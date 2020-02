Zutaten für 4 Portionen

Für die Linsenbällchen

200 g braune Linsen – über Nacht in reichlich Wasser einweichen

50 g Haferflocken, glutenfrei – fein mahlen

30 g Chiasamen – fein mahlen

100 ml Erdnussöl, hitzebeständig

3 EL Tamari (Sojasauce)

1 TL Apfel-Balsamicoessig

4 EL + 2 EL gehackte Petersilie

2 TL gehackter Thymian

Für das Kartoffelpüree

800 g Kartoffeln, mehligkochend

200 ml Haferdrink

1 EL Margarine, hitzebeständig

2 TL Meerrettich aus dem Glas

Für die Sauce

150 g Pastinaken – schälen und fein reiben

120 g Karotten – schälen und fein reiben

300 ml Wasser

60 ml Apfel-Balsamicoessig

4 EL Tamari

2 EL Erdnussöl, hitzebeständig

5 EL Yaconsirup

2 TL Tomatenmark

1 ½ TL Kartoffelstärke – mit 2 EL Wasser verrühren

4 EL Edelhefeflocken

1 ½ TL Thymian

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 40 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 40 Minuten

Das Einweichwasser über einem Sieb abgiessen, die Linsen kurz abspülen und in einen Topf geben. Mit frischem Wasser auffüllen, aufkochen lassen und 20 - 30 Min. weichkochen.

In der Zwischenzeit die Kartoffeln mit Schale in einem weiteren Topf zum Kochen bringen, salzen und ca. 30 Min. weichkochen. Anschliessend über einem Sieb abgiessen, kalt abschrecken und pellen. Dann zurück in den Topf geben, mit Haferdrink auffüllen, aufkochen lassen und vom Herd nehmen. Die Kartoffeln stampfen, Margarine und Meerrettich einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken; abgedeckt warmhalten.

Die gegarten Linsen über einem Sieb abgiessen, abtropfen lassen und in einem Standmixer in zwei Etappen grob pürieren. Dann in eine Schüssel füllen, Haferflocken, Chiasamen, Tamari, Balsamico, 4 EL Petersilie und Thymian dazugeben und mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken.

Zwei Teller mit Küchenpapier ausgelegen und bereitstellen; den Backofen auf 60 °C Umluft vorheizen.

Die Masse in walnussgrosse Bällchen formen. Das Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen und die Hälfte der Bällchen darin ca. 4 Min. ausbacken. Dann mit einer Schaumkelle aus der Pfanne nehmen und zum Abtropfen auf das Küchenpapier legen. Anschliessend im Ofen warmhalten.

Mit den restlichen Bällchen ebenso verfahren.

Für die Sauce das Öl in einem Topf erhitzen und die Karotten zusammen mit den Pastinaken darin 3 Min. dünsten. Dann das Tomatenmark einrühren, kurz mitdünsten und mit Wasser ablöschen.

Einmal aufkochen, mit Tamari, Salz und Pfeffer würzen und 3 Min. köcheln lassen. Dann Balsamico, Yacon, Hefeflocken und Thymian dazugeben, die Stärke einrühren und die Sauce andicken lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Linsenbällchen zusammen mit dem Kartoffelpüree und der Sauce anrichten und mit der restlichen Petersilie bestreut servieren.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 667 kcal

Kohlenhydrate: 99 g

Eiweiss: 24 g

Fett: 18 g

