro 10 g etwa 2,4 mg Spermidin enthalten. Auch lange gereifter Käse wie alter Gouda, Parmesan und Cheddar gelten mit ca. 2 mg pro 10 g als spermidinreich. Pilze wie Austernseitlinge oder Champignons sollen knapp 9 mg Spermidin pro 100 g liefern. Erbsen sind mit 6,5 mg pro 100 g ebenfalls spermidinreich.

Weizenkeime können täglich in Müslis und Shakes, aber auch in Bratlinge, Brot- und Brötchenrezepte, Gemüsegerichte und vieles mehr gegeben werden.

*Weizenkeime erhalten Sie in Ihrem Bio-Supermarkt, Reformhaus oder auch hier: Weizenkeime oder Weizenkeime in Bio-Qualität

Inzwischen ist Spermidin natürlich auch in Kapselform erhältlich und kann als Nahrungsergänzung zusätzlich zu einer gesunden Ernährung eingenommen werden.

*Spermidin-Kapseln erhalten Sie beispielsweise hier: Spermidin-Kapseln oder auf Amazon

Fernausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater Sie interessiert, was in unserem Essen steckt und wollen wissen, wie sich Nähr- und Vitalstoffe auf den Körper auswirken? Sie wünschen sich ein gesundes Leben für sich, Ihre Familie und Mitmenschen? Ernährungsberater sind beliebt – doch oft geht bei der Beratung der ganzheitliche Aspekt vergessen, den es für eine nachhaltige Gesundheit braucht. Lernen Sie bei der Akademie der Naturheilkunde die Zusammenhänge zwischen Lebens- und Ernährungsweise sowie physischem und psychischem Wohlbefinden kennen. Die Akademie der Naturheilkunde bildet interessierte Menschen wie Sie in rund 16 Monaten zum ganzheitlichen Ernährungsberater aus. Bestellen Sie hier die kostenlose Infobroschüre.

Teilen Sie diesen Artikel