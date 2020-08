© gettyimages.de/Christoph Burgstedt

Arteriosklerose durch Vitamin-D-Mangel in der Kindheit

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/gesundheit/arteriosklerose-vitamin-d-150000017

Ein Vitalstoffmangel in der Kindheit kann das Arterioskleroserisiko im Erwachsenenalter deutlich erhöhen. Natürlich denkt kein Kind an eine Arterienverkalkung, die es im späteren Leben einmal haben könnte und auch nicht an Herzinfarkt oder Schlaganfall. Eltern jedoch können vorausschauend agieren und bei ihren Kindern auf jene Vitalstoffe achten, die deren Krankheitsrisiken reduzieren können, wenn die Kleinen irgendwann selbst Grosseltern geworden sind. Lesen Sie, welcher Nährstoff in Sachen Arteriosklerose eine ganz besonders entscheidende Rolle spielt.

Aktualisiert: 03 Juli 2020

Arteriosklerose – Welchen Einfluss hat Vitamin D? Bei Arteriosklerose lagern sich verschiedene Substanzen an den Innenwänden der Blutgefässe ab, die Blutgefässwände verdicken und der Blutfluss verlangsamt sich. Ein Vitamin-D-Mangel in der Kindheit erhöht nun offenbar das Arterioskleroserisiko im späteren Alter um fast 10 Prozent, wie eine wissenschaftliche Studie aus Finnland zeigte. Prof. Markus Juonala und sein Team von der Hochschule Turun yliopisto in Turku untersuchten die Daten von mehr als 2.100 Studienteilnehmern auf den Einfluss des Vitamin-D-Spiegels in der Kindheit auf die Arteriosklerosegefahr im Erwachsenenalter. Zu Beginn der Studie waren die Testpersonen drei bis achtzehn Jahre alt. Man bestimmte anhand einer Blutanalyse die Vitamin-D-Spiegel. Im Alter von dreissig bis fünfundvierzig stellten sich die Studienteilnehmer erneut bei den Wissenschaftlern vor. Mit Hilfe eines Ultraschallgeräts vermass man die Dicke ihrer Blutgefässwände der Halsschlagader. Anschliessend verglichen Prof. Juonala und seine Kollegen den Vitamin-D-Spiegel der Testpersonen aus deren Kindheit mit den aktuellen Ultraschallergebnissen. Vitamin-D-Mangel in der Kindheit erhöht Arteriosklerose-Risiko im späteren Leben "Unsere Ergebnisse zeigten einen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel in der Kindheit und einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose im Erwachsenenalter" berichtet Prof. Juonala. Diejenigen Studienteilnehmer mit den niedrigsten Vitamin-D-Werten in der Kindheit hatten ein Arterioskleroserisiko von etwa 22 Prozent. Bei den anderen Testpersonen lag das Risiko hingegen nur bei 13 Prozent. Dieser Zusammenhang sei unabhängig von "konventionellen Risikofaktoren wie den Blutfettwerten, Rauchen, Ernährungsweise, körperlicher Aktivität, Gewicht und dem sozioökonomischen Status", so Prof. Juonala. Kurz gesagt: Wer als Kind unter einem Vitamin-D-Mangel litt, hat sein Leben lang ein erhöhtes Arterioskleroserisiko. Ein gesunder Lebensstil kann zwar verhindern, dass dieses Risiko weiter steigt. Die negativen Auswirkungen des Vitamin-D-Mangels in der Kindheit kann man im Erwachsenenalter jedoch nicht mehr ausgleichen. Umso wichtiger ist es, dass Eltern auf eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung ihres Kindes achten. In Mitteleuropa ist ein Mangel an Vitamin-D weit verbreitet.



Anzeige Fernausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater Sie interessiert, was in unserem Essen steckt und wollen wissen, wie sich Nähr- und Vitalstoffe auf den Körper auswirken? Sie wünschen sich ein gesundes Leben für sich, Ihre Familie und Mitmenschen? Ernährungsberater sind beliebt – doch oft geht bei der Beratung der ganzheitliche Aspekt vergessen, den es für eine nachhaltige Gesundheit braucht. Lernen Sie bei der Akademie der Naturheilkunde die Zusammenhänge zwischen Lebens- und Ernährungsweise sowie physischem und psychischem Wohlbefinden kennen. Die Akademie der Naturheilkunde bildet interessierte Menschen wie Sie in rund 16 Monaten zum ganzheitlichen Ernährungsberater aus. Bestellen Sie hier die kostenlose Infobroschüre

Ist dieser Artikel lesenswert? Ja Nein

Teilen Sie diesen Artikel

Quellen Prof. Markus Juonala et al., "Childhood 25-OH Vitamin D Levels and Carotid Intima-Media Thickness in Adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study.", The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Februar 2015, ("Vitamin-D-Spiegel in der Kindheit und Carotid-Intima-Media-Dicke im Erwachsenenalter: Herz-Kreislauf-Risiko junger Finnen-Studie")