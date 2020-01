Zutaten für 2 Portionen

Für die Kürbis-Frikadellen

330 g Hokkaido Kürbis – waschen und mit Schale grob reiben

25 g Haferflocken, gemahlen

30 g Chiasamen, gemahlen

2 EL Erdnussöl

1 EL Tamari (Sojasauce)

1 EL Edelhefeflocken

Für den Birnendip

200 g saure Sahne, vegan (z. B. von Soyana)

1 Birne – waschen und mit Schale grob reiben

1 EL gehackte Petersilie

Für den Salat

100 g gemischter Blattsalat (herbstlich)

25 ml Orangensaft

1 EL Olivenöl, kaltgepresst

½ EL Zitronensaft, frisch gepresst

½ EL Apfeldicksaft – z. B von Soyana

½ TL Senf

2 EL Kürbiskerne – fettfrei rösten

Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Vorbereitungszeit ca. 35 Minuten

Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten

Für die Kürbis-Frikadellen alle Zutaten – ausser das Erdnussöl – in eine Schüssel geben, gründlich vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und 10 Min. ruhen lassen.

Für das Dressing alle Zutaten – ausser das Olivenöl – in einer Salatschüssel verrühren, dann das Öl unter Rühren dazu träufeln, mit Salz und Pfeffer abschmecken und beiseitestellen.

Den Backofen auf 180 °C aufheizen; ein mit Backpapier bestücktes Backblech sowie einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller bereitstellen.

2 EL Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen; in der Zwischenzeit aus der Kürbismasse ca. 6 Taler (1-cm-hoch) formen. Diese dann in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze von beiden Seiten jeweils 3 Min. anbraten.

Die Frikadellen aus der Pfanne nehmen und zum Abtropfen auf das Küchenpapier legen. Anschliessend auf dem Backpapier verteilen und 15 Min. im Ofen backen.

In der Zwischenzeit den Dip zubereiten. Hierzu alle Zutaten in einer Schüssel verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Frikadellen aus dem Ofen nehmen; den Blattsalat zum Dressing in die Schüssel geben, gut vermengen und mit Kürbiskernen bestreuen.

Die Kürbis-Frikadellen zusammen mit dem Birnendip und dem Salat geniessen.

Nährwerte pro Portion

Kalorien: 528 kcal

Kohlenhydrate: 45 g

Eiweiss: 16 g

Fett: 30 g

