So könnte Ihnen Grüntee bei Nahrungsmittelallergien helfen

Wer an einer Nahrungsmittelallergie leidet, fühlt sich eingeschränkt und weiss oft nicht, was tun. Grüntee könnte bei der Therapie von Nahrungsmittelallergien äusserst hilfreich sein, wie japanische Forscher feststellten.

Aktualisiert: 15 April 2020

Grüntee bei Nahrungsmittelallergien trinken

Nahrungsmittelallergien nehmen immer weiter zu – etwa gegen Milch, Weizen, Soja, Eier, Sellerie, Erdnüsse oder irgendein anderes Lebensmittel. Forscher der japanischen Shinshu University zeigten nun, dass Grüntee sehr gut dazu geeignet ist, die Therapie von Nahrungsmittelallergien zu unterstützen.

Nahrungsmittelallergien haben ihren Ursprung im Darm

Bekannt ist, dass Nahrungsmittelallergien ihren Ursprung häufig im Darm haben. Liegen eine Darmflorastörung oder gar ein Leaky Gut Syndrom vor, dann kann dies zu Intoleranzen, Autoimmunerkrankungen oder eben auch zu Allergien führen.

Beim Leaky Gut Syndrom wird die Darmschleimhaut durchlässig, so dass Allergene passieren können und in den Blutkreislauf gelangen. Dort aktivieren sie das Immunsystem, was im ungünstigsten Falle zu den genannten Erkrankungen führen kann.

Lesen Sie hier alles über das Leaky Gut Syndrom und über Massnahmen, wie man es beheben kann: Das Leaky Gut Syndrom

Neu entdecktes Darmbakterium interagiert mit Grüntee-Catechinen

Wissenschaftler Tasuku Ogita ist Experte im Bereich „Tee und seine Auswirkungen auf die Darmflora“. In seiner Studie (1, 2), die im April 2020 veröffentlicht wurde, überprüfte Ogitas Team, in welchem Ausmass das Bakterium Flavonifractor plautii (FP) in der Darmflora vorkommt.

FP gehört zur Familie der Clostridien. Manche Vertreter dieser Bakterienfamilie können recht unangenehme Krankheiten verursachen (z. B. Botulismus oder Tetanus), andere sind vollkommen harmlos oder können sogar nützlich sein, etwa zu hohen Blutdruck senken, beim Abnehmen helfen oder entzündungshemmend wirken.

FP nun ist massgeblich am Catechinstoffwechsel beteiligt, also am Abbau von Catechinen im Darm. Catechine wiederum sind jene antioxidativ wirksamen Stoffe, die in grossen Mengen im Grüntee enthalten sind.

Die gesundheitlichen Wirkungen der Catechine

Catechine machen gar 30 bis 42 Prozent des Trockengewichts von Grüntee aus. Das bekannteste Catechin ist das EGCG (Epigallocatechingallat), das zahlreiche äusserst positive Eigenschaften für die menschliche Gesundheit parat hält.

So sollen die Grünteecatechine beispielsweise das Krebsrisiko reduzieren, Diabetes vorbeugen, dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen, Herz-Kreislauf-Beschwerden vorbeugen, gegen Mundgeruch wirken und auch die Fettverbrennung fördern – um nur eine kleine Auswahl der Catechineigenschaften aufzuführen. Die Catechine an sich versprechen also schon gesundheitliche Vorteile.

Trinkt man regelmässig Grüntee, so vermehren sich dank der Catechine zudem die FP-Bakterien im Darm. Diese kümmern sich nicht nur um die Catechine, sondern sind ausserdem in der Lage, die sog. TH2-Immunantwort bei Nahrungsmittelallergien zu unterdrücken.

Darmbakterium Flavonifractor plautii reguliert Immunsystem

Normalerweise besteht im Immunsystem ein Gleichgewicht zwischen den beiden Abwehrzellgruppen TH1 und TH2. Beide gehören zu den Lymphozyten und in dieser Gruppe zu den Helferzellen. Doch haben beide ganz unterschiedliche Aufgaben. Überwiegt nun eine der beiden Gruppen, kann es zu Allergien oder auch Autoimmunerkrankungen kommen.

Bei Nahrungsmittelallergien beispielsweise überwiegt die Aktivität der TH2-Zellen, so dass hier Massnahmen hilfreich sind, die diese TH2-Immunantwort drosseln. Grüntee bzw. die enthaltenen Catechine gehören offenbar zu diesen Massnahmen.

Ogita hofft nun, dass FB früher oder später genau wie Lacto- und Bifidobakterien in Form von probiotischen Präparaten angeboten wird – und zwar speziell für den Einsatz in der anti-allergischen Therapie. Bis es soweit ist, können Nahrungsmittelallergiker in jedem Fall schon einmal Grüntee trinken!

Weitere naturheilkundliche Massnahmen bei Nahrungsmittelallergien finden Sie hier: Nahrungsmittelallergien und was Sie dagegen tun können

