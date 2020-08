Vegane Ernährung: Gut für‘s Herz

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/gesundheit/vegane-ernaehrung-schuetzt-das-herz-190104004

Eine vegane oder vegetarische Ernährung mit hohem Gemüse- und Obst-Anteil ist für das Herz offenbar die beste Ernährung. Mehrere Studien zeigen, dass eine pflanzliche Ernährung das Risiko für Herzkrankheiten sehr gut senken kann.

Aktualisiert: 14 Juni 2020

*Dieser Artikel enthält Werbung. Unsere Website enthält Affiliate Links (* Markierung), also Verweise zu Partner Unternehmen, etwa zur Amazon-Website. Wenn ein Leser auf einen Affiliate Link und in der Folge auf ein Produkt unseres Partner-Unternehmens klickt, kann es sein, dass wir eine geringe Provision erhalten. Damit bestreiten wir einen Teil der Kosten, die wir für den Betrieb und die Wartung unserer Website haben, und können die Website für unsere Leser weiterhin kostenfrei halten.

Die Herzgesundheit werde von einer veganen oder vegetarischen Ernährung deshalb so positiv beeinflusst, da pflanzliche Lebensmittel reich an Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen sind, die entzündungshemmend wirken und oxidativen Stress mindern, z. B. Carotinoide, Anthocyane, Lycopin und viele andere.

„Eine pflanzenbasierte Ernährung hat tatsächlich die Kraft, Herzkrankheiten nicht nur vorzubeugen, sondern sie in manchen Fällen auch wieder so u beeinflussen, dass sie sich wieder zurückbilden, was Medikamente im Allgemeinen nicht schaffen“, sagt Dr. Hana Kahleova, Leiterin der klinischen Forschung des Physicians Committee (Ärztekomitee für verantwortungsvolle Medizin, eine gemeinnützige Forschungseinrichtung mit Sitz in Washington DC, die vegane Ernährung, präventive Medizin und Alternativen zur Tierforschung fördert).

In der zuerst genannten Studie berichten die Forscher des Physicians Committee for Responsible Medicine von eindeutigen Hinweisen darauf, dass eine pflanzenbasierte Ernährung einer Arteriosklerose nicht nur vorbeugen kann, sondern eine solche auch umkehren kann. Darüber hinaus senke eine pflanzliche Ernährung den Blutdruck, die Blutfettwerte und ein mögliches Übergewicht – drei wichtige Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ebenfalls 2018 schrieben Forscher in einem weiteren Review , dass sich etliche Werte bei Diabetikern verbessern lassen (Nüchternzucker, Langzeitzucker, Cholesterin, Gewicht), wenn diese auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen, so dass sich nicht nur der Diabetes an sich, sondern auch das erhöhte Herz-Kreislauf-Risiko von Diabetikern auf diese Weise senken lässt (2).

Sie interessiert, was in unserem Essen steckt und wollen wissen, wie sich Nähr- und Vitalstoffe auf den Körper auswirken? Sie wünschen sich ein gesundes Leben für sich, Ihre Familie und Mitmenschen? Ernährungsberater sind beliebt – doch oft geht bei der Beratung der ganzheitliche Aspekt vergessen, den es für eine nachhaltige Gesundheit braucht. Lernen Sie bei der Akademie der Naturheilkunde die Zusammenhänge zwischen Lebens- und Ernährungsweise sowie physischem und psychischem Wohlbefinden kennen.

Quellen

(1) Kahleova S, Barnard ND et al., Vegetarian Dietary Patterns and Cardiovascular Disease, Progress in Cardiovascular Diseases, Volume 61, Issue 1, May–June 2018, Pages 54-61



(2)Kendall CWC, Leiter LA et al., Effect of vegetarian dietary patterns on cardiometabolic risk factors in diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, 13.6.2018, Clinical Nutrition, Meta-Analyses