Vitamin C gegen Viren

Vitamin C kann bei nahezu allen Erkrankungen in die Therapie miteinbezogen werden, so auch in die Therapie einer Virus-Infektion – und zwar auch dann, wenn es zu einem schweren Verlauf kommt und ein Klinikaufenthalt nötig wird.

Vitamin C im Einsatz während einer Virus-Pandemie

Vitamin C wird – zumindest in China und den USA – offenbar in manchen Kliniken zur Behandlung schwerer Virus-Infektionen wie z. B. Covid-19 eingesetzt und könnte sich auch bei Grippewellen sehr gut dazu eignen, die Gesundheitssysteme zu entlasten – nicht zuletzt aufgrund seines niedrigen Preises.

Von den meisten Schulmedizinern hingegen und auch von den offiziellen Ernährungsinstitutionen wird das Vitamin nach wie vor unterschätzt. Denn wie oft hören oder lesen wir den Satz, dass uns die Ernährung so wunderbar mit allen Vitaminen versorge – auch mit Vitamin C – so dass eine entsprechende zusätzliche Einnahme keinerlei Vorteile mit sich bringe. Weit gefehlt, wie sich immer wieder zeigt.

Vitamin C verkürzt Zeit auf Intensivstationen

Wir schrieben bereits hier (Vitamin C verkürzt Zeit auf Intensivstationen) von einer Metaanalyse aus dem Jahr 2019, in der man feststellte, dass die orale Gabe von Vitamin C die Aufenthaltsdauer auf Intensivstationen verkürzen kann und man daher bei den entsprechenden Patienten stets auch an eine Vitamin-C-Gabe denken sollte.

Im oben verlinkten Artikel erklären wir, dass gerade kranke Menschen einen niedrigen Vitamin-C-Spiegel aufweisen bzw. einen erhöhten Vitamin-C-Bedarf haben und täglich (laut verschiedener Untersuchungen) um die 4 Gramm Vitamin C einnehmen müssten, um auf einen Vitamin-C-Spiegel zu gelangen, der für einen gesunden Menschen normal ist.

Vitamin C in Krisenzeiten besser in höheren Dosen einnehmen

In oben genannter Metaanalyse hatten schliesslich 1 bis 3 Gramm Vitamin C pro Tag zu einer verkürzten Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation geführt, wobei sich dank Vitamin C auch die Zeit der künstlichen Beatmung reduzieren liess. Angesichts dieser Einnahmemengen klingen die von offizieller Seite aus empfohlenen und stets als völlig ausreichend bezeichneten 100 mg Vitamin C etwas fragwürdig.

Auch im Zusammenhang mit der Herz-Kreislauf-Gesundheit weiss man längst, dass höhere Vitamin-C-Dosen erforderlich sind. Wir stellten hier (Vitamin C verbessert Gefässfunktionen) eine Metaanalyse aus dem Jahr 2014 vor. Darin hatten Forscher anhand von 44 randomisierten und kontrollierten Studien geschlussfolgert, dass Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen erst von Vitamin-C-Dosen von über 500 mg pro Tag profitierten.

* Bio Sanddorn Vital-Saft mit hohem Gehalt an Vitamin C finden Sie hier unter diesem Link.

Vitamin C zum Schutz vor Virusinfektionen

Schon seit spätestens 2004 - damals angesichts der SARS-Pandemie - wird der Einsatz von Vitamin C bei Infektionskrankheiten diskutiert. Harri Hemilä von der University of Helsinki schrieb damals im Journal of Antimicrobial Chemotherapy, dass Vitamin C die Widerstandskraft von Hühnern gegen ein typisches Vogel-Coronavirus erhöhe. Placebo-kontrollierte Studien am Menschen hätten gezeigt, dass die Dauer herkömmlicher Erkältungen mit Hilfe von Vitamin C verringert werden könne, so dass man davon ausgehe, dass das Risiko für Virusinfekte der Atemwege auch vom Vitamin-C-Spiegel abhänge.

Drei kontrollierte Studien hätten ferner ergeben, dass Personen seltener an Lungenentzündung erkranken, wenn sie Vitamin C supplementieren (2).



Hochdosierte Vitamin-C-Infusionen bei Covid-19-Patienten

In China lief von Februar bis Ende September 2020 eine klinische Vitamin-C-Studie (1) unter Leitung von Dr. ZhiYong Peng, Professor für Intensivmedizin am Zhongnan Hospital of Wuhan University in Hubei. Bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse wird es noch etwas dauern (Stand 6.10.2020).

140 Teilnehmer – alle mit Covid-19 (Corona-bedingter Lungenentzündung) – sollen im Verlauf der Studie entweder über 7 Tage hinweg zweimal täglich je 12 g Vitamin C per Infusion erhalten oder ein Placebo. Man will herausfinden, ob Vitamin C schwere Verläufe der Erkrankung und damit die gefürchtete Sepsis verhindern kann.

So wirkt Vitamin C bei Sepsis und Lungenentzündung

Wenn es zu einer Sepsis kommt (systemische Infektion mit anschliessend überschiessender Immunreaktion), werden grosse Mengen an Zytokinen (entzündlichen Botenstoffen) ausgeschüttet. Gleichzeitig kommt es zu einer starken Anhäufung von bestimmten Abwehrzellen (neutrophilen Granulozyten) in den Lungen, was zu einer Zerstörung der Lungenkapillaren führt.

Vitamin C nun kann laut früherer Studien – so die Forscher in ihrer Studienbeschreibung – genau diesem Prozess effektiv vorbeugen. Auch hilft Vitamin C, die bei Lungenentzündungen auftretende Flüssigkeitsansammlung in den Lungen zu verhindern, indem das Vitamin die oben beschriebene Anhäufung der Granulozyten im Lungengewebe reduziert.

So wirkt Vitamin C bei Erkältungen und Grippe

Bekannt ist ausserdem, dass Vitamin C (bei oraler Einnahme) die Dauer von Erkältungskrankheiten reduzieren und insbesondere bei sportlich aktiven Personen Erkältungen auch vorbeugen kann (5, 6, 8). Bei letzteren konnte die Zahl der Erkältungen dank Vitamin C halbiert werden. Die vorbeugende Wirkung war dabei mit 500 mg pro Tag besser als mit nur 50 mg Vitamin C.

In einer Studie beispielsweise verlief eine Erkältung deutlich schwächer, wenn die Teilnehmer zu Beginn der Erkrankung stündlich (über 6 Stunden hinweg) jeweils 1 g Vitamin C einnahmen und dann in den Folgetagen dreimal täglich jeweils 1 g Vitamin C (7).

In seiner Zusammenfassung zu Vitamin C und Infektionskrankheiten schreibt der finnische Vitamin-C-Forscher Harri Hemilä (8), dass die Dauer von Erkältungen (laut zweier Studien) bevorzugt mit hohen Dosen von 6 bis 8 g Vitamin C pro Tag reduziert werden kann, so dass sich die immer wieder aufkommenden Aussagen, Vitamin C nütze bei Erkältungen nicht, vermutlich auf Studien beziehen, in denen zu niedrige Vitamin-C-Dosen (z. B. 200 mg) eingesetzt wurden.

Vitamin C lindert Verlauf bei Lungenentzündungen

Hemilä weist ausserdem auf drei kontrollierte Studien hin, in denen Vitamin C eine Lungenentzündung verhindern konnte und auf zwei weitere kontrollierte Studien, in denen eine Vitamin-C-Behandlung auch bei bestehender (grippebedingter) Lungenentzündung Linderung brachte, die Patienten beispielsweise statt 12 Tagen nur 9 Tage in der Klinik bleiben mussten.

Tierstudien mit Schweinegrippeviren (H1N1-Viren) zeigten (9), dass die Gabe von rotem Ginseng mit Vitamin C Abwehrzellen (T-Zellen und NK-Zellen) aktivierte, Viren an der Entwicklung hinderte und die virenbedingten Entzündungsprozesse in der Lunge reduzierte, was folglich die Überlebensrate erhöhte.

Vitamin-C-Mangel erhöht Risiko für Grippe

Weitere Studien in Sachen Grippe zeigten, dass ein Vitamin-C-Mangel das Risiko für eine Grippeerkrankung erhöht und bei bestehender Grippe zu einem schwereren Verlauf führen kann. Bei Sepsis oder dem Akuten Atemnotsyndrom (ARDS) liegen bislang uneinheitliche Studienergebnisse vor, so Hemilä in seiner Übersichtsarbeit.

Vitamin C hat also durchaus Potenzial, das nach Meinung von Professor ZhiYong Peng weiter untersucht werden sollte. Professor ZhiYong Peng geht davon aus, dass hochdosierte Vitamin-C-Infusionen zu einer besseren Prognose bei Schweren Atemwegsinfektionen (SARI) führen können (die zu den Hauptursachen für Aufenthalte in den Intensivstationen zählen) (1). Wir werden in jedem Fall berichten, sobald die Ergebnisse seiner Studie vorliegen.

China berichtet von Erfolgen mit Vitamin C bei Covid-19

Am 1. März las man in einer Veröffentlichung der Shanghai Medical Association (im Chinese Journal of Infectious Diseases) eine Covid-19-Behandlungsempfehlung – ausgearbeitet von 30 Corona-Experten aus Shanghai (10).

Sie hatten an 300 Patienten die intravenöse Gabe von Vitamin C bei Covid-19 getestet und empfehlen für die Behandlung von COVID-19 folgendes Vorgehen (zusätzlich zur üblichen Medikation): Je nach Schweregrad der Erkrankung sollen den Patienten täglich zwischen 50 und 200 mg Vitamin C pro Kilogramm Körpergewicht intravenös verabreicht werden, was bei einem Erwachsenen mit einem Gewicht von z. B. 70 Kilogramm 3,5 bis 14 g Vitamin C wäre.

„Nehmen Sie keinesfalls hohe Dosen Vitamin C ein!“

Obwohl all diese Hinweise zur Wirkung von Vitamin C sehr vielversprechend klingen und obwohl Vitamin C auch in hohen Dosen (bei der hier empfohlenen kurzfristigen und therapeutischen Anwendung) keine Schäden verursacht, wird an allen Stellen wieder einmal gebetsmühlenhaft das Folgende wiederholt:

„Die in Studien verarbreichten Dosen befinden sich weit über den empfohlenen Tagesdosen und es gibt derzeit noch nicht genügend Belege, die eine Anwendung von hohen Dosen Vitamin C bei Lungenentzündungen rechtfertigen würden. Sie sollten daher keinesfalls hohe Vitamin-C-Dosen einnehmen, da dies Nebenwirkungen, wie Durchfall haben kann.“

Nebenwirkung Durchfall tritt nur vorübergehend auf

Fazit: Es besteht also die Möglichkeit (auch wenn dies noch nicht zu 100 Prozent wissenschaftlich bewiesen ist), eine schwere und u. U. tödliche Erkrankung mit hohen Dosen Vitamin C zu lindern oder abzuwenden. Dennoch wird dringend davon abgeraten, es auch nur zu versuchen, weil man dann möglicherweise Durchfall bekommen könnte. Einen Durchfall, der nicht bei jedem auftritt, der überdies – falls eine solche Überempfindlichkeit vorliegen sollte – nach Absetzen des Vitamin C reversibel ist und keine bleibenden Schäden hinterlässt.

Andere Nebenwirkungen, die hohen Vitamin-C-Dosen oft nachgesagt werden (11), wie etwa ein erhöhtes Risiko für Nierensteine sind erstens bei der kurzzeitigen Vitamin-C-Hochdosis-Therapie in Krisenzeiten nicht relevant. Zweitens deutet alles darauf hin, dass das Nierensteinrisiko unter hohen Vitamin-C-Gaben (das überdies sehr gering ist) weniger aufgrund des Vitamin C steigt, sondern andere Ursachen hat, also z. B. nur dann steigt, wenn man gleichzeitig mit Magnesium unterversorgt ist oder chronisch dehydriert ist. Dazu können Sie in unserem Artikel über das Nierensteinrisiko durch Vitamin C die Details nachlesen.

In Krisenzeiten Vitamin C einnehmen

Es lohnt sich also durchaus, in Krisenzeiten auf eine optimale Vitamin-C-Versorgung zu achten. Wir stellen nachfolgend Vitamin-C-reiche Lebensmittel vor, die zeigen, dass eine insgesamt gesunde Ernährung mit wirklich viel Obst und Gemüse mit bis zu 500 mg Vitamin C pro Tag versorgen kann.

* Bio Sanddorn Vital-Saft mit hohem Gehalt an Vitamin C finden Sie hier unter diesem Link.

Diese Lebensmittel sind besonders Vitamin-C-reich

Früchte, Kräuter und Gemüse sind hervorragende Vitamin-C-Lieferanten, während tierische Lebensmittel so gut wie kein Vitamin C enthalten. Besonders Vitamin-C-reich sind die folgenden Lebensmittel (immer pro 100 g des rohen Lebensmittels, wenn nicht anders angegeben):

Kräuter, Gemüse und Salate

Petersilie 160 mg

Bärlauch 150 mg

Paprika rot 120 mg

Rosenkohl 110 mg

Grünkohl 100 mg

Brokkoli gekocht 90 mg

Fenchel 90 mg

Kresse/Brunnenkresse 60 mg

Kohlrabi 60 mg

Spinat 50 mg

Rohes Sauerkraut 20 mg (ist also nicht so Vitamin-C-reich, wie viele denken; der Vitamin-C-Gehalt ist sogar genauso „hoch“ wie bei gegartem Weisskohl; roher Weisskohl enthält 45 mg Vitamin C).

Früchte

Sanddornsaft 260 mg

Schwarze Johannisbeeren 170 mg

Papaya 80 mg

Erdbeeren 60 mg

Orangen/Zitronen/frisch gepresster Orangen-/Zitronensaft 50 mg

Wir haben ausserdem hier (So hilft Vitamin C dem Herzen ) 7 Tipps zur optimalen Vitamin-C-Versorgung vorgestellt. Diese Tipps umfassen Hinweise, worauf Sie beim Verzehr von Vitamin-C-reichen Lebensmitteln achten sollten, um in den Genuss grösstmöglicher Vitamin-C-Mengen zu gelangen. Denn Vitamin C kann sich durch Lagerung, Hitzeeinwirkung, lange Transportwege, Kühlung etc. verflüchtigen.

* Bio Sanddorn Vital-Saft mit hohem Gehalt an Vitamin C finden Sie hier unter diesem Link.

Hochwertige Vitamin-C-Präparate wählen

Da man jedoch auch mit einer Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist, nur schwer an die therapeutisch relevanten Vitamin-C-Mengen von täglich mehreren Gramm gelangt und man im Krankheitsfalle meist sowieso kaum Appetit hat und wenig isst, nimmt man Vitamin C sicherheitshalber in Form von Vitamin-C-Präparaten ein, etwa aus der Acerolakirsche, Hagebutten oder Sanddornbeeren.

Doch auch mit diesen natürlichen Vitamin-C-Präparaten ist die Vitamin-C-Aufnahmemenge meist begrenzt. Hochdosierte Vitamin-C-Präparate enthalten daher häufig Ascorbinsäure (das reine aus dem Labor stammende Vitamin C) – entweder ausschliesslich oder als Beimischung zu natürlichen Vitamin-C-Quellen.

Würden wir an dieser Stelle nun entsprechende Nahrungsergänzungen vorschlagen, müssten wir diesen Artikel (dank der Abmahnvereine und Denunzianten) möglicherweise wieder vom Netz nehmen, weshalb wir Sie bitten, sich selbst ein hochwertiges Vitamin-C-Präparat auszusuchen.

Weitere hilfreiche Massnahmen und Mittel, die in Zeiten grassierender Virusinfektionen das Immunsystem stärken und schützen, finden Sie z. B. hier: Hausmittel mit Anti-Virus-Wirkung

